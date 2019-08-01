К хореографии – через тернии Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Социальные проекты 0 Не каждому удаётся достичь своего предназначения в этой жизни. Но Анастасия Назарова настойчиво шла к заветной цели. Сейчас она преподаёт в родном городе современные хореографические направления, йогу, ставит танцы для бала и мечтает обучить кыштымцев контактной импровизации. Сказка так и осталась недописанной Настя – дочь известного не только в нашей стране, но и за рубежом руководителя кыштымского театра танца «Пульсар» Аллы Васильевны Щербаковой. Алла Васильевна вместе с мужем Владимиром Константиновичем, безвременно ушедшим из жизни, создавала этот танцевальный коллектив. До одиннадцатого класса их дочь затруднялась с выбором будущей профессии. Одно время мечтала стать писателем, но сказка о волшебном фонтане и сапогах так и осталась недописанной. Потом сочиняла стихи, подбирала к ним картинки в текстовом редакторе и дарила сборники подругам. А уже ближе к окончанию первой школы твёрдо решила последовать примеру своей мамы – стать хореографом. Но от этого решения её отговорил отец. Он настойчиво объяснял дочери, какой огромной отдачи и скольких сил требует эта профессия. И к тому же она мало оплачиваемая. Владимир Константинович посоветовал дочери выбрать другое направление в Челябинской государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ) – менеджмент социально-культурной деятельности. – Уже будучи абитуриенткой, я понимала, что это не моё, я совершаю ошибку, что хочу на пятый этаж, где занимаются студенты-хореографы, – рассказывает Анастасия. – Но тогда я внутренне не была готова к поступлению на хореографию, да к тому же порвала связки на ноге и долгое время ходила в гипсе. Переломным моментом в моих мучительных сомнениях стало посвящение в студенты, когда будущие хореографы показывали свой номер. И я уже точно решила, что свяжу свою жизнь с этим видом искусства. На следующий год девушка окончила двухнедельные подготовительные курсы и решила поступать вновь, на хореографа. Но набранных баллов не хватило для обучения на бюджетной основе, а из-за финансовых проблем в семье коммерческое было не потянуть. Девушка так и продолжила учиться на менеджера. Расценила как знак свыше И тут мама Анастасии Алла Васильевна предложила ей поставить собственный номер с воспитанниками «Пульсара» и поехать с ними на международный конкурс современной хореографии и эстрадного танца «ЕВРАЗИЯ-ШАНС» в Златоуст. Первую постановку своего танца девушка назвала «Пятеро»: по количеству исполнителей. И сразу неожиданный успех – кыштымским танцорам очень притязательное жюри присудило лауреатство второй степени! В составе жюри был и старший преподаватель Самарской государственной академии культуры и искусств Павел Самохвалов. Этот человек в буквальном смысле зацепил Анастасию своей харизмой и талантом. Через несколько месяцев студентка ЧГАКИ собрала лишь необходимые вещи в дорожную сумку и отправилась к Павлу Николаевичу. – В тот год всю Самару завалило снегом, к академии приходилось пробираться через высоченные сугробы, – говорит моя собеседница. – Помню, как села на шестнадцатый трамвай и доехала до неё. С Павлом Николаевичем я увиделась сразу, объяснив свой внезапный визит тем, что приехала серьёзно поговорить. Он предложил мне подойти после занятий и позаниматься. В этот же вечер я уехала обратно в Кыштым. В поезде, под мерный стук колёс, Анастасия нарисовала идеальную картину своего будущего: она стоит у деревянного станка. Но следующим летом так и не отважилась переехать в Самару. Зато поняла, что нужно решительно что-то менять. И переломный момент произошёл на международном конкурсе «Надежды Европы» в Сочи. Анастасия подготовила с пульсаровцами два номера: один длился семь минут, другой восемь. Однако по регламенту время было установлено жёстко – не более пяти минут. Естественно, что номера сняли с конкурсной программы, и Анастасии пришлось объяснять эту ситуацию детям. В жюри вновь был включён преподаватель Самарской академии культуры и искусств, но уже другой. И этот факт Настя расценила как знак свыше: она стала готовиться к поступлению в этот вуз. Читала Гоголя с ингалятором в руке Как призналась моя героиня, она «из мешка стала делать вазу». И в такой решающий момент неожиданно угодила в больницу с двухсторонним воспалением лёгких. При этом для поступления в академию требовалось заново сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, литературе и истории. – Помню, в одной руке держу ингалятор, другой – произведение Николая Гоголя, а ногами пытаюсь выполнить элементы классического танца. Пролежав на больничной койке месяц, так и не выздоровев окончательно, я ушла из больницы, – вспоминает Анастасия. Она стала интенсивно заниматься в зале театра танца «Пульсар». Чтобы сбросить лишний вес, обматывалась пищевой плёнкой. В те летние школьные каникулы мама Анастасии работала в детском оздоровительном лагере «Волна». Дочь, как примерная ученица, ездила к ней на занятия и туда. И мечта исполнилась! Анастасия поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств на специальность «хореография». Годы учёбы в академии она называет не иначе, как «пять лет счастья». С «Карнавалом» – в Болгарию и Эстонию В 2014 году Анастасия выступала как актриса и хореограф в самарском театре слова «Голлидэй». До декретного отпуска работала в хореографической школе «Карнавал». Её воспитанники становились лауреатами и обладателями Гран-при всероссийских и международных конкурсов и танцевальных олимпиад в Болгарии, Латвии, Эстонии и Чехии. Этот коллектив также отмечен наградами на конкурсах в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Анастасия Владимировна тоже была награждена на хореографических конкурсах как лучший постановщик. В Самаре она прожила девять лет и считает, что столько и должна была. Анастасия придерживается эзотерических учений. Считается, что кармический возраст – это девять, восемнадцать и 27 лет. После этого карма снимается. Может, это и такое странное совпадение, но Настя заметила, что как только она собирается уезжать из родного города, начинает болеть. Учит «слышать» своё тело После Самары Анастасии было непросто перенастроиться на тихий и размеренный темп жизни в Кыштыме. Хотя, конечно же, отметила и его плюсы: радует красивая набережная, в Народном доме проходят театральные спектакли, в нашем городе стал проводиться ежегодный фестиваль духовной музыки... Как и многие земляки, Анастасия мечтает о том, чтобы отремонтировали наконец-то Белый дом, а ещё – чтобы в Кыштыме проходило больше вокальных и хореографических фестивалей. Она считает, что руководителям творческих коллективов из Кыштыма, Каслей, Озёрска и Миасса нужно наладить культурный обмен. Вместе с супругом Сергеем Назаровым потомственный хореограф воспитывает двоих детей – трёхлетнего Давида и четырёхмесячную Тею. Анастасия поставила два номера к отчётному концерту театра танца «Пульсар», подготовила с участниками второго фестиваля «Мой Белый дом» историко-бытовые танцы. А по субботам она организовала танцы для девушек: джаз- фанк, йогу и стрип-пластику. Настя планирует продвинуть в нашем городе один из видов современного танца – контактную импровизацию. Это позволяет двум или более партнёрам, касаясь друг друга, вести телесный диалог. В таком танце не заучиваются схемы движения, здесь стараются «слышать» своё тело. И ещё она рисует картины акрилом. В общем, талантливый человек талантлив во всём, особенно если он вовремя обнаруживает его в себе. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить