На одной волне с детьми Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Социальные проекты 0 Ольга Гусева и представить себе не могла, что ей придётся виртуозно работать лобзиком и пилой, да ещё и учить этому детей. И уж тем более не помышляла становиться профессиональным педагогом. Но всё решил его величество случай. Хотя, как знать, может быть, он стал всего-навсего цепочкой закономерности. Благословили на новое поприще Лобзики и пилы – это, конечно, по части мальчишек. Но в детстве у Ольги как раз больше проявлялись технические наклонности. Ей очень нравилось помогать отцу – Владимиру Алексеевичу Вагину, когда он мастерски управлялся с мужскими обязанностями по домашнему хозяйству. Да и мама, Галина Викторовна, тоже была близка к технике – она трудилась монтажницей в цехе № 25 на радиозаводе. Но после школы Ольга поступила в профессиональный лицей № 30, где освоила профессию швеи. Несколько месяцев поработала на обувной фабрике, занимаясь монотонной проклейкой швов. Потом осваивала навыки торговли, почтового работника. А после рождения сына, чтобы проводить с ним больше времени, устроилась в центр детского и юношеского технического творчества на должность младшего обслуживающего персонала. Тут и сыграл свою роль тот самый случай. Прямо посреди учебного года решила уволиться руководитель юных конструкторов. И тогда директор центра Ирина Борисовна Тарасова неожиданно предложила Ольге заменить преподавателя. Ей вкратце объяснили, как делать машинки и самолёты из дерева, и, что называется, благословили на новое поприще. Но ведь этому она должна теперь сама учить детей! И Ольга Владимировна с особым усердием начала искать информацию в специализированных печатных изданиях, в интернете. Прошла ряд семинарских занятий. Тем не менее её ещё долго одолевали сомнения, за своё ли дело она взялась, взвалив на плечи такую ответственность. Она давала себе отчёт в том, что мужчине на её месте было бы легче разобраться с чертежами, а ей приходилось тратить на это гораздо больше времени. Учиться начала одновременно с сыном Все эти сомнения и волнения уже позади. Ольга Владимировна заочно закончила Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. А той же ножовкой владеет теперь настолько виртуозно, что позавидует любой мужчина. Кстати, на первый курс университета она поступила в том же году, когда её сынишка Толик пошёл в первый класс. Шестилеток Ольга Владимировна Гусева учит, как изготавливать поделки из картона и дерева. Мальчики постарше занимаются у неё выжиганием по дереву, набираются опыта в работе с лобзиком. Они уже самостоятельно могут сделать в подарок мамам и бабушкам полезные вещицы, к примеру, подставки под горячие блюда в виде черепахи. Случилось так, что Ольге Владимировне пришлось заменить ещё одну коллегу. И теперь в кружке «Радиокубики» под её руководством дети собирают различные фигуры из электронного конструктора «Знаток», пластикового конструктора или лего. Один из её воспитанников способен собрать работающий вентилятор или сделать конструкцию со световыми индикаторами и имитацией звука. Сейчас в двух кружках – «Юный конструктор» и «Радиокубики» занимаются около 120 детей. Её воспитанники нередко становятся призёрами различных конкурсов. Чтобы не упустить ничего ни по работе, ни в домашних хлопотах, Ольга Владимировна старается придерживаться чёткого планирования. Все важные дела она записывает на отдельные листы и старается их выполнять по порядку. Она признаётся, что ей нравится работать с детьми, единственный минус – это бумажная волокита, которая отнимает много времени. Мечтает увидеть гренландских китов При всём при этом отдушину для себя Ольга Владимировна находит именно в работе с детьми и всегда радуется их достижениям в различных конкурсах. А они становятся призёрами выставок детского творчества, и не только в масштабах нашего города. Кстати, она и сама является судьёй по авиамодельному спорту. Воспитанники Гусевой занимали вторые места во Всероссийских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее», в областных состязаниях по судомоделизму в классе «Модель свободной конструкции надводного инженерного сооружения». Всех заслуг учеников Ольги Владимировны невозможно перечислить, но, поверьте, перечень призовых мест довольно солидный. Кстати, Ольга Владимировна охотно делится своим педагогическим опытом и с коллегами, проводя семинарские занятия и мастер-классы. В её портфолио, к примеру, мастер-класс на тему «Изготовление послевоенных игрушек для мальчиков» в рамках городского мероприятия реконструкции послевоенного времени. А когда выпадают свободные часы, пишет стихи, в основном это любовная лирика. На портале стихи.ру, где она их размещает, некоторые из читателей оставляют свои отзывы. Как и на её эссе о том, почему она решила стать педагогом и что считает в этой профессии самым важным. В нём она признаётся, что стремится к тому, чтобы её воспитанники были трудолюбивыми и тянулись к саморазвитию. И ещё она очень хочет, чтобы полученные на занятиях знания и навыки всем этим мальчишкам пригодились в жизни. Одна из родительниц написала такой отзыв: «Понравилось ваше откровение. Чувствуется, что для вас это не работа, а творчество, а потому и детишкам очень повезло. Доброго вам пути». А ещё у героини моего рассказа есть мечта – побывать на озере Байкал и увидеть вживую гренландских китов на самом большом острове Земли. Из всех телепрограмм ей больше всего нравится смотреть передачи именно о путешествиях. Любимым местом в городе для Ольги является, как она выразилась, «отчий дом» на улице Челябинской. Нравится отдыхать на берегу озера Акуля вместе с 11-летним сыном Анатолием и близкими людьми. Вместе с друзьями сына она может и на велосипеде покататься, и на рыбалку отправиться. Чтобы быть с ним, по выражению Ольги Владимировны, на одной волне. Как и со своими воспитанниками в центре детского и юношеского технического творчества, ради которых так круто изменила свою судьбу. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить