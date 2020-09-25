Проект «Сделано в Кыштыме». Главный на заводе – рабочий
Вчера, 16:05 Категория: Сделано в Кыштыме
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Машинист крана Татьяна Шудрикова уже 40 лет доставляет сборщикам Кыштымского машобъединения крупногабаритные детали для производства изделий. ФОТО НИКИТЫ САФОНОВА, «КР».
Сегодня, 25 сентября, на главной площади Кыштымского машиностроительного объединения чествуют работников, чей вклад в развитие предприятия получил высокую оценку на местном и всероссийском уровнях.
Мероприятие посвящено профессиональному празднику – Дню машиностроителя, который по календарю отмечается в последнее воскресенье сентября. Сегодня на заводе производят различные виды продукции, отвечающей современным требованиям. При этом главной ценностью предприятия остаются люди.
Вопреки отголоскам кризиса
Многие кыштымцы проработали на машзаводе всю свою трудовую жизнь и знают, что предприятие переживало разные времена. Особо ударил кризис 90-х годов. Его отголоски слышны до сих пор. Но тем не менее завод выжил, и до сих пор работают люди, которые не покинули предприятие даже в тяжёлые годы. На сегодня здесь есть большие производственные мощности , имеется многолетний опыт научно-исследовательской работы и производства в области бурового оборудования.
В настоящий момент на предприятии выпускают горно-шахтные инструменты и оборудование-пневмоударники погружные, буровые коронки, лебедки скреперные, установки бурильные и станки, а также запчасти к ним. В плане на сентябрь значится изготовление скреперных лебёдок, станков, бурильных установок, пневмоударников, буровых коронок, штанг.
Машобъединение продолжает развиваться в сфере обогатительного и конвейерного оборудования. В сентябре завод выпустит ленточные конвейеры, контактные чаны и другую продукцию.
Династия
На производственных площадях находятся уникальные станки, сделанные специально для местного рабочего процесса. А чертежи для большинства изделий принадлежат механику Владимиру Воронину. Он работает в отделе главного механика. На машзавод пришёл 24 сентября 1973 года, сразу после окончания школы. Устроился учеником фрезеровщика в ремонтно-механический цех и одновременно учился в институте. С 1976 года работал конструктором в отделе механизации-автоматизации. Занимался разработкой оборудования для выполнения производственных задач.
– Ребята изготавливали станки, а я занимался деталировкой к ним, – рассказывает Владимир Константинович. – До сих пор во время обслуживания оборудования попадаются мои чертежи, с которыми продолжают работать. На предприятии есть только один цех, где я не работал за всё это время – цех № 3.
Сейчас Владимир Воронин занимается ремонтом и обслуживанием оборудования, поддерживает в рабочем состоянии станки, машины, краны.
– Для меня работа находится всегда. То кран застучит, то тормоза ослабнут. Бездельничать некогда. Впрочем, любители отдыхать у нас не задерживаются, – рассказывает машзаводчанин.
Владимир Воронин видел, как проходило становление предприятия, каких трудов это стоило. Он искренне сожалеет, что в непростые времена руководство принимало решение о закрытии цехов и переоборудовании площадей.
Отец механика Константин Иосифович тоже трудился на машзаводе, был начальником бюро отдела главного металлурга. Мама Зоя Фёдоровна работала в бюро рационализации, изобретательства и технической информации. Сестра Ирина начинала трудовой путь токарем, а уже позже стала врачом, как и мечтала с детства.
Будучи ещё школьником, на машобъединении проходил практику токарем сын Владимира Константиновича Андрей. Получил второй разряд.
Трудовые заслуги не остались без внимания
Сегодня в торжественной обстановке механик отдела Владимир Воронин будет заслуженно награждён почётной грамотой министерства промышленности и торговли РФ. Благодарности за подписью губернатора Челябинской области Алексея Текслера вручат токарю Евгению Власову и зуборезчику механо-сборочного цеха Дмитрию Омельченко. Токарь этого цеха Александр Мазавин получит почётную грамоту министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Также будут вручены почётные грамоты и благодарности главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой и Собрания депутатов, грамоты от управляющей компании «КАНЕКС», генерального директора АО «КМО». Газорезчику Александру Кравченко, модельщику Геннадию Меньшикову и машинисту крана Татьяне Шудриковой вручат особый знак отличия «Заслуженный работник АО «КМО». Двенадцать работников предприятия будут занесены на доску почёта.
Слесарь по сборке металлоконструкций Сергей Топтыгин принимал участие в создании новой линейки продукции завода – конвейеров, флотомашин и другого крупногабаритного оборудования.
Татьяна Шудрикова пришла на завод в 1980 году, когда ей было 18 лет. Она приехала в Кыштым из Подмосковья вслед за мужем Юрием. Он служил в армии и был направлен в наш город. Семья воспитала троих детей – Сергея, Валентину и Ирину.
На завод Татьяна Николаевна устроилась машинистом крана и проработала 40 лет. Правда, когда на предприятии наступил кризис, пришлось уволиться, но потом она вернулась на родной завод.
– На тот же самый кран, – с улыбкой говорит Татьяна Шудрикова. – Работа интересная. Все дни разные. Сегодня готовим детали, завтра их стыкуем, подгоняем, послезавтра красим и так далее. Сейчас собираем скреперную лебёдку (в день Татьяна может подвезти сборщикам детали для изготовления шести лебёдок – Прим. авт.). Спасибо нашему руководству, что обес-печивает работой и своевременной зарплатой.
Геннадий Меньшиков работает на машзаводе 33 года. По чертежам он делает модель будущего изделия, которое затем отливается в литейном цехе.
Мастера железных и деревянных дел
Сергей Топтыгин трудится в кузнечно-заготовительном цехе. Устроился на машзавод после службы в армии в 1987 году и с тех пор его не покидал. Работал учеником формовщика, выучился на крановщика, а теперь он слесарь по сборке металлоконструкций.
Именно он принимал участие в перепрофилировании производства. С его участием создавались первые конвейеры, флотомашины, крупногабаритное оборудование для плавильного завода в Оренбургской области.
Вместе с Сергеем Топтыгиным работает газорезчик Александр Кравченко. В Кыштым приехал из Омской области к родственникам, да так и остался. В этом году у него юбилей – 50 лет работы на заводе.
– Моя задача – резать металл, –поясняет Александр Степанович. –За 50 лет настолько привык, что могу не глядя вырезать листы и уголки. Редко, но бывает фигурная резка – стенка тепловоза, например.
На градообразующем предприятии я побывал и в литейном цехе. Жизнь внутри него кипит. Модельщиком по деревянным моделям работает Геннадий Меньшиков. Модельная оснастка – это целый комплекс различных инструментов, применяемых при изготовлении литейной формы, а в дальнейшем для производства отливки.
– После окончания училища в 1987 году я устроился токарем во второй цех, – рассказывает Геннадий Германович. – Год проработал, затем перешёл на «коронку». Рядом находился «деревянный» участок, и я частенько заходил сначала просто подышать деревом, а потом и вовсе перевёлся сюда. Мой отец тоже работал на заводе, только с железом, а я больше дерево полюбил.
Геннадий Меньшиков по чертежам делает деревянную модель будущего изделия, которое затем отливают в литейном цехе. Модель формуют песком, а затем заливают металл.
Продолжение следует…
Виктор Михайлович Ершов – ещё одно значимое для предприятия имя. Он старожил: работает здесь с 1968 года. Сначала токарем в цехе буровых коронок, потом мастером в шестом цехе, за его плечами ещё и 20-летний стаж заведующего складом металла.
– Сейчас работаю слесарем-инструментальщиком, – говорит Ершов. – Слежу за функционированием инструмента, ремонтирую, если что-то выходит из строя. Молодёжь, приходящая на завод, заинтересована в зарплате, поэтому те, у кого получается зарабатывать, остаются.
Виктор Михайлович в своё время приехал из села Кузнецкое. В силу деревенских привычек до сих пор сам скашивает траву на территории возле цеха.
Разумеется, мои собеседники – лишь немногие из тех, кто ежедневно задействован в серьёзном механизме машобъединения, кто делится многолетним опытом с молодёжью, гордится историей и уважает ветеранов, стоявших у истоков машиностроения в нашем городе. На территории предприятия переплелись прошлое, настоящее и будущее. До сих пор чувствуется атмосфера столетней давности – сохранены строения начала ХХ века. Все работники – большая семья, где каждый человек чувствует свою значимость и необходимость, ощущает командный дух и верит, что ничего невозможного нет.
От редакции газеты «КР» поздравляем машзаводчан с профессиональным праздником. Желаем не терять достигнутых позиций и наращивать темпы развития!
ФАКТ
На Кыштымском машиностроительном объединении работает 629 человек.