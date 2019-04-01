Вот такие они, молодые

Автор: КР от Вчера, 17:37 Категория: Социальные проекты

Судьба. Даже в таком маленьком городке, как Кыштым, можно разминуться со своим счастьем. Но иногда помогает его величество случай

Они учились в разных школах, жили в одном микрорайоне и наверняка гдето даже пересекались на улице, на массовых мероприятиях. Но до поры до времени друг о друге не знали.

Свадьбу отмечали десять дней

Удивительно, но у Анны Щербаковой и Дмитрия Чугунова было много общих знакомых. Даже родители будущих супругов учились в одном классе. Но судьбоносной для них стала встреча за пределами родного города, на Аракульских Шиханах. – Первого мая я всегда старалась проводить на природе, – рассказывает Анна. – А Шихан – это место всеобщего притяжения. Утром на первом же автобусе я выехала из Челябинска, чтобы успеть, собрав дома вещи, на поезде добраться до станции Маук. Там у подножия горы мы с Димой и познакомились. И очень быстро подружились. Какое-то время общались только в компании, а потом сами не заметили, как влюбились. В августе 2013 года сыграли свадьбу, да так, что она растянулась аж на десять дней. И традиционно с родителями отпраздновали бракосочетание, и отдельно со всеми друзьями. Анна долго не могла определиться с выбором будущей профессии. Но однажды подруга мамы подсказала ей, что в Челябинске есть техникум текстильной и лёгкой промышленности, где можно получить образование по специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий». Туда она после школы и поступила. А четвёртый курс учёбы в техникуме уже совмещала с получением высшего образования в Российском заочном институте текстильной и лёгкой промышленности. После получения диплома Анна не сразу нашла работу по специальности – полтора года там же, в Челябинске, работала в сфере торговли. Модельерыконструкторы, конечно, требовались, но везде делали оговорку: «только с опытом». А где ж его набираться вчерашнему студенту, если перед ним сразу закрываются двери. Решающим шагом для переезда в Кыштым и стала встреча с будущим мужем. Анна и Дмитрий решили, что при желании реализовать себя в профессии можно и в родном городе. Дмитрий получил высшее образование в озёрском филиале МИФИ по специальности «Менеджмент организации». Сейчас он занимается видеодизайном и управляет компанией, занимающейся металлообработкой и металлоконструкциями.

Готовится к балу позапрошлого века

– Челябинск научил меня быть самостоятельной, зарабатывать и тратить деньги. Очень помог опыт проживания в общежитии, когда в маленькой комнатке мы соседствовали вчетвером, – говорит Анна. – Но зато сейчас я живу в комфортном для меня биоритме. Анна Чугунова шьёт и народные костюмы, и свадебные платья для подруг. А ещё делает оригинальные броши из бисера, рисует картины, вышивает. От Дмитрия я узнала, что его супруга мечтает о собственной линии эксклюзивной одежды. И можно не сомневаться, что она исполнит эту мечту. Теперь она коллега своим родителям: Леонид Юрьевич Щербаков – директор станции юных туристов «Странник», Татьяна Петровна – его заместитель по воспитательной работе. В течение четырёх лет Анна Леонидовна работала здесь педагогом дополнительного образования. Вместе с детьми шила сарафаны, приближённые к тем, что носили на Руси, обучала их технике росписи по ткани, ткачеству и многому другому. Сейчас она работает здесь же, но педагогом-организатором и занимается развитием скаутского движения в нашем городе. А в мае в нашем городе состоится бал в духе XIX века, и Анна уже вовсю готовится к нему. Она занимается украшением жакета кружевом. Это очень тонкая и кропотливая работа, не каждый с ней справится. Ещё ей нужно сшить платье с объёмной юбкой и турнюром (модное в 1870-1880-х годах приспособление в виде подушечки, которую дамы подкладывали сзади ниже талии для придания пышности фигуре). Только на одно это платье уйдёт около шести метров ткани!

Утро начинается с зарядки

У супругов много общих интересов. Нынешней зимой они на коньках пробежали весь Деханов пруд, а Дмитрий вместе с другом преодолел ещё и расстояние от речки в районе Каслинского шоссе до озера Тёмное. У них своя философия на сохранение окружающей среды, которая проявляется в каждой мелочи. Бытовые отходы разделяют по группам, чтобы их потом было проще перерабатывать. Продукты стараются покупать в картонной упаковке, а в магазин отправляются не с пластиковыми пакетами, а с сумкой из ткани. Анна признаётся, что обязательно поднимет брошенный кем-то фантик от конфет и опустит его в «мусорку». В питании Анна и Дмитрий придерживаются определённых правил. Преимущество отдают пище растительного происхождения, нежели животного. А каждое их утро начинается с зарядки, и длится она около часа. Вот такие они, молодые Чугуновы. Оказывается, для того чтобы жить интересно и насыщенно, совсем не обязательно искать удачу где-то на стороне, в большом городе. Ведь всё зависит от нас самих, от нашего внутреннего содержания.