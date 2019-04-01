Каждому цветку дал имя

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Социальные проекты

Молодёжь. Загрузчик шихты Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин никогда не стремился уехать из родного города

Постоянным читателям газеты его имя уже знакомо. Дмитрий возглавляет общество рыболовов Кыштыма. Не раз становился инициатором акций по предотвращению замора обитателей местных водоёмов.

Освоил ещё четыре специальности

Дима рано остался без матери – она умерла, когда ему было десять лет. Бабушка Людмила Николаевна изо всех сил старалась заменить её. Вместе с дедушкой Иваном Дмитриевичем и отцом Владимиром Ивановичем она стремилась не только приучить мальчика к самостоятельности, но и воспитать в нём важные человеческие качества – доброту, порядочность, ответственность за свои поступки. После окончания девятого класса второй школы Дмитрий решил получить специальность «Оператор ЭВМ» в профессиональном лицее №30. Сегодня он признаётся, что у него никогда даже в мыслях не было уехать из родного города. Ладно бы здесь было не очень комфортно жить, но ведь как раз наоборот. Молодым можно при желании и работу найти по душе, и кругом такие красивые леса и озёра, да и сам город активно развивается. А самое главное, по его словам, здесь живут добрые и отзывчивые люди. Из Кыштыма Дмитрий уезжал всего на год, и то – для прохождения службы в войсках противовоздушной обороны. За три месяца он окончил срочные фельдшерские курсы, чтобы оказывать медицинскую помощь первой необходимости своим однополчанам. Однажды пришлось оказывать её двум офицерам с разбитыми головами, которые упали с брусьев. После армейской службы Дмитрий Дудин устроился в электролизный цех Кыштымского медеэлектролитного завода. Через два года он перешёл в медеплавильный цех загрузчиком шихты. – Работа на этом заводе научила меня ничего не бояться, – говорит Дмитрий, – ведь тележка подъезжает совсем близко к печи. А температура в ней 1280 градусов, и вмещает она 380 тонн меди. Когда на КМЭЗ приезжали специалисты из Челябинского учебного центра, Дудин освоил дополнительные профессии: плавильщика, стропальщика, аппаратчика-гидрометаллурга и получил допуск к работе с газовым оборудованием.

Хлебом не корми – дай порыбачить

А вне работы любимое занятие Дмитрия – рыбная ловля. Это увлечение ему привили дедушка и отец. Своего первого окуня шестилетний мальчуган поймал на озере Аргази. Уже став взрослым, он исколесил всю Челябинскую область и самую крупную щуку, весом в восемь килограммов, поймал на Долгобродском водохранилище. В речке Кыштымке, говорит мой собеседник, тоже водится крупная рыба, и в ней его самый большой улов составил два с половиной килограмма. В среднем он привозит домой с рыбалки по пять килограммов рыбы, которую сам же и готовит, в отличие многих своих собратьев по этому увлечению. Излишки просто раздаёт близким людям. Среди завсегдатаев рыбной ловли считается, что лучший улов – по первому льду. Но все при этом знают, насколько велик риск. – В семь лет я поехал на УАЗике с родственниками на озеро Аргази, – рассказывает Дмитрий. – Лёд треснул, автомобиль провалился в полынью, и мы все оказались по пояс в воде. Разбив заднее стекло, начали выбираться на поверхность через заднюю дверь. Оказавшись на льду, я побежал за помощью. Мне встретилась сердобольная бабушка, которая и согрела меня. К счастью, никто тогда не погиб. Машину потом доставали с помощью лошадей и грузовой машиной. Второй раз Дмитрий оказался в холодной воде, будучи уже взрослым. Тогда он отправился ловить ротана на Красное болото. – Я провалился под лёд в нескольких метрах от берега, – улыбается Дудин. – На мне был хороший рыбацкий костюм, который «выкинул» меня, как поплавок, на берег. В воде я пробыл полторы минуты. Но лучший клёв, по опыту заядлого рыбака, всё-таки на озере Увильды. Обычно рыболовы приезжают сюда на несколько дней. Разбивают палатки, зимой устанавливают в них печки. С помощью специальной удочки – «донки», крючок опускают на 30-метровую глубину. И что примечательно, с каждым годом мужские ряды всё больше пополняются рыбачками.

Лично контролирует состояние водоёмов

Дмитрий Дудин ведёт свой канал на популярном видеохостинге YouTub. В видеороликах он раскрывает секреты рыбной ловли. Вот, например, один из них: – Когда рыбачим на рипуса в темноте, опускаем специальную лампочку под воду, чтобы рыба видела, как падает прикормка и охотнее подсаживалась на крючок, – поделился он с читателями нашей газеты. В обществе рыболовов Кыштыма, созданном по инициативе героя этой публикации, состоит уже более 2500 человек. Сейчас идёт процесс оформления документов на придание этому обществу статуса некоммерческой организации. Это позволит рыболовам нашего города участвовать в тендере по очистке водоёмов Челябинской области. Вместе со своими единомышленниками Дудин уже провёл две акции по предотвращению замора рыбы, и сейчас он на автомобиле объезжает озёра и контролирует их состояние. А в эти выходные Дмитрий вместе с Вячеславом Людиновсковым будет представлять наш город в соревновании по рыбной ловле «Весенний лещ – 2019», которое пройдёт на Белоярском водохранилище. Там соберутся рыбаки со всего Урала. В ближайшее время рыболовы планируют очистить реку Кыштымку от мусора и создать рыбацкий кружок для детей и подростков. Дмитрий Дудин точно не из тех, кто часами убивает свободное время перед телевизором или за компьютером. На вершину Сугомака он поднимался, по его подсчётам, не менее тридцати раз. А на лодке любит доплывать до острова, расположенного на середине озера Иртяш. Увлекается сплавами по рекам. Хотя обязательно находит время и на чтение художественной литературы. Сейчас Дмитрий читает первый роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», в котором описываются события Гражданской войны на Украине в 1918 году.

Мужчина – защитник и добытчик

Утро Дмитрий Дудин начинает с холодного душа, после которого следует силовая тренировка со штангой. Здоровый образ жизни он старается прививать и своему 11-летнему сыну Ивану. И хотя семейная жизнь не сложилась, Ване он уделяет довольно много времени. Вместе с папой мальчик, разумеется, ездит на рыбалку, ходит заниматься на стадион. По мнению Дмитрия, женщина должна уделять больше внимания семье и быту, чем карьере и самореализации. Он придерживается патриархальных взглядов на семью: женщина – это прежде всего хранительница домашнего очага, а мужчина – защитник и добытчик. Когда приходят гости, Дмитрий может побаловать их жареным в кляре карасём. А ещё, у него очень вкусным получается мясо с грибами и помидорами под сырной корочкой. Готовить ему помогает сын. Летом Дмитрий, как заправская хозяйка, делает запасы на зиму – собирает грибы, маринует их и вялит рыбу. Наш земляк мечтает, что после выхода на пенсию купит домик на берегу озера Аргази, чтобы наслаждаться тишиной вдали от городской суеты и разводить животных. Сейчас Дмитрий Дудин выращивает на подоконнике в своей квартире бенджамины и фикусы. И у каждого из них есть имя. По примеру заведующего отделением Андрея Быкова из сериала «Интерны» назвал фикус Игорем, а чтобы тому не было скучно, подобрал ему подругу – Олесю. Вот и мне хочется пожелать Дмитрию Дудину найти себе достойную вторую половину. А так, у него всё в жизни ладится. И любимый город, и много хороших друзей, с которыми он занимается добрыми и полезными делами, и много интересных планов, которые, я уверена, обязательно исполнятся.