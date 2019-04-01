Счастье обрела в родном городе

Автор: КР от Сегодня, 09:13 Категория: Социальные проекты

Судьба. После того как из жизни ушли отец и мать, Елена решила вернуться в Кыштым. Здесь она встретила будущего мужа и нашла любимую работу

Сейчас она трудится инженером-технологом на том же предприятии, где работали её родители. Вместе с мужем Семёном воспитывает маленького сынишку Григория.

И через ту же заводскую проходную

Ещё во время учёбы в тринадцатой школе Елена Еловскова отдавала предпочтение точным наукам: физике и математике. Да к тому же её отец, Михаил Валерьевич, своими руками разбирал и собирал любую технику. И так сложилось, что с выбором профессии особых проблем не было. Елена поступила на физико-технологический факультет по специальности «нанотехнологии» Уральского федерального университета. – Получив квалификацию бакалавра, я поступила в магистратуру, но у меня сначала умер папа, а потом мама, и мне захотелось вернуться в родной город, – рассказывает Елена. – В выборе предприятия я даже не сомневалась, ведь на радиозаводе всю жизнь нормировщиком проработала моя мама, Татьяна Викторовна, а папа трудился в сборочном цехе. Там они и познакомились. Родители для меня являются примером и в семейной жизни, и в работе. Получается, на работу она каждый день ходит через ту же заводскую проходную, как когда-то её родители. Свою судьбу девушка тоже встретила в родном городе. Её супруг – Семён Насыров – окончил Кыштымский радиомеханический техникум, работает в службе безопасности компании «Интерсвязь». Семь лет назад молодой человек решил поздравить Лену с Международным женским днём. Тогда их знакомство переросло в большое чувство. А буквально через четыре дня их первенцу Грише исполнится два года.

Получила приз зрительских симпатий

После выхода из декретного отпуска Елена вернулась на прежнее место работы. Сейчас она инженер-технолог сборочного цеха. Занимается разработкой и описанием технологических процессов. Ей очень нравится молодой и дружный коллектив. По праздникам коллеги накрывают общий стол, дарят друг другу подарки, поют любимые песни, читают стихи. У радиозаводчан есть ещё одна замечательная традиция: к праздникам и важным событиям, таким, как День города, они готовятся сообща. А руководство предприятия ещё и поощряет самых активных и креативных. Кстати, буквально вчера в ДК «Победа» прошёл конкурс «Мисс радиозаводчанка». В 2016 году в нём принимала участие и Елена, получившая приз зрительских симпатий. А в этом году она уже в роли помощницы – Елена Чудинова представляла отдел главного технолога. На предприятии довольно насыщенная спортивная жизнь, поэтому Елена Насырова всегда выступает за свой отдел в соревнованиях по дартсу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам. Более того, одно время она даже была физоргом отдела главного технолога. А в конкурсе новогодних дуэтов, облачившись с коллегой в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, она поздравляла заводчан с Новым годом.

Нет лишней суеты, но нет и парков

Елена призналась мне, что во время учёбы в Екатеринбурге она скучала по родному городу. По её словам, в «толпе чувствуешь себя лишним». И несмотря на то, что в Кыштым она приехала по сложившимся обстоятельствам, ничуть не жалеет о своём решении. Она ценит родной город за отсутствие бесконечной суеты и уютную атмосферу. Да и гостей города можно удивить нашими природными красотами: множеством озёр, горой Сугомак и окрестностями посёлка Слюдорудника. – Хочется, конечно, чтобы в городской черте было больше парковых зон для прогулок с детьми и семейного отдыха, – говорит моя собеседница. – Это для Кыштыма на сегодня большой минус. Раньше она любила гулять вместе с подругами по территории профилактория «Южный», а сейчас делает это вместе с сыном. В этом году сбылась её давняя мечта – Елена прокатилась на горных лыжах по склону Егозы. И уже наметила для себя в буквальном смысле новую высоту – ей очень хочется прыгнуть с парашютом.