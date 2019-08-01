Всё возможно, если захотеть

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Социальные проекты

Хореограф по образованию и по профилю работы, Анастасия Серебрякова мечтает открыть в родном городе детское кафе. Такое кафе у них с мужем уже есть в Казани. Так супруги и живут на два го­рода. Но уезжать из Кыштыма даже в красивейшую столицу Татарстана Анастасия не хочет. И только с апреля по настоящее время ездила туда уже шесть раз.

Четвёрка в дипломе обернулась первым местом

После девятого класса она поступила в Челябинский государственный колледж культуры на хореографическое отделение. Но проучившись два с половиной года, за­брала документы. Настя настолько сильно переживала смерть отца, что заболела.

– И хотя мои родители не жили вместе, и с папой я редко виделась, но после каж­дой встречи с ним у меня на душе стано­вилось легче, – говорит Анастасия. – Его уход из жизни я восприняла очень тяжело, тем более что папа умер очень рано, в 39 лет. Но всё же я нашла в себе силы и до­училась в колледже искусства и культуры, но уже в Миассе.

Самым сложным для неё был предмет «композиция и постановка танца». Хотя все номера она придумывала сама, никог­да не искала готовые танцы в интернете, как это делали многие студенты. Её ди­пломной работой был болгарский танец, который Настя поставила с учениками кыштымской детской школы искусств. В дипломе у неё за этот главный экзамен стоит четвёрка. А на следующий год дети с этим танцем поехали на всероссийский конкурс в Санкт-Петербург и заняли там первое место.

В детскую школу искусств, которую в своё время закончила с красным ди­пломом, девушка вернулась уже дипло­мированным специалистом. Во второй год работы Анастасия Александровна поехала с 11 воспитанницами в город Миасс, где проходил этап всероссий­ского конкурса «Браво, дети!», с танцем «Классики». Конкурсанты получили ди­плом лауреата третьей степени, а их руководитель – благодарность. Но так сложились обстоятельства, что в школе искусств Анастасия проработала всего два года. Теперь она занимается хоре­ографией в частном порядке: готовит школьников для поступления в высшие учебные заведения. Одна из них, Ан­на Фахрутдинова, поступила в Южно- Уральский гуманитарно-педагогический университет на факультет народного художественного творчества. Анастасия подарила своей ученице книгу, чтобы девушка не только на практике, но и в теории изучала основы классического танца.

Из Санкт-Петербурга в Кыштым

Однажды Настя, уже будучи замужем, запланировала гастрономический тур в Италию: уж очень ей хотелось научиться готовить настоящую пиццу и пасту. Пе­ред этим она очень долго копила деньги, даже на день рождения просила дарить деньги, а не подарки. Но перед поездкой узнала, что беременна, поэтому отложи­ла её на более удобное время.

И с того момента главным своим до­стижением в жизни Анастасия Сере­брякова считает рождение сына. Пяти­летний Егор знает, что мама хореограф, но творческая стезя его не привлекает. Говорит, что когда вырастет, станет по­лицейским.

Моя собеседница признаётся, что раньше мечтала жить в Санкт- Петербурге. И с будущим мужем Ар­туром поехала в этот романтический, как ей казалось, город. Но прожив там несколько месяцев, поняла, что её тя­нет домой, где остались её мама, Ирина Николаевна Калачёва, и девятилетняя сестрёнка Алиса.

С Артуром моя героиня познакомилась во время учебы в Челябинском колледже культуры. Он учился на отделении «Соль­ное и хоровое народное пение».

Анастасия называет себя «кочующим странником» – видимо, поэтому её лю­бимая книга – «П.Ш» Дмитрия Хара. По сюжету, главный герой, тоже путеше­ственник, работает на износ и ждёт от отпуска чего-то особенного. Случайно он находит турфирму, предлагающую путешествия, в которых могут участво­вать только подготовленные люди. Герой соглашается, однако начавшаяся под­готовка и её методы шокируют – ему приходится делать то, чего никогда не делал. Так и нашей героине приходится открывать в себе новые способности.

На переезд в Казань так и не решилась

Год назад в один из вечеров Анаста­сия прогуливалась с мужем по Казани и говорила мужу, какой это прекрасный город, поэтому почему бы не остаться здесь жить. Она тогда произнесла фразу: «Всё в жизни возможно, если мы этого очень захотим». И именно в этот момент раздался залп салюта. Настя восприняла это как знак. А вскоре после этого вечера супруги купили в Казани детское кафе. В нём необычный ассортимент: тайское мороженое, гонконгские вафли, смузи, молочные коктейли с такими же экзо­тичными названиями. Их кафе поддер­живает движение «Mu cup, please». Суть его в том, что посетитель может прийти в кафе со своей посудой. Во-первых, это позволяет сэкономить на одноразовой посуде, а во-вторых, отходы пластика загрязняют окружающую среду.

– Кто бы знал, что спустя год после моих мечтаний в тот вечер все дороги будут вести в Казань, – говорит Ана­стасия Серебрякова. – Но в последний момент я приняла решение остаться в родном городе. Не смогла уехать от ма­мы и маленькой сестрёнки. Так и живу теперь на два города. С апреля я была в Казани шесть раз, но на переезд так и не решилась.

Всякий раз, возвращаясь из столицы Татарстана, она отмечала плюсы в своём родном Кыштыме. Тихий и спокойный городок, красивейшая природа, которой восхищаются все приезжие, много хоро­ших людей. После открытия Народного дома оживилась и культурная жизнь – теперь в нём проходят театральные по­становки и концерты.

В итоге у Анастасии созрел план пе­ревести свой бизнес из Казани в Кыш­тым, потому что здесь мало уютных и милых кафе, в которых бы предлагались блюда специально для детей – не только вкусные и полезные, но ещё и красиво оформленные.

Говорят, у каждого города своя особая атмосфера. В Кыштыме, по убеждению Анастасии Серебряковой, она добрая. Поэтому и прикипела она к нему всей душой, да и малая родина не хочет ни­куда её отпускать. Вот уж точно: где родился, там и пригодился.