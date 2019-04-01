В Кыштым вернулась навсегда

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Социальные проекты

Земляки. Родной город педагог Надежда Артамонова не променяла ни на Челябинск, ни на Санкт-Петербург и даже ни на Израиль

Сегодня Надежда Валентиновна преподаёт русский язык и литературу в первой школе, которую окончила в своё время сама. И ничуть не жалеет о том, что вернулась в родной край из Израиля.

Мужа нашла в Санкт-Петербурге

Надежда никогда раньше и предположить не могла, что со временем осмелится на переезд в другую страну. Но в нашем Отечестве грянули лихие 90-е, наступила так называемая «эпоха перемен», обернувшихся тотальным дефицитом, массовой безработицей, хроническим безденежьем. Вот тогда-то девушка впервые задумалась о переезде. Будучи студенткой Челябинского государственного педагогического университета, она могла взять из дома только одну банку варенья на неделю – мама, Лидия Андреевна Малёва, заготавливала их ровно 36, по количеству учебных недель в году. На большее количество заготовок просто не хватало сахара. После окончания университета она вернулась в родной город и проработала в пятой коррекционной школе пять лет. А в 2002 году всё-таки решила испытать судьбу, отправившись в Санкт-Петербург. Как оказалось, не зря. В Северной столице она познакомилась со своим будущим мужем – Олегом. Поженившись, супруги Артамоновы вместе вернулись в Кыштым. На сей раз Надежда Валентиновна устроилась учителем русского языка и литературы в школу № 13. И, сделав два выпуска одиннадцатиклассников, вместе с мужем и дочерью Софией вновь решилась на переезд. И не куданибудь, а в Израиль.

Декретный отпуск – всего три месяца

В 90-е годы и в начале двухтысячных на землю обетованную из России переехали около миллиона евреев вместе со своими семьями. Они образовали там общину и основали школу для русских, базируясь на советской системе образования. Представители старшего поколения, переехавшие в Израиль из СССР, очень трепетно относятся к русскому языку и культуре своей бывшей страны, поэтому хотят, чтобы их внуки знали «великий и могучий» язык. В Израиль Артамоновы прилетели 28 августа 2008 года, а уже через два дня Надежда отправилась в Тель-Авив на конференцию учителей русского языка и литературы. Кстати, супругам сразу предоставили возможность совершенно бесплатно выучить иврит, кроме этого, им выделили жильё и выплачивали стипендии. После окончания государственной программы обучения ивриту кыштымцы столкнулись с очень жёсткими, по нашим меркам, условиями жизни: 12-часовой рабочий день порой не позволял супругам видеться друг с другом. А чтобы набрать необходимое количество часов для преподавательской деятельности, Надежде Валентиновне пришлось устроиться в несколько школ. Олег Анатольевич работал оператором станков с программным управлением, дочь Софию без проблем устроили в детский сад. В отличие от России, в садик дети начинают ходить только с трёхлетнего возраста и находятся там лишь до часу дня. И это при том, что декретный отпуск у женщины длится всего три месяца. Большинство детишек до садика остаются на попечении либо нянь, либо бабушек. В детском саду ребёнок воспитывается лишь два года. Удивительно, но дети там днём совсем не спят. Вместо этого для них проводят развивающие занятия и прогулки. Маленькая София часто засыпала у папы на плече, когда они возвращались домой.

В детсадах и школах столовые не полагаются

Следующая ступень образования – школа. Русскоязычная устроена, как и в нашей стране. Зато израильская религиозная совершенно иначе. Учитель не вправе требовать от учеников выполнения домашнего задания или идеальной дисциплины. Наша героиня два месяца приучала своих учеников, чтобы они называли её по имени, а не просто «мора» (учитель). – Заходя в кабинет, я видела следующую картину: один ученик ест булку с соусом, капая на учебники и тетради, другой – собирает конструктор. Ещё двое, на задней парте – играют в мяч. Но в классе был очень прилежный мальчик, который желал учиться. И чтобы он меня услышал при таком гвалте, я читала ему рассказы Толстого, приблизившись к самому уху, – вспоминает Надежда Артамонова. В школах и детских садах нет столовой, поэтому дети едят пищу, принесённую из дома. Чаще всего это булка с колбасой, заправленная кетчупом, потому что обед негде разогреть. Зато дома женщины в обязательном порядке готовят полноценный ужин. По сложившей традиции, еврейка должна хорошо готовить. В Израиле Надежда очень часто покупала свинину из-за её дешевизны (мусульмане и иудаисты не едят это мясо по религиозным соображениям). На килограмм свинины можно было заработать за час. Для сравнения: телятина стоила сто шекелей, а свинина всего двадцать. В израильском городе Верхний Назарет Артамоновы прожили три года. И всё это время тосковали по Родине. – По Кыштыму я скучала всегда. Сразу стала вспоминать писателей и поэтов-эмигрантов, которым по собственным убеждениям пришлось покинуть родное Отечество. Чувство ностальгии я прочувствовала на себе: только подъезжаешь к родному городу, видишь знакомые дома, и начинает радостно колотиться сердце. В Израиле для меня радостными были те моменты, когда мои родственники покупали билеты ко мне, – с теплотой в голосе вспоминает Надежда Валентиновна.

Достоевского нужно прочитать каждому

Надежда не хотела, чтобы её дочь пошла в израильскую школу, поэтому приняла решение в третий раз вернуться в Кыштым. Её супруг Олег нет-нет да вспомнит тёплый израильский климат, море и солнце. Но здесь всё это он старается компенсировать в саду на Калачёвке. В Кыштыме София с большим удовольствием стала посещать детский сад, где спала в сончас и уплетала горячие обеды: борщи и пюре с котлетой. Её мама устроилась учителем в среднюю школу № 1, а папа – на медеэлектролитный завод. Сейчас Надежда Валентиновна является классным руководителем одновременно в 7а и 8а. С ними она с первого класса. А началось всё с того, что она привела на организационное собрание свою дочь Софию. Вакансия учителя оставалась свободной, и родители, по инициативе завуча, предложили Надежде стать классной мамой для их детей. Расставаться с ребятами было очень тяжело, поэтому она решила быть их классным руководителем до выпуска из школы. Второй класс вообще остался без учителя, и Надежде Валентиновне предложили взять и его. С детьми из обоих классов она успевает посещать библиотеки, Дом детского творчества и ездить в Челябинский театр оперы и балета. В её шкафу целая книжная полка отведена Александру Пушкину, хотя любимый писатель – Фёдор Достоевский. Его произведения, такие как «Братья Карамазовы, «Идиот», по её мнению, обязательно нужно прочитать каждому человеку. В конце разговора Надежда Валентиновна призналась, что всё же верит в Бога и в судьбу. Она придерживается православных традиций, посещает церковь. А ещё она очень любит путешествовать и уже несколько раз побывала в Европе. Я не могла не задать нашей героине этот вопрос: – Согласны ли вы с утверждением о том, что где родился, там и пригодился? – Пожалуй, да, согласна, но к этому осознанию нужно прийти. У кого-то это может занять лишь год, у другого – несколько десятилетий. Каждый обязательно должен искать своё предназначение в жизни. И оно непременно отыщется, – заключила Надежда Валентиновна Артамонова.