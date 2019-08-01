Влюбилась в родной город Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Социальные проекты +1 Будучи школьницей, Мария Собченко мечтала переехать из Кыштыма в Челябинск или Екатеринбург, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас она работает техником-конструктором на радиозаводе и получает высшее образование в Южно-Уральском институте управления и экономики. Недавно по её инициативе в нашем городе открылся молодёжный центр. От медицины до волонтёрства В детстве Маша прочитала сказку о докторе Айболите и загорелась идеей стать ветеринаром. При этом ей хотелось связать свою жизнь с медициной, чтобы помогать и людям тоже. Однако спустя годы благородное стремление привело её не в медицинский университет, а в ряды волонтёров. Это знаковое для Марии событие произошло, когда она училась на втором курсе в кыштымском радиомеханическом техникуме по специальности «компьютерные системы и комплексы». Ныне это филиал Южно-Уральского государственного колледжа. С того времени её жизнь стала развиваться в самых увлекательных направлениях. Маша была вожатой в выездной школе «Дельта», занималась проведением губернаторской ёлки и была в числе активистов в различных социальных акциях нашего города. Порой приходилось сталкиваться с неожиданными для себя ситуациями. – В качестве волонтёра передо мной стояла задача объяснить правила настольной игры молодому мужчине, у которого были проблемы с речью, передвигался он в инвалидной коляске, – вспоминает Мария Собченко. – Я сама от себя не ожидала, что всё получится толково и грамотно. Тогда я поняла, что могу без проблем работать с людьми, которые ограничены в своих физических возможностях, но открыты для общения и новых знакомств. С тех пор волонтёр Мария постоянно совершенствует свои навыки в решении жизненных задач. Весной девушка приняла участие в областном мозговом штурме «Наш выбор». На него собрались амбициозные молодёжные лидеры со всей Челябинской области. Они учились мыслить в критических ситуациях и справляться с хитрыми проблемами. На форуме Маше даже предложили возглавить одну из групп. В родном городе есть перспективы Быть лидером – задача не из лёгких. Такому человеку приходится доказывать окружающим, что его идеи имеют право на жизнь. В прошлом году Мария Собченко приняла участие в областном конкурсе «Студенческая инициатива». По решению экспертной комиссии её проект был удостоен гранта в размере 15 тысяч рублей. Благодаря финансированию студентка провела в нашем городе трёхдневный «ФотоФорум 2Ф». Мария сама увлекается фотографией и выступила в роли лектора. Форум посетили фотографы из Озёрска, Кыштыма, Снежинска и Челябинска. В этом году она стала инициатором создания молодёжного центра. Его открыли в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Там её ровесники могут играть в настольные игры, проводить собственные мастер-классы и выставки, общаться с интересными и известными личностями города и Челябинской области. Мария признаётся, что её намерение жить в мегаполисе, к счастью, изменилось. Воплощая в жизнь свои волонтёрские проекты, она настолько влюбилась в родной город и его жителей, что о переезде теперь не задумывается. Работает без опозданий и телефона На последнем курсе обучения в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа молодая специалистка подготовила для себя плацдарм для будущего профессионального роста. Её дипломная работа была посвящена разработке программируемого USB- ключа. Среди членов экзаменационной комиссии был заместитель главного конструктора радиозавода Максим Владимирович Пазин. Он и предложил Маше работать на градообразующем предприятии в должности техника-конструктора. – Я занимаюсь составлением, приёмкой и отправкой документации. Работа на заводе научила меня дисциплине. За полгода я ни разу не опоздала. Кроме того, научилась весь день обходиться без телефона. Сначала это удавалось с трудом. Несмотря на то, что Мария уже не студентка, она остаётся в составе волонтёрской группы колледжа. Руководство радиозавода идёт ей навстречу и отпускает на важные молодёжные форумы и встречи, в том числе областного масштаба. В свободное от работы и волонтёрской деятельности время Маша любит путешествовать. В поездки она всегда отправляется с фотоаппаратом. В её коллекции немало снимков Кыштыма и других живописных городов. Особое внимание она уделяет портретам жителей. Её очередная идея заключается в создании в нашем городе фотозоны с изображением знаковых мест – Сугомака и Егозы, а также других достопримечательностей. Хочется верить, что и эта задумка рано или поздно воплотится в жизнь. Мария мечтает съездить в Чехию или Англию. Она свободно разговаривает на английском языке, понимает италь- янский, испанский и французский. Но всегда непременно спешит вернуться в Кыштым, поближе к родным, друзьям и любимым делам – быть волонтёром и преображать жизнь вокруг себя. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить