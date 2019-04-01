В планах – линия детской одежды

Автор: КР от Вчера, 12:56 Категория: Социальные проекты

Молодёжь. Когда Олеся Устинова училась в школе, подумывала о том, чтобы уехать в большой город. Сейчас она рада, что этого не произошло

Сейчас молодая женщина управляет в родном городе цехом по пошиву специальной одежды «OLEGator». А до этого успела поработать и помощником следователя, и судебным приставом.

Схлопотала выговор от родной матери

После окончания каслинского филиала Челябинского юридического колледжа Олеся поступила на заочное отделение в Московский педагогический университет. Но одновременно с учёбой работала помощником следователя в городском отделе внутренних дел Чебаркуля. – Я мечтала служить в милиции (тогда она ещё не была преобразована в полицию), но вакантных мест в нашем городе не оказалось, так я и уехала в Чебаркуль, где отработала три года, – объясняет Олеся. – Но каждые выходные ездила домой: очень скучала по родному городу и близким людям. Вернувшись в Кыштым, устроилась в отдел судебных приставов. Но, как оказалось, ненадолго. В её обязанности входило взыскание алиментов. В какой-то момент девушка осознала, что её начинают выводить из себя мужчины, которые изворачиваются и всячески ловчат, лишь бы не платить алименты своим детям. Один такой горе-отец перечислял своему ребёнку всего около 50 рублей в месяц. Так хотелось пожелать ему прожить на эти гроши. И поняла, что эта работа не для неё. А тут ещё после тяжёлой болезни ушёл из жизни её отец, Олег Фёдорович. И Олеся приняла решение: нужно помогать матери в семейном бизнесе. Но первый её рабочий день начался отнюдь не радужно. Олеся пришла на работу не к восьми, как все, а к десяти. За это и схлопотала строгий выговор от мамы, Аиды Фаритовны Лепиной. Она всю жизнь занимается швейным делом, хотя по специальности штукатур-маляр. Раньше у неё даже было собственное ателье.

В бизнесе – как белка в колесе

Для каждого костюма Аида Фаритовна создаёт собственные лекала на картоне. Олеся в основном занимается закупками материалов и реализацией готовой продукции, но если возникает необходимость, может подменить швею. Позже к семейному бизнесу присоединился и муж Олеси, Евгений Устинов. – Поначалу было очень тяжело работать без профильного образования, – вспоминает Олеся. – Шить я научилась здесь, хотя раньше этого никогда не делала. Сейчас свою зимнюю и летнюю спецодежду они поставляют в Челябинск, Озёрск, Екатеринбург и даже в Сургут. Уже готова партия курток для работников скорой медицинской помощи центральной городской больницы. При трудоустройстве в небольшой женский коллектив приветсвуются работницы из мест лишения свободы. Но, по словам, Олеси, эти женщины обладают хорошими практическими навыками и отличаются усердием и трудолюбием. А вот мужчины здесь не приживались – они не выдерживали потока работы. – К сожалению, в нашем городе больше не выпускают швей, хотя раньше их готовили в профессиональном лицее, поэтому тяжело найти квалифицированных специалистов. В наших планах – построить общежитие, чтобы привлечь работников из других местностей, – делится своими проблемами Аида Фаритовна. По её признанию, если бы было возможно повернуть время назад, она вряд ли решилась открыть этот бизнес. На предприятиях у всех есть законные выходные и праздники, можно спокойно съездить в отпуск, а в бизнесе приходится крутиться, как белке в колесе.

Работала до утра, но заказчика не подвела

От её дочери таких слов разочарования я не услышала. Наоборот, Олеся мечтает открыть линию детской одежды. К примеру, уже прошли апробацию горнолыжные костюмы – они были сшиты для её детей здесь же, в производственном цехе «OLEGator». Для Олеси Устиновой очень важен хороший микроклимат в коллективе. Однажды она организовала поездку для всех работниц за покупками в торговый центр «Таганский ряд» в Екатеринбурге. Они от такого сюрприза пришли в восторг и искренне благодарили свою «начальницу». Рабочий день она проводит на виду у всего коллектива, у неё даже нет своего кабинета. И трудится, не покладая рук. Такой важный процесс, как упаковка изделий, она старается никому не доверять. По той простой причине, что заказчики должны получить только качественный товар, а однажды девушка перепутала рукава на спецовке и преспокойно ушла с работы. Как признаётся моя героиня, ей приходилось в таких случаях засиживаться допоздна. Однажды, будучи беременной, Олеся дошивала партию спецодежды со своими помощницами до четырёх утра. Заказчица была из Сургута, и ей к определённому часу нужно было выдать весь товар.

Роман нечаянно нагрянул

У супругов Устиновых довольно интересная история знакомства. Олеся тогда работала судебным приставом. – Евгений приобрёл в кредит машину. На первый год оформил страховку, а на второй не стал, и банк подал на него в суд, – рассказывает Олеся. – По условиям договора, он должен был в этом случае выплатить всю сумму по автокредиту. Судебное решение для исполнения передали приставам. И что уж сейчас скрывать, именно тогда между нами пробежала та самая искра любви. Перед 8 Марта Евгений погасил свои долги перед банком и явился в отдел судебных приставов с тортом. Через некоторое время он вышел на Олесю в социальной сети. Причём переписку начал с довольно неожиданного вопроса: «Где находится Бузулук?». Откуда ему было знать, что как раз в этом городе у Олеси жили родственники. Потом Евгений пригласил её на прогулку. А через полгода они решили пожениться. Есть у них одна интересная традиция. На территории санатория «Дальняя Дача» растёт очень красивая берёза. Около неё и сделали новый снимок вместе с фотографией годичной давности. Через год они пришли на это же место сделать фото, но уже держали в руках кадр с предыдущего года. Таких фотографий в их семейном альбоме уже семь. А 27 августа они отметят восемь лет супружеской жизни. У Устиновых растут два замечательных сына. Старшего, шестилетнего Олега, назвали в честь дедушки. Он с удовольствием посещает студию вокала «Мажор» в ДК «Победа», изучает английский язык, ментальную арифметику. Полуторагодовалый Оскар уже оправдывает своё звездное имя. Он любит петь и танцевать под любую музыку, причём вовлекает в эти танцы и взрослых.