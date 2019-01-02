К акции госавтоинспекторов Кыштыма подключаются студенты Автор: КР от Вчера, 18:14 Категория: Социальные проекты 0 Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма. Продолжается интернет-кампания ГИБДД города Кыштыма #БудьТрезвымВпути. Присоединяется к её проведению и молодёжь. В частности, студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. – Моральная сторона вопроса аварийности с участием пьяных водителей гораздо глубже, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Призываю водителей помнить, что они в ответе за своих близких. Особенно за беззащитных детей. Фото предоставлено ГИБДД Кыштыма. Отдел ГИБДД Кыштыма приглашает и других жителей города присоединиться к этой важной акции. Завтра полицейские с 14 до 15 часов совместно с волонтёрами на площади Карла Маркса будут призывать водителей транспортных средств, останавливая их движение, сфотографироваться с выполненной из дерева надписью: #БудьТрезвымВпути. Самостоятельно принять участие в акции можно, разместив свою фотографию в любой социальной сети под одним из хештегов: #БудьТрезвымВпути! #ВыбирайТрезвыйПуть! #ДорогиКыштымаТрезвымВодителям! #ДорогиКарабашаТрезвымВодителям. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить