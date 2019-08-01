Мечтает о лазерной хирургии

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Социальные проекты

Для дипломированного офтальмолога Дарьи Усковой открывались перспективы в Челябинске, но она предпочла родной город. Впрочем, это неудивительно. Дарья – из династии медиков. К тому же в Кыштыме жил её любимый человек. Они поженились, когда Даша отучи­лась в медицинской академии.

Выбор оказался непростым

В шесть лет Даша Ускова объявила ро­дителям, что тоже будет врачом. Они восприняли это как должное, одновре­менно понимая, что по мере взросления дочь ещё не раз передумает с выбором профессии. Не передумала. Тем самым приумножила династию медиков. Мама, Елена Дмитриевна Серикова, работает в ООО «Глазной центр» и консультиру­ет больных в стационаре Кыштымской центральной городской больницы. Папа, Игорь Геннадьевич Усков, по специали­зации уролог, в этом году был назначен главным врачом городской больницы. Дедушка Даши Козлов Дмитрий Георгие­вич был главным урологом Челябинской области, а бабушка Ульянова Надежда Ильинична работала офтальмологом в Челябинске.

В медицинской академии перед сту­дентами открывается несколько спе­циализаций. Одно время Дарья хотела стать акушером-гинекологом. Во время прохождения практики, наблюдая за процессом родов, испытывала непере­даваемые эмоции и даже плакала от накативших чувств, когда на свет появ­лялась новая жизнь. Ей была интересна и психиатрия. Она рассказала мне, какое впечатление на неё произвёл пациент с диагнозом «шизофрения». Мужчина тридцати лет постоянно зависал в ком­пьютерных играх, и на этом фоне у него началась мания преследования. Чтобы спрятаться от «монстров», он спал на антресолях. Но после долгих раздумий Даша последовала примеру мамы и ста­ла офтальмологом.

Не хватает кофеен и стильной одежды

Все восемь лет учёбы Дарья точно знала, что вернётся в родной город. С будущим супругом – Николаем Ковалем она по­знакомилась ещё в школе. Николай полу­чил высшее образование в кыштымском филиале ЮУИУиЭ, работает замести­телем директора в глазном центре. Их любовь выдержала все разлуки. И когда Дарья получила диплом Челябинской го­сударственной медицинской академии, они наконец поженились.

Сейчас супруги воспитывают трёх­летнего сына Матвея. Даша призналась, что считает себя счастливой женой и мамой – муж разделяет с ней домашние обязанности и всегда находит время для общения и прогулок с сыном.

Ещё один член семьи – беспородная кошка по кличке Маша. Когда Дарья была беременной, к ней пришла кошка в таком же положении. Будущая мама ре­шила, что это добрый знак, и впустила пушистую красавицу в дом.

Кыштым нашей героине нравится тем, что это небольшой и уютный го­родок. Ей даже вспоминать не хочется, как во время студенчества выматывали длительные поездки в Челябинске.

– При этом в родном городе мне недо­статочно уютных кофеен, где бы можно было не только поужинать, но и про­вести время с семьёй в приятной атмо- сфере. И ещё очень бы хотелось больше магазинов со стильной одеждой.

Есть о чём поговорить с Ириной Хакамадой

Как я убедилась, Дарья – очень позитив­ный человек. Своим близким и читателям нашей газеты она посоветовала наслаж­даться каждым моментом жизни, почаще улыбаться и учиться радоваться мелочам.

Несмотря на занятость в больнице и дома, Дарья успевает следить за тенден­циями моды и заниматься стилистикой. Ещё в подростковом возрасте она перед дискотекой одевала подруг и наносила им макияж, давала полезные советы. Сама же прислушивается к рекомендациям профессионального стилиста из Челя­бинска Анны Глазковой. А во время учёбы в медицинской академии она побывала на лекции известного историка моды – Александра Васильева. Говорит, что с удовольствием посетила бы мастер-класс его коллеги Эвелины Хромченко и по­говорила бы с политическим деятелем и публицистом Ириной Хакамадой.

Ещё она очень любит путешество­вать, узнавать и открывать что-то для себя новое. Уже побывала в Италии, Швеции, Финляндии, Греции, Таиланде, Турции и Арабских Эмиратах. Хочет по­бывать на острове Шри-Ланка, в Мексике или в Америке.

По примеру героя Булгакова

Пять лет назад, когда хрупкая девушка с дипломом врача-офтальмолога при­шла на работу в городскую больницу, первое время испытывала волнение и страх. А вечерами консультировалась у мамы. И по мере накопления опыта все страхи улетучивались. Помогали и опытные медсёстры Светлана Алек­сеевна Щербакова и Оксана Юрьевна Филиппова – в глазном кабинете они работают уже много лет.

Дарье в ходе нашей беседы вспом­нился сборник рассказов Михаила Бул­гакова «Записки юного врача». По сю­жету, главному герою в первую же ночь после приезда предстояло серьёзное ис­пытание: ампутация ноги у деревенской девушки. Врач справился с операцией блестяще, и в знак благодарности паци­ентка подарила ему полотенце с выши­тыми петухами. Кыштымские пациенты тоже рукодельники, иногда пенсионерки дарят своему доктору вязаные носки. Та­кие подарки согревают и душу доктора.

– В Кыштыме в основном очень бла­годарные пациенты. Тех, у кого глаукома, мы наблюдаем годами, поэтому знаем и их жизненные ситуации и переживаем вместе. Но есть и две группы сложных пациентов: тех, кто глобализирует сим­птомы болезни, и тех, кто наплеватель­ски относится к своему здоровью. Что касается вторых, они могут спросить совета, как лечить их заболевание, у соседки или прочитать информацию в интернете.

Дарья, по её словам, не амбициозна, поэтому не хотела бы работать на руко­водящих должностях. Но она очень хочет пройти обучение в сфере лазерной хи­рургии, чтобы работать в этой отрасли или повысить свою квалификацию.

В конце разговора Дарья призналась, что у них с мужем есть совместная мечта. Дело в том, что супруг Николай восхи­тительно готовит, поэтому балует до­машних вкусными блюдами. Дарья же любит печь пироги, особенно с лесными ягодами. Поэтому супругам очень бы хотелось открыть собственное кафе, в котором наша героиня бы продумала весь интерьер до мелочей.