На одной волне с детьми

Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Социальные проекты

Ольга Гусева и представить себе не могла, что ей придётся виртуозно работать лобзиком и пилой, да ещё и учить этому детей. И уж тем более не помышляла стано­виться профессиональным педагогом. Но всё решил его величество случай. Хотя, как знать, может быть, он стал все­го-навсего цепочкой закономерности.

Благословили на новое поприще

Лобзики и пилы – это, конечно, по части мальчишек. Но в детстве у Ольги как раз больше проявлялись технические наклонности. Ей очень нравилось по­могать отцу – Владимиру Алексеевичу Вагину, когда он мастерски управлялся с мужскими обязанностями по домашнему хозяйству. Да и мама, Галина Викторов­на, тоже была близка к технике – она трудилась монтажницей в цехе № 25 на радиозаводе.

Но после школы Ольга поступила в профессиональный лицей № 30, где освоила профессию швеи. Несколько месяцев поработала на обувной фабри­ке, занимаясь монотонной проклейкой швов. Потом осваивала навыки торгов­ли, почтового работника. А после рожде­ния сына, чтобы проводить с ним больше времени, устроилась в центр детского и юношеского технического творчества на должность младшего обслуживающего персонала.

Тут и сыграл свою роль тот самый слу­чай. Прямо посреди учебного года решила уволиться руководитель юных конструк­торов. И тогда директор центра Ирина Борисовна Тарасова неожиданно пред­ложила Ольге заменить преподавателя. Ей вкратце объяснили, как делать машинки и самолёты из дерева, и, что называется, благословили на новое поприще.

Но ведь этому она должна теперь са­ма учить детей! И Ольга Владимировна с особым усердием начала искать инфор­мацию в специализированных печат­ных изданиях, в интернете. Прошла ряд семинарских занятий. Тем не менее её ещё долго одолевали сомнения, за своё ли дело она взялась, взвалив на плечи такую ответственность. Она давала себе отчёт в том, что мужчине на её месте было бы легче разобраться с чертежами, а ей приходилось тратить на это гораздо больше времени.

Учиться начала одновременно с сыном

Все эти сомнения и волнения уже позади. Ольга Владимировна заочно закончи­ла Магнитогорский государственный технический университет имени Носо­ва. А той же ножовкой владеет теперь настолько виртуозно, что позавидует любой мужчина.

Кстати, на первый курс университета она поступила в том же году, когда её сынишка Толик пошёл в первый класс.

Шестилеток Ольга Владимировна Гусева учит, как изготавливать поделки из картона и дерева. Мальчики постар­ше занимаются у неё выжиганием по дереву, набираются опыта в работе с лобзиком. Они уже самостоятельно мо­гут сделать в подарок мамам и бабушкам полезные вещицы, к примеру, подставки под горячие блюда в виде черепахи.

Случилось так, что Ольге Владимиров­не пришлось заменить ещё одну коллегу. И теперь в кружке «Радиокубики» под её руководством дети собирают различные фигуры из электронного конструктора «Знаток», пластикового конструктора или лего. Один из её воспитанников спо­собен собрать работающий вентилятор или сделать конструкцию со световыми индикаторами и имитацией звука.

Сейчас в двух кружках – «Юный кон­структор» и «Радиокубики» занимаются около 120 детей. Её воспитанники не­редко становятся призёрами различных конкурсов.

Чтобы не упустить ничего ни по рабо­те, ни в домашних хлопотах, Ольга Вла­димировна старается придерживаться чёткого планирования. Все важные дела она записывает на отдельные листы и старается их выполнять по порядку. Она признаётся, что ей нравится работать с детьми, единственный минус – это бумажная волокита, которая отнимает много времени.

Мечтает увидеть гренландских китов

При всём при этом отдушину для себя Ольга Владимировна находит именно в работе с детьми и всегда радуется их до­стижениям в различных конкурсах. А они становятся призёрами выставок детского творчества, и не только в масштабах на­шего города. Кстати, она и сама является судьёй по авиамодельному спорту.

Воспитанники Гусевой занимали вто­рые места во Всероссийских соревнова­ниях юных исследователей «Шаг в буду­щее», в областных состязаниях по судо­моделизму в классе «Модель свободной конструкции надводного инженерного сооружения». Всех заслуг учеников Оль­ги Владимировны невозможно перечис­лить, но, поверьте, перечень призовых мест довольно солидный.

Кстати, Ольга Владимировна охотно делится своим педагогическим опытом и с коллегами, проводя семинарские за­нятия и мастер-классы. В её портфолио, к примеру, мастер-класс на тему «Изготов­ление послевоенных игрушек для маль­чиков» в рамках городского мероприятия реконструкции послевоенного времени.

А когда выпадают свободные часы, пишет стихи, в основном это любовная лирика. На портале стихи.ру, где она их разме­щает, некоторые из читателей оставляют свои отзывы. Как и на её эссе о том, по­чему она решила стать педагогом и что считает в этой профессии самым важным. В нём она признаётся, что стремится к тому, чтобы её воспитанники были тру­долюбивыми и тянулись к саморазвитию. И ещё она очень хочет, чтобы получен­ные на занятиях знания и навыки всем этим мальчишкам пригодились в жизни. Одна из родительниц написала такой отзыв: «Понравилось ваше откровение. Чувствуется, что для вас это не работа, а творчество, а потому и детишкам очень повезло. Доброго вам пути».

А ещё у героини моего рассказа есть мечта – побывать на озере Байкал и увидеть вживую гренландских китов на самом большом острове Земли. Из всех телепрограмм ей больше всего нравится смотреть передачи именно о путеше­ствиях.

Любимым местом в городе для Ольги является, как она выразилась, «отчий дом» на улице Челябинской. Нравится отдыхать на берегу озера Акуля вместе с 11-летним сыном Анатолием и близкими людьми. Вместе с друзьями сына она может и на велосипеде покататься, и на рыбалку отправиться. Чтобы быть с ним, по выражению Ольги Владимировны, на одной волне.

Как и со своими воспитанниками в центре детского и юношеского техни­ческого творчества, ради которых так круто изменила свою судьбу.