В гармонии с природой и с миром Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Социальные проекты +1 Алла Алферова вместе с единомышленниками стремится сделать родной город и всех, кто в нём живёт, лучше и добрее. Она постоянно проводит экологические акции, стала инициатором и организатором в Кыштыме проекта с вовлечением детей «Подари земле сад», приглашает земляков в турпоходы. И число её союзников множится. Подняться на Домбай После девятого класса Алла поступила в Кыштымский радиомеханический техникум. Тогда её мама Римма Рахимьяновна Сарваритдинова посоветовала не уезжать из города, а папа – Шамиль Баянович выбрать профессию радиотехника. Выучившись на радиотехника, девушка несколько лет занималась продажами электротоваров. Позже открыла собственную оптовую базу, но постепенно туризм занял всё её свободное время. Красивая природа всегда впечатляла Аллу. С одноклассниками она любила подниматься на Аракульские Шиханы. И всегда, ещё до призывов с высоких трибун развивать внутренний туризм, была убеждена, что Кыштым – очень благодатная территория для этого. Многие достопримечательности находятся в шаговой доступности, но в то же время увидеть их и объехать за один день не получится. Поднявшись на гору, наш город и его окрестности можно увидеть с высоты птичьего полёта. И такая красота открывается! Вместе с туристическим клубом «Компас Урала», руководителем которого является Алла Алферова, кыштымцы уже не раз встречали Новый год в горах. Этим летом она планирует провести комбинированный маршрут по Уралу для физически подготовленных людей. И они не прогадают, потому что их «Сусанин» продумывает всё до мелочей, вплоть до меню походной кухни. Как отмечают уже бывалые туристы, она готовит очень вкусную еду на костре. Её фирменные блюда – борщ и плов. Перед сплавами Алла специально замораживает мясо, чтобы угостить своих единомышленников походными изысками. – Для однодневной поездки можно порезать ингредиенты дома и упаковать всё в контейнер. Если есть возможность, лучше взять казан или сковородку и обжарить лук и морковь. Приправы я стараюсь не использовать, максимум, что могу бросить в суп, это лавровый лист, – делится кулинарными предпочтениями опытная туристка. Алла очень хочет покорить вершину на Приполярном Урале – Манарагу или отправиться на Северный Кавказ и подняться на Домбай. И я ничуть не сомневаюсь, что это обязательно случится. Культура отдыха появится не скоро Уже пять лет моя героиня всерьёз увлечена фотографией. И прежде всего для того, чтобы запечатлеть прекрасные мгновения родного края. И очень болезненно воспринимает потребительское отношение к природе как со стороны жителей родного города, так и его гостей к окружающему нас миру. Многие из них оставляют после себя разбитые бутылки, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, подавая тем самым пример ещё и детям, и неважно, своим или чужим. А это значит, что культура отдыха у нас ещё не скоро появится. А уж об ущербе, который причиняется лесам и водоёмам, и говорить не приходится. Опытный турист Алла Алферова в 2015 году сплотила вокруг себя команду таких же неравнодушных земляков и вместе с ними дважды в году устраивает эковылазки. Она и сейчас помнит точную дату первой – 18 апреля 2015 года. На неё тогда откликнулось 23 человека. Они отправились на Берёзовый остров, чтобы отреставрировать памятник Красным мадьярам и убрать мусор по узкоколейке вдоль озера Сугомак. Тогда санитары природы собрали около 80 мешков мусора. Но грустно сознавать, что таких энтузиастов с каждым годом становится всё меньше и меньше, остаются лишь самые стойкие. Ухаживали за дубочком всей семьёй Экологическое движение «Подари земле сад» появилось в нашем городе тоже благодаря Алле Алферовой. Однажды она увидела в интернете информацию о том, что требуются добровольцы, которые бы проводили экоуроки для детсадовцев и школьников. Урок должен проходить в виде беседы и дополняться электронной презентацией. В конце занятия дети вместе с экоактивистом должны прийти к единому выводу: «Мы не можем губить природу, мы должны помогать ей». И в качестве итога нужно было посадить в горшочек жёлудь, а дома из него вырастить дубок. Согласно положению акции, высадить дерево в открытом пространстве можно где угодно, но Алла считает, что делать это нужно целенаправленно. Поэтому в Кыштыме дубовые аллеи во имя любви, добра и вечности появятся в районе городской больницы и Ближней Дачи. Как считает многодетная мама Евгения Горева, посадить дерево, а ещё и вырастить его – это важное дело, и хорошо, что в Кыштыме есть такой по- настоящему патриотичный человек, как Алла Алферова. – Мои сыновья поливали дубочек, следили за ним, едва ли не плакали, когда кошки объели листья у одного росточка. И светились от счастья, когда вместо него проклюнулись три новых, – сказала нашей газете Евгения Сергеевна. По словам Аллы Алферовой, отдача от этих уроков однозначно есть. Дети впервые слышат про мусорный континент в Тихом океане – скопление пластика и других отходов бездумной человеческой деятельности. Очень радует, что школьники ещё и просвещают своих родителей о пользе разделения мусорных отходов и необходимости использования бумажных пакетов, матерчатых сумок вместе полиэтиленовых. В сутках слишком мало времени К открытию скалодрома в родном городе Алла готовилась два года. Перед этим она прошла курсы в Екатеринбурге и получила удостоверение об обучении по программе «Курс подготовки альпинистов». Сейчас в клубе скалолазов занимается 15 человек. Только с нынешнего марта по сегодняшний день скалодром в физкультурно-оздоровительном комплексе Нижнего Кыштыма посетили уже около 1000 человек. Алла планирует добавить на поверхность скалодрома имитацию рельефа: горы и впадины. Осенью здесь пройдут очередные соревнования. Наша героиня призналась, в чём она испытывает главный дефицит в жизни: ей не хватает часов в сутках. – Я могу не поесть, могу не поспать, но обязательно сделаю то, что обещала. Случалось, что порой помогала другим людям в ущерб себе, но об этом ни разу не пожалела. Во многом Алле помогает её дочь Кристина. Она учится в седьмом классе. И так же, как мама, дорожит временем, потому что ещё занимается в художественной школе и рукопашным боем в спортивном военно-патриотическом клубе «Гепард». И, конечно, очень любит ходить в походы. Потому что человек должен жить в гармонии с природой и с этим миром. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить