В Кыштыме текущий ремонт дорог начался раньше обычного

Сегодня, 12:13 Категория: Сделано в Кыштыме

70

0

Как сообщает сайт администрации городского округа, в первую очередь подрядчики устранят дефекты в асфальте на гарантийных участках и по маршрутам следования традиционных легкоатлетических эстафет, которые состоятся 24 апреля и 1 мая на Нижнем и Верхнем Кыштыме. В ходе весеннего обследования дорог составлен реестр участков с выбоинами и дефектами. Их подрядчики устранят за счёт собственных средств. Это ремонт полотна под железнодорожным мостом на улице Интернационала, в районе дома №47 на ул.К. Косолапова, перекресток улиц К. Косолапова и Калинина, участки на улицах Калинина, Комарова, М. Горького.

По словам и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерины Власовой, по итогам объезда выявлено более пяти тысяч метров квадратных полотна, требующего ремонта.

– Подрядчик приступает и к ремонту опасных участков, требующих оперативного ремонта. Особое внимание в этом году к объездному маршруту, который будет действовать на период ремонта гидротехнического сооружения на улице Республики. В пятницу в город приедет фреза для подготовки участков дорог к ремонту «дорожными картами». Погода позволила приступить к работе на две недели раньше обычного, – рассказывает Екатерина Сергеевна.

Текущий ремонт дорожного покрытия пройдёт на магистральных улицах с интенсивным движением транспорта, за исключением улицы Республики, которая в этом году будет отремонтирована капитально. Главой Кыштыма Людмилой Шеболаевой управлению городского хозяйства поставлена задача – завершить текущий ремонт дорог на основных магистралях до 9 мая.

По итогам конкурсных процедур работы по ямочному ремонту выполнит ООО «Дороги Плюс» на сумму два миллиона 860 тысяч рублей. На эти средства будет отремонтировано 3 460 квадратных метров асфальта. Экономия, почти один миллион рублей, будет также направлена на текущий ремонт дорог.

После восстановления асфальтового покрытия будет нанесена дорожная разметка.