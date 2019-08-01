Мечтает о лазерной хирургии Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Социальные проекты 0 Для дипломированного офтальмолога Дарьи Усковой открывались перспективы в Челябинске, но она предпочла родной город. Впрочем, это неудивительно. Дарья – из династии медиков. К тому же в Кыштыме жил её любимый человек. Они поженились, когда Даша отучилась в медицинской академии. Выбор оказался непростым В шесть лет Даша Ускова объявила родителям, что тоже будет врачом. Они восприняли это как должное, одновременно понимая, что по мере взросления дочь ещё не раз передумает с выбором профессии. Не передумала. Тем самым приумножила династию медиков. Мама, Елена Дмитриевна Серикова, работает в ООО «Глазной центр» и консультирует больных в стационаре Кыштымской центральной городской больницы. Папа, Игорь Геннадьевич Усков, по специализации уролог, в этом году был назначен главным врачом городской больницы. Дедушка Даши Козлов Дмитрий Георгиевич был главным урологом Челябинской области, а бабушка Ульянова Надежда Ильинична работала офтальмологом в Челябинске. В медицинской академии перед студентами открывается несколько специализаций. Одно время Дарья хотела стать акушером-гинекологом. Во время прохождения практики, наблюдая за процессом родов, испытывала непередаваемые эмоции и даже плакала от накативших чувств, когда на свет появлялась новая жизнь. Ей была интересна и психиатрия. Она рассказала мне, какое впечатление на неё произвёл пациент с диагнозом «шизофрения». Мужчина тридцати лет постоянно зависал в компьютерных играх, и на этом фоне у него началась мания преследования. Чтобы спрятаться от «монстров», он спал на антресолях. Но после долгих раздумий Даша последовала примеру мамы и стала офтальмологом. Не хватает кофеен и стильной одежды Все восемь лет учёбы Дарья точно знала, что вернётся в родной город. С будущим супругом – Николаем Ковалем она познакомилась ещё в школе. Николай получил высшее образование в кыштымском филиале ЮУИУиЭ, работает заместителем директора в глазном центре. Их любовь выдержала все разлуки. И когда Дарья получила диплом Челябинской государственной медицинской академии, они наконец поженились. Сейчас супруги воспитывают трёхлетнего сына Матвея. Даша призналась, что считает себя счастливой женой и мамой – муж разделяет с ней домашние обязанности и всегда находит время для общения и прогулок с сыном. Ещё один член семьи – беспородная кошка по кличке Маша. Когда Дарья была беременной, к ней пришла кошка в таком же положении. Будущая мама решила, что это добрый знак, и впустила пушистую красавицу в дом. Кыштым нашей героине нравится тем, что это небольшой и уютный городок. Ей даже вспоминать не хочется, как во время студенчества выматывали длительные поездки в Челябинске. – При этом в родном городе мне недостаточно уютных кофеен, где бы можно было не только поужинать, но и провести время с семьёй в приятной атмо- сфере. И ещё очень бы хотелось больше магазинов со стильной одеждой. Есть о чём поговорить с Ириной Хакамадой Как я убедилась, Дарья – очень позитивный человек. Своим близким и читателям нашей газеты она посоветовала наслаждаться каждым моментом жизни, почаще улыбаться и учиться радоваться мелочам. Несмотря на занятость в больнице и дома, Дарья успевает следить за тенденциями моды и заниматься стилистикой. Ещё в подростковом возрасте она перед дискотекой одевала подруг и наносила им макияж, давала полезные советы. Сама же прислушивается к рекомендациям профессионального стилиста из Челябинска Анны Глазковой. А во время учёбы в медицинской академии она побывала на лекции известного историка моды – Александра Васильева. Говорит, что с удовольствием посетила бы мастер-класс его коллеги Эвелины Хромченко и поговорила бы с политическим деятелем и публицистом Ириной Хакамадой. Ещё она очень любит путешествовать, узнавать и открывать что-то для себя новое. Уже побывала в Италии, Швеции, Финляндии, Греции, Таиланде, Турции и Арабских Эмиратах. Хочет побывать на острове Шри-Ланка, в Мексике или в Америке. По примеру героя Булгакова Пять лет назад, когда хрупкая девушка с дипломом врача-офтальмолога пришла на работу в городскую больницу, первое время испытывала волнение и страх. А вечерами консультировалась у мамы. И по мере накопления опыта все страхи улетучивались. Помогали и опытные медсёстры Светлана Алексеевна Щербакова и Оксана Юрьевна Филиппова – в глазном кабинете они работают уже много лет. Дарье в ходе нашей беседы вспомнился сборник рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». По сюжету, главному герою в первую же ночь после приезда предстояло серьёзное испытание: ампутация ноги у деревенской девушки. Врач справился с операцией блестяще, и в знак благодарности пациентка подарила ему полотенце с вышитыми петухами. Кыштымские пациенты тоже рукодельники, иногда пенсионерки дарят своему доктору вязаные носки. Такие подарки согревают и душу доктора. – В Кыштыме в основном очень благодарные пациенты. Тех, у кого глаукома, мы наблюдаем годами, поэтому знаем и их жизненные ситуации и переживаем вместе. Но есть и две группы сложных пациентов: тех, кто глобализирует симптомы болезни, и тех, кто наплевательски относится к своему здоровью. Что касается вторых, они могут спросить совета, как лечить их заболевание, у соседки или прочитать информацию в интернете. Дарья, по её словам, не амбициозна, поэтому не хотела бы работать на руководящих должностях. Но она очень хочет пройти обучение в сфере лазерной хирургии, чтобы работать в этой отрасли или повысить свою квалификацию. В конце разговора Дарья призналась, что у них с мужем есть совместная мечта. Дело в том, что супруг Николай восхитительно готовит, поэтому балует домашних вкусными блюдами. Дарья же любит печь пироги, особенно с лесными ягодами. Поэтому супругам очень бы хотелось открыть собственное кафе, в котором наша героиня бы продумала весь интерьер до мелочей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить