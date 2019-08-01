К хореографии – через тернии

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Социальные проекты

Не каждому удаётся достичь своего предназначения в этой жизни. Но Анастасия Назарова настойчиво шла к заветной цели. Сейчас она преподаёт в род­ном городе современные хо­реографические направле­ния, йогу, ставит танцы для бала и мечтает обучить кыш­тымцев контактной импрови­зации.

Сказка так и осталась недописанной

Настя – дочь известного не только в нашей стране, но и за рубежом руководителя кыш­тымского театра танца «Пуль­сар» Аллы Васильевны Щерба­ковой. Алла Васильевна вместе с мужем Владимиром Констан­тиновичем, безвременно ушед­шим из жизни, создавала этот танцевальный коллектив.

До одиннадцатого класса их дочь затруднялась с выбором будущей профессии. Одно вре­мя мечтала стать писателем, но сказка о волшебном фонтане и сапогах так и осталась недопи­санной. Потом сочиняла стихи, подбирала к ним картинки в текстовом редакторе и дарила сборники подругам. А уже бли­же к окончанию первой шко­лы твёрдо решила последовать примеру своей мамы – стать хореографом.

Но от этого решения её отго­ворил отец. Он настойчиво объ­яснял дочери, какой огромной отдачи и скольких сил требует эта профессия. И к тому же она мало оплачиваемая. Владимир Константинович посоветовал дочери выбрать другое направ­ление в Челябинской государ­ственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ) – менеджмент социально-культурной деятель­ности.

– Уже будучи абитуриент­кой, я понимала, что это не моё, я совершаю ошибку, что хочу на пятый этаж, где занимаются студенты-хореографы, – рас­сказывает Анастасия. – Но тог­да я внутренне не была готова к поступлению на хореографию, да к тому же порвала связки на ноге и долгое время ходила в гипсе. Переломным моментом в моих мучительных сомнениях стало посвящение в студенты, когда будущие хореографы по­казывали свой номер. И я уже точно решила, что свяжу свою жизнь с этим видом искусства.

На следующий год девуш­ка окончила двухнедельные подготовительные курсы и ре­шила поступать вновь, на хо­реографа. Но набранных бал­лов не хватило для обучения на бюджетной основе, а из-за финансовых проблем в семье коммерческое было не потя­нуть. Девушка так и продолжи­ла учиться на менеджера.

Расценила как знак свыше

И тут мама Анастасии Алла Ва­сильевна предложила ей по­ставить собственный номер с воспитанниками «Пульсара» и поехать с ними на междуна­родный конкурс современной хореографии и эстрадного тан­ца «ЕВРАЗИЯ-ШАНС» в Златоуст. Первую постановку своего тан­ца девушка назвала «Пятеро»: по количеству исполнителей. И сразу неожиданный успех – кыштымским танцорам очень притязательное жюри присуди­ло лауреатство второй степени! В составе жюри был и старший преподаватель Самарской госу­дарственной академии культу­ры и искусств Павел Самохва­лов. Этот человек в буквальном смысле зацепил Анастасию сво­ей харизмой и талантом.

Через несколько месяцев студентка ЧГАКИ собрала лишь необходимые вещи в дорожную сумку и отправилась к Павлу Николаевичу.

– В тот год всю Самару за­валило снегом, к академии при­ходилось пробираться через высоченные сугробы, – говорит моя собеседница. – Помню, как села на шестнадцатый трамвай и доехала до неё. С Павлом Ни­колаевичем я увиделась сразу, объяснив свой внезапный визит тем, что приехала серьёзно по­говорить. Он предложил мне подойти после занятий и по­заниматься. В этот же вечер я уехала обратно в Кыштым.

В поезде, под мерный стук колёс, Анастасия нарисовала идеальную картину своего бу­дущего: она стоит у деревянно­го станка. Но следующим летом так и не отважилась переехать в Самару. Зато поняла, что нужно решительно что-то менять. И пе­реломный момент произошёл на международном конкурсе «На­дежды Европы» в Сочи. Анаста­сия подготовила с пульсаровца­ми два номера: один длился семь минут, другой восемь. Однако по регламенту время было уста­новлено жёстко – не более пяти минут. Естественно, что номера сняли с конкурсной программы, и Анастасии пришлось объяс­нять эту ситуацию детям. В жюри вновь был включён преподава­тель Самарской академии куль­туры и искусств, но уже другой. И этот факт Настя расценила как знак свыше: она стала готовиться к поступлению в этот вуз.

Читала Гоголя с ингалятором в руке

Как призналась моя героиня, она «из мешка стала делать ва­зу». И в такой решающий мо­мент неожиданно угодила в больницу с двухсторонним вос­палением лёгких. При этом для поступления в академию требо­валось заново сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, литературе и истории.

– Помню, в одной руке держу ингалятор, другой – произведе­ние Николая Гоголя, а ногами пытаюсь выполнить элементы классического танца. Пролежав на больничной койке месяц, так и не выздоровев окончательно, я ушла из больницы, – вспоми­нает Анастасия.

Она стала интенсивно за­ниматься в зале театра танца «Пульсар». Чтобы сбросить лиш­ний вес, обматывалась пищевой плёнкой. В те летние школьные каникулы мама Анастасии рабо­тала в детском оздоровительном лагере «Волна». Дочь, как при­мерная ученица, ездила к ней на занятия и туда.

И мечта исполнилась! Ана­стасия поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств на специ­альность «хореография». Годы учёбы в академии она называет не иначе, как «пять лет счастья».

С «Карнавалом» – в Болгарию и Эстонию

В 2014 году Анастасия выступала как актриса и хореограф в самар­ском театре слова «Голлидэй». До декретного отпуска работала в хореографической школе «Кар­навал». Её воспитанники стано­вились лауреатами и обладате­лями Гран-при всероссийских и международных конкурсов и танцевальных олимпиад в Бол­гарии, Латвии, Эстонии и Чехии. Этот коллектив также отмечен наградами на конкурсах в Каза­ни, Москве и Санкт-Петербурге. Анастасия Владимировна тоже была награждена на хореогра­фических конкурсах как лучший постановщик.

В Самаре она прожила де­вять лет и считает, что столь­ко и должна была. Анастасия придерживается эзотерических учений. Считается, что карми­ческий возраст – это девять, восемнадцать и 27 лет. После этого карма снимается. Может, это и такое странное совпаде­ние, но Настя заметила, что как только она собирается уезжать из родного города, начинает болеть.

Учит «слышать» своё тело

После Самары Анастасии бы­ло непросто перенастроиться на тихий и размеренный темп жизни в Кыштыме. Хотя, конеч­но же, отметила и его плюсы: радует красивая набережная, в Народном доме проходят те­атральные спектакли, в нашем городе стал проводиться еже­годный фестиваль духовной му­зыки... Как и многие земляки, Анастасия мечтает о том, чтобы отремонтировали наконец-то Белый дом, а ещё – чтобы в Кыштыме проходило больше вокальных и хореографических фестивалей. Она считает, что руководителям творческих кол­лективов из Кыштыма, Каслей, Озёрска и Миасса нужно нала­дить культурный обмен.

Вместе с супругом Сергеем Назаровым потомственный хо­реограф воспитывает двоих детей – трёхлетнего Давида и четырёхмесячную Тею. Ана­стасия поставила два номера к отчётному концерту театра танца «Пульсар», подгото­вила с участниками второго фестиваля «Мой Белый дом» историко-бытовые танцы. А по субботам она организова­ла танцы для девушек: джаз- фанк, йогу и стрип-пластику. Настя планирует продви­нуть в нашем городе один из видов современного танца – контактную импровизацию. Это позволяет двум или более партнёрам, касаясь друг друга, вести телесный диалог. В та­ком танце не заучиваются схе­мы движения, здесь стараются «слышать» своё тело. И ещё она рисует картины акрилом. В общем, талантливый человек талантлив во всём, особенно если он вовремя обнаруживает его в себе.