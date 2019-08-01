В гармонии с природой и с миром

Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Социальные проекты

Алла Алферова вместе с единомышленниками стремится сделать родной город и всех, кто в нём живёт, лучше и добрее. Она постоянно проводит экологиче­ские акции, стала инициатором и ор­ганизатором в Кыштыме проекта с во­влечением детей «Подари земле сад», приглашает земляков в турпоходы. И число её союзников множится.

Подняться на Домбай

После девятого класса Алла поступи­ла в Кыштымский радиомеханический техникум. Тогда её мама Римма Рахи­мьяновна Сарваритдинова посоветовала не уезжать из города, а папа – Шамиль Баянович выбрать профессию радио­техника. Выучившись на радиотехника, девушка несколько лет занималась про­дажами электротоваров. Позже открыла собственную оптовую базу, но постепен­но туризм занял всё её свободное время.

Красивая природа всегда впечатляла Аллу. С одноклассниками она любила подниматься на Аракульские Шиханы. И всегда, ещё до призывов с высоких трибун развивать внутренний туризм, была убеждена, что Кыштым – очень благодатная территория для этого. Мно­гие достопримечательности находятся в шаговой доступности, но в то же время увидеть их и объехать за один день не получится. Поднявшись на гору, наш город и его окрестности можно увидеть с высоты птичьего полёта. И такая красота открывается! Вместе с туристическим клубом «Компас Урала», руководителем которого является Алла Алферова, кыш­тымцы уже не раз встречали Новый год в горах. Этим летом она планирует прове­сти комбинированный маршрут по Уралу для физически подготовленных людей.

И они не прогадают, потому что их «Сусанин» продумывает всё до мелочей, вплоть до меню походной кухни. Как отмечают уже бывалые туристы, она готовит очень вкусную еду на костре. Её фирменные блюда – борщ и плов. Перед сплавами Алла специально заморажи­вает мясо, чтобы угостить своих едино­мышленников походными изысками.

– Для однодневной поездки можно порезать ингредиенты дома и упаковать всё в контейнер. Если есть возможность, лучше взять казан или сковородку и обжарить лук и морковь. Приправы я стараюсь не использовать, максимум, что могу бросить в суп, это лавровый лист, – делится кулинарными предпо­чтениями опытная туристка.

Алла очень хочет покорить верши­ну на Приполярном Урале – Манарагу или отправиться на Северный Кавказ и подняться на Домбай. И я ничуть не со­мневаюсь, что это обязательно случится.

Культура отдыха появится не скоро

Уже пять лет моя героиня всерьёз увле­чена фотографией. И прежде всего для того, чтобы запечатлеть прекрасные мгновения родного края. И очень болез­ненно воспринимает потребительское отношение к природе как со стороны жителей родного города, так и его гостей к окружающему нас миру. Многие из них оставляют после себя разбитые бутыл­ки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, подавая тем самым пример ещё и детям, и неважно, своим или чужим. А это значит, что культура отдыха у нас ещё не скоро появится. А уж об ущербе, который причиняется лесам и водоёмам, и говорить не приходится.

Опытный турист Алла Алферова в 2015 году сплотила вокруг себя команду таких же неравнодушных земляков и вместе с ними дважды в году устраивает эковы­лазки. Она и сейчас помнит точную дату первой – 18 апреля 2015 года. На неё тогда откликнулось 23 человека. Они отправи­лись на Берёзовый остров, чтобы отре­ставрировать памятник Красным мадья­рам и убрать мусор по узкоколейке вдоль озера Сугомак. Тогда санитары природы собрали около 80 мешков мусора. Но грустно сознавать, что таких энтузиастов с каждым годом становится всё меньше и меньше, остаются лишь самые стойкие.

Ухаживали за дубочком всей семьёй

Экологическое движение «Подари земле сад» появилось в нашем городе тоже бла­годаря Алле Алферовой. Однажды она увидела в интернете информацию о том, что требуются добровольцы, которые бы проводили экоуроки для детсадовцев и школьников. Урок должен проходить в виде беседы и дополняться электрон­ной презентацией. В конце занятия дети вместе с экоактивистом должны прийти к единому выводу: «Мы не можем губить природу, мы должны помогать ей». И в качестве итога нужно было посадить в горшочек жёлудь, а дома из него вырас­тить дубок. Согласно положению акции, высадить дерево в открытом пространстве можно где угодно, но Алла считает, что де­лать это нужно целенаправленно. Поэтому в Кыштыме дубовые аллеи во имя любви, добра и вечности появятся в районе город­ской больницы и Ближней Дачи.

Как считает многодетная мама Ев­гения Горева, посадить дерево, а ещё и вырастить его – это важное дело, и хорошо, что в Кыштыме есть такой по- настоящему патриотичный человек, как Алла Алферова.

– Мои сыновья поливали дубочек, следили за ним, едва ли не плакали, ког­да кошки объели листья у одного росточ­ка. И светились от счастья, когда вместо него проклюнулись три новых, – сказала нашей газете Евгения Сергеевна.

По словам Аллы Алферовой, отдача от этих уроков однозначно есть. Дети впер­вые слышат про мусорный континент в Тихом океане – скопление пластика и других отходов бездумной человече­ской деятельности. Очень радует, что школьники ещё и просвещают своих ро­дителей о пользе разделения мусорных отходов и необходимости использования бумажных пакетов, матерчатых сумок вместе полиэтиленовых.

В сутках слишком мало времени

К открытию скалодрома в родном городе Алла готовилась два года. Перед этим она прошла курсы в Екатеринбурге и получила удостоверение об обучении по программе «Курс подготовки альпини­стов». Сейчас в клубе скалолазов зани­мается 15 человек. Только с нынешнего марта по сегодняшний день скалодром в физкультурно-оздоровительном ком­плексе Нижнего Кыштыма посетили уже около 1000 человек. Алла планирует до­бавить на поверхность скалодрома ими­тацию рельефа: горы и впадины. Осенью здесь пройдут очередные соревнования.

Наша героиня призналась, в чём она испытывает главный дефицит в жизни: ей не хватает часов в сутках.

– Я могу не поесть, могу не поспать, но обязательно сделаю то, что обещала. Случалось, что порой помогала другим людям в ущерб себе, но об этом ни разу не пожалела.

Во многом Алле помогает её дочь Кри­стина. Она учится в седьмом классе. И так же, как мама, дорожит временем, потому что ещё занимается в художественной школе и рукопашным боем в спортивном военно-патриотическом клубе «Гепард». И, конечно, очень любит ходить в походы. Потому что человек должен жить в гармо­нии с природой и с этим миром.