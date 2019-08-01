Всё возможно, если захотеть Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Социальные проекты 0 Хореограф по образованию и по профилю работы, Анастасия Серебрякова мечтает открыть в родном городе детское кафе. Такое кафе у них с мужем уже есть в Казани. Так супруги и живут на два города. Но уезжать из Кыштыма даже в красивейшую столицу Татарстана Анастасия не хочет. И только с апреля по настоящее время ездила туда уже шесть раз. Четвёрка в дипломе обернулась первым местом После девятого класса она поступила в Челябинский государственный колледж культуры на хореографическое отделение. Но проучившись два с половиной года, забрала документы. Настя настолько сильно переживала смерть отца, что заболела. – И хотя мои родители не жили вместе, и с папой я редко виделась, но после каждой встречи с ним у меня на душе становилось легче, – говорит Анастасия. – Его уход из жизни я восприняла очень тяжело, тем более что папа умер очень рано, в 39 лет. Но всё же я нашла в себе силы и доучилась в колледже искусства и культуры, но уже в Миассе. Самым сложным для неё был предмет «композиция и постановка танца». Хотя все номера она придумывала сама, никогда не искала готовые танцы в интернете, как это делали многие студенты. Её дипломной работой был болгарский танец, который Настя поставила с учениками кыштымской детской школы искусств. В дипломе у неё за этот главный экзамен стоит четвёрка. А на следующий год дети с этим танцем поехали на всероссийский конкурс в Санкт-Петербург и заняли там первое место. В детскую школу искусств, которую в своё время закончила с красным дипломом, девушка вернулась уже дипломированным специалистом. Во второй год работы Анастасия Александровна поехала с 11 воспитанницами в город Миасс, где проходил этап всероссийского конкурса «Браво, дети!», с танцем «Классики». Конкурсанты получили диплом лауреата третьей степени, а их руководитель – благодарность. Но так сложились обстоятельства, что в школе искусств Анастасия проработала всего два года. Теперь она занимается хореографией в частном порядке: готовит школьников для поступления в высшие учебные заведения. Одна из них, Анна Фахрутдинова, поступила в Южно- Уральский гуманитарно-педагогический университет на факультет народного художественного творчества. Анастасия подарила своей ученице книгу, чтобы девушка не только на практике, но и в теории изучала основы классического танца. Из Санкт-Петербурга в Кыштым Однажды Настя, уже будучи замужем, запланировала гастрономический тур в Италию: уж очень ей хотелось научиться готовить настоящую пиццу и пасту. Перед этим она очень долго копила деньги, даже на день рождения просила дарить деньги, а не подарки. Но перед поездкой узнала, что беременна, поэтому отложила её на более удобное время. И с того момента главным своим достижением в жизни Анастасия Серебрякова считает рождение сына. Пятилетний Егор знает, что мама хореограф, но творческая стезя его не привлекает. Говорит, что когда вырастет, станет полицейским. Моя собеседница признаётся, что раньше мечтала жить в Санкт- Петербурге. И с будущим мужем Артуром поехала в этот романтический, как ей казалось, город. Но прожив там несколько месяцев, поняла, что её тянет домой, где остались её мама, Ирина Николаевна Калачёва, и девятилетняя сестрёнка Алиса. С Артуром моя героиня познакомилась во время учебы в Челябинском колледже культуры. Он учился на отделении «Сольное и хоровое народное пение». Анастасия называет себя «кочующим странником» – видимо, поэтому её любимая книга – «П.Ш» Дмитрия Хара. По сюжету, главный герой, тоже путешественник, работает на износ и ждёт от отпуска чего-то особенного. Случайно он находит турфирму, предлагающую путешествия, в которых могут участвовать только подготовленные люди. Герой соглашается, однако начавшаяся подготовка и её методы шокируют – ему приходится делать то, чего никогда не делал. Так и нашей героине приходится открывать в себе новые способности. На переезд в Казань так и не решилась Год назад в один из вечеров Анастасия прогуливалась с мужем по Казани и говорила мужу, какой это прекрасный город, поэтому почему бы не остаться здесь жить. Она тогда произнесла фразу: «Всё в жизни возможно, если мы этого очень захотим». И именно в этот момент раздался залп салюта. Настя восприняла это как знак. А вскоре после этого вечера супруги купили в Казани детское кафе. В нём необычный ассортимент: тайское мороженое, гонконгские вафли, смузи, молочные коктейли с такими же экзотичными названиями. Их кафе поддерживает движение «Mu cup, please». Суть его в том, что посетитель может прийти в кафе со своей посудой. Во-первых, это позволяет сэкономить на одноразовой посуде, а во-вторых, отходы пластика загрязняют окружающую среду. – Кто бы знал, что спустя год после моих мечтаний в тот вечер все дороги будут вести в Казань, – говорит Анастасия Серебрякова. – Но в последний момент я приняла решение остаться в родном городе. Не смогла уехать от мамы и маленькой сестрёнки. Так и живу теперь на два города. С апреля я была в Казани шесть раз, но на переезд так и не решилась. Всякий раз, возвращаясь из столицы Татарстана, она отмечала плюсы в своём родном Кыштыме. Тихий и спокойный городок, красивейшая природа, которой восхищаются все приезжие, много хороших людей. После открытия Народного дома оживилась и культурная жизнь – теперь в нём проходят театральные постановки и концерты. В итоге у Анастасии созрел план перевести свой бизнес из Казани в Кыштым, потому что здесь мало уютных и милых кафе, в которых бы предлагались блюда специально для детей – не только вкусные и полезные, но ещё и красиво оформленные. Говорят, у каждого города своя особая атмосфера. В Кыштыме, по убеждению Анастасии Серебряковой, она добрая. Поэтому и прикипела она к нему всей душой, да и малая родина не хочет никуда её отпускать. Вот уж точно: где родился, там и пригодился. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить