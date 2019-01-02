К акции госавтоинспекторов Кыштыма подключаются студенты

Автор: КР от Вчера, 18:14 Категория: Социальные проекты

Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Продолжается интернет-кампания ГИБДД города Кыштыма #БудьТрезвымВпути. Присоединяется к её проведению и молодёжь. В частности, студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

– Моральная сторона вопроса аварийности с участием пьяных водителей гораздо глубже, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Призываю водителей помнить, что они в ответе за своих близких. Особенно за беззащитных детей.

Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма.

Отдел ГИБДД Кыштыма приглашает и других жителей города присоединиться к этой важной акции. Завтра полицейские с 14 до 15 часов совместно с волонтёрами на площади Карла Маркса будут призывать водителей транспортных средств, останавливая их движение, сфотографироваться с выполненной из дерева надписью: #БудьТрезвымВпути.

Самостоятельно принять участие в акции можно, разместив свою фотографию в любой социальной сети под одним из хештегов: #БудьТрезвымВпути! #ВыбирайТрезвыйПуть! #ДорогиКыштымаТрезвымВодителям! #ДорогиКарабашаТрезвымВодителям.