Влюбилась в родной город

Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Социальные проекты

Будучи школьницей, Мария Собченко мечтала переехать из Кыштыма в Челябинск или Екатеринбург, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас она работает техником-кон­структором на радиозаводе и получает высшее образование в Южно-Ураль­ском институте управления и экономи­ки. Недавно по её инициативе в нашем городе открылся молодёжный центр.

От медицины до волонтёрства

В детстве Маша прочитала сказку о док­торе Айболите и загорелась идеей стать ветеринаром. При этом ей хотелось свя­зать свою жизнь с медициной, чтобы по­могать и людям тоже. Однако спустя годы благородное стремление привело её не в медицинский университет, а в ряды волонтёров. Это знаковое для Марии со­бытие произошло, когда она училась на втором курсе в кыштымском радиомеха­ническом техникуме по специальности «компьютерные системы и комплексы». Ныне это филиал Южно-Уральского го­сударственного колледжа.

С того времени её жизнь стала разви­ваться в самых увлекательных направ­лениях. Маша была вожатой в выездной школе «Дельта», занималась проведени­ем губернаторской ёлки и была в числе активистов в различных социальных ак­циях нашего города. Порой приходилось сталкиваться с неожиданными для себя ситуациями.

– В качестве волонтёра передо мной стояла задача объяснить правила на­стольной игры молодому мужчине, у которого были проблемы с речью, пере­двигался он в инвалидной коляске, – вспоминает Мария Собченко. – Я сама от себя не ожидала, что всё получится толково и грамотно. Тогда я поняла, что могу без проблем работать с людьми, ко­торые ограничены в своих физических возможностях, но открыты для общения и новых знакомств.

С тех пор волонтёр Мария постоянно совершенствует свои навыки в реше­нии жизненных задач. Весной девушка приняла участие в областном мозговом штурме «Наш выбор». На него собрались амбициозные молодёжные лидеры со всей Челябинской области. Они учились мыслить в критических ситуациях и справляться с хитрыми проблемами. На форуме Маше даже предложили возгла­вить одну из групп.

В родном городе есть перспективы

Быть лидером – задача не из лёгких. Такому человеку приходится доказы­вать окружающим, что его идеи имеют право на жизнь. В прошлом году Мария Собченко приняла участие в областном конкурсе «Студенческая инициатива». По решению экспертной комиссии её проект был удостоен гранта в размере 15 тысяч рублей. Благодаря финанси­рованию студентка провела в нашем городе трёхдневный «ФотоФорум 2Ф». Мария сама увлекается фотографией и выступила в роли лектора. Форум посе­тили фотографы из Озёрска, Кыштыма, Снежинска и Челябинска.

В этом году она стала инициатором соз­дания молодёжного центра. Его откры­ли в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Там её ровесники могут играть в настольные игры, проводить собственные мастер-классы и выставки, общаться с интересными и известными личностями города и Челябинской области.

Мария признаётся, что её намерение жить в мегаполисе, к счастью, измени­лось. Воплощая в жизнь свои волонтёр­ские проекты, она настолько влюбилась в родной город и его жителей, что о пере­езде теперь не задумывается.

Работает без опозданий и телефона

На последнем курсе обучения в кыштым­ском филиале Южно-Уральского госу­дарственного колледжа молодая специ­алистка подготовила для себя плацдарм для будущего профессионального роста. Её дипломная работа была посвяще­на разработке программируемого USB- ключа. Среди членов экзаменационной комиссии был заместитель главного кон­структора радиозавода Максим Влади­мирович Пазин. Он и предложил Маше работать на градообразующем предпри­ятии в должности техника-конструктора.

– Я занимаюсь составлением, приём­кой и отправкой документации. Работа на заводе научила меня дисциплине. За полгода я ни разу не опоздала. Кроме того, научилась весь день обходиться без теле­фона. Сначала это удавалось с трудом.

Несмотря на то, что Мария уже не студентка, она остаётся в составе волон­тёрской группы колледжа. Руководство радиозавода идёт ей навстречу и отпу­скает на важные молодёжные форумы и встречи, в том числе областного мас­штаба.

В свободное от работы и волонтёр­ской деятельности время Маша любит путешествовать. В поездки она всегда отправляется с фотоаппаратом. В её коллекции немало снимков Кыштыма и других живописных городов. Особое внимание она уделяет портретам жи­телей. Её очередная идея заключается в создании в нашем городе фотозоны с изображением знаковых мест – Сугома­ка и Егозы, а также других достоприме­чательностей. Хочется верить, что и эта задумка рано или поздно воплотится в жизнь.

Мария мечтает съездить в Чехию или Англию. Она свободно разговаривает на английском языке, понимает италь- янский, испанский и французский. Но всегда непременно спешит вернуться в Кыштым, поближе к родным, друзьям и любимым делам – быть волонтёром и преображать жизнь вокруг себя.