Проект «Сделано в Кыштыме». Главный на заводе – рабочий

Вчера, 16:05 Категория: Сделано в Кыштыме

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Машинист крана Татьяна Шудрикова уже 40 лет доставляет сборщикам Кыштымского машобъединения крупногабарит­ные детали для производства изделий. ФОТО НИКИТЫ САФОНОВА, «КР».

Сегодня, 25 сентября, на главной площади Кыштымского машиностроительного объединения чествуют работников, чей вклад в развитие предприятия получил высокую оценку на местном и всероссийском уровнях.

Мероприятие посвящено про­фессиональному празднику – Дню машиностроителя, кото­рый по календарю отмечает­ся в последнее воскресенье сентября. Сегодня на заводе производят различные виды продукции, отвечающей со­временным требованиям. При этом главной ценностью пред­приятия остаются люди.

Вопреки отголоскам кризиса

Многие кыштымцы проработали на машзаводе всю свою трудовую жизнь и знают, что предприятие переживало разные времена. Осо­бо ударил кризис 90-х годов. Его отголоски слышны до сих пор. Но тем не менее завод выжил, и до сих пор работают люди, которые не покинули предприятие даже в тяжёлые годы. На сегодня здесь есть большие производственные мощности , имеется многолетний опыт научно-исследовательской работы и производства в области бурового оборудования.

В настоящий момент на пред­приятии выпускают горно-шахт­ные инструменты и оборудова­ние-пневмоударники погруж­ные, буровые коронки, лебедки скреперные, установки буриль­ные и станки, а также запчасти к ним. В плане на сентябрь зна­чится изготовление скреперных лебёдок, станков, бурильных установок, пневмоударников, буровых коронок, штанг.

Машобъединение продолжает развиваться в сфере обогатитель­ного и конвейерного оборудова­ния. В сентябре завод выпустит ленточные конвейеры, контакт­ные чаны и другую продукцию.

Династия

На производственных площадях находятся уникальные станки, сделанные специально для мест­ного рабочего процесса. А чер­тежи для большинства изделий принадлежат механику Влади­миру Воронину. Он работает в отделе главного механика. На машзавод пришёл 24 сентября 1973 года, сразу после оконча­ния школы. Устроился учеником фрезеровщика в ремонтно-меха­нический цех и одновременно учился в институте. С 1976 года работал конструктором в отделе механизации-автоматизации. Занимался разработкой обору­дования для выполнения произ­водственных задач.

– Ребята изготавливали стан­ки, а я занимался деталировкой к ним, – рассказывает Владимир Константинович. – До сих пор во время обслуживания обору­дования попадаются мои чер­тежи, с которыми продолжают работать. На предприятии есть только один цех, где я не работал за всё это время – цех № 3.

Сейчас Владимир Воронин занимается ремонтом и обслу­живанием оборудования, под­держивает в рабочем состоянии станки, машины, краны.

– Для меня работа находится всегда. То кран застучит, то тормо­за ослабнут. Бездельничать неког­да. Впрочем, любители отдыхать у нас не задерживаются, – рас­сказывает машзаводчанин.

Владимир Воронин видел, как проходило становление предпри­ятия, каких трудов это стоило. Он искренне сожалеет, что в непро­стые времена руководство прини­мало решение о закрытии цехов и переоборудовании площадей.

Отец механика Константин Иосифович тоже трудился на машзаводе, был начальником бюро отдела главного метал­лурга. Мама Зоя Фёдоровна ра­ботала в бюро рационализации, изобретательства и технической информации. Сестра Ирина на­чинала трудовой путь токарем, а уже позже стала врачом, как и мечтала с детства.

Будучи ещё школьником, на машобъединении проходил практику токарем сын Влади­мира Константиновича Андрей. Получил второй разряд.

Трудовые заслуги не остались без внимания

Сегодня в торжественной об­становке механик отдела Вла­димир Воронин будет заслу­женно награждён почётной грамотой министерства про­мышленности и торговли РФ. Благодарности за подписью губернатора Челябинской об­ласти Алексея Текслера вручат токарю Евгению Вла­сову и зуборезчику механо-сборочного цеха Дмитрию Омельченко. Токарь этого цеха Александр Мазавин получит почётную гра­моту министерства промышлен­ности, новых технологий и при­родных ресурсов. Также будут вручены почётные грамоты и благодарности главы Кыштым­ского городского округа Люд­милы Шеболаевой и Собрания депутатов, грамоты от управля­ющей компании «КАНЕКС», гене­рального директора АО «КМО». Газорезчику Александру Крав­ченко, модельщику Геннадию Меньшикову и машинисту крана Татьяне Шудриковой вручат осо­бый знак отличия «Заслуженный работник АО «КМО». Двенадцать работников предприятия будут занесены на доску почёта.

Слесарь по сборке металлоконструкций Сергей Топтыгин при­нимал участие в создании новой линейки продукции завода – конвейеров, флотомашин и другого крупногабаритного обо­рудования.

Татьяна Шудрикова пришла на завод в 1980 году, когда ей бы­ло 18 лет. Она приехала в Кыш­тым из Подмосковья вслед за му­жем Юрием. Он служил в армии и был направлен в наш город. Семья воспитала троих детей – Сергея, Валентину и Ирину.

На завод Татьяна Николаевна устроилась машинистом крана и проработала 40 лет. Правда, когда на предприятии наступил кризис, пришлось уволиться, но потом она вернулась на родной завод.

– На тот же самый кран, – с улыбкой говорит Татьяна Шу­дрикова. – Работа интересная. Все дни разные. Сегодня готовим детали, завтра их стыкуем, под­гоняем, послезавтра красим и так далее. Сейчас собираем скре­перную лебёдку (в день Татьяна может подвезти сборщикам де­тали для изготовления шести лебёдок – Прим. авт.). Спасибо нашему руководству, что обес-печивает работой и своевремен­ной зарплатой.

Геннадий Меньшиков работает на машзаводе 33 года. По чер­тежам он делает модель будущего изделия, кото­рое затем отливается в литейном цехе.

Мастера железных и деревянных дел

Сергей Топтыгин трудится в куз­нечно-заготовительном цехе. Устроился на машзавод после службы в армии в 1987 году и с тех пор его не покидал. Работал уче­ником формовщика, выучился на крановщика, а теперь он слесарь по сборке металлоконструкций.

Именно он принимал участие в перепрофилировании произ­водства. С его участием созда­вались первые конвейеры, фло­томашины, крупногабаритное оборудование для плавильного завода в Оренбургской области.

Вместе с Сергеем Топтыгиным работает газорезчик Александр Кравченко. В Кыштым приехал из Омской области к родствен­никам, да так и остался. В этом году у него юбилей – 50 лет ра­боты на заводе.

– Моя задача – резать металл, –поясняет Александр Степанович. –За 50 лет настолько привык, что могу не глядя вырезать листы и уголки. Редко, но бывает фигур­ная резка – стенка тепловоза, на­пример.

На градообразующем пред­приятии я побывал и в литей­ном цехе. Жизнь внутри него кипит. Модельщиком по дере­вянным моделям работает Ген­надий Меньшиков. Модельная оснастка – это целый комплекс различных инструментов, при­меняемых при изготовлении ли­тейной формы, а в дальнейшем для производства отливки.

– После окончания училища в 1987 году я устроился токарем во второй цех, – рассказывает Геннадий Германович. – Год про­работал, затем перешёл на «ко­ронку». Рядом находился «дере­вянный» участок, и я частенько заходил сначала просто поды­шать деревом, а потом и вовсе перевёлся сюда. Мой отец тоже работал на заводе, только с желе­зом, а я больше дерево полюбил.

Геннадий Меньшиков по чер­тежам делает деревянную мо­дель будущего изделия, которое затем отливают в литейном цехе. Модель формуют песком, а затем заливают металл.

Продолжение следует…

Виктор Михайлович Ершов – ещё одно значимое для предпри­ятия имя. Он старожил: работает здесь с 1968 года. Сначала то­карем в цехе буровых коронок, потом мастером в шестом цехе, за его плечами ещё и 20-лет­ний стаж заведующего складом металла.

– Сейчас работаю слесарем-инструментальщиком, – гово­рит Ершов. – Слежу за функ­ционированием инструмента, ремонтирую, если что-то вы­ходит из строя. Молодёжь, при­ходящая на завод, заинтересо­вана в зарплате, поэтому те, у кого получается зарабатывать, остаются.

Виктор Михайлович в своё время приехал из села Кузнец­кое. В силу деревенских привы­чек до сих пор сам скашивает траву на территории возле цеха.

Разумеется, мои собеседники – лишь немногие из тех, кто еже­дневно задействован в серьёзном механизме машобъединения, кто делится многолетним опытом с молодёжью, гордится историей и уважает ветеранов, стоявших у истоков машиностроения в нашем городе. На территории предприятия переплелись про­шлое, настоящее и будущее. До сих пор чувствуется атмосфера столетней давности – сохране­ны строения начала ХХ века. Все работники – большая семья, где каждый человек чувствует свою значимость и необходимость, ощущает командный дух и верит, что ничего невозможного нет.

От редакции газеты «КР» по­здравляем машзаводчан с про­фессиональным праздником. Желаем не терять достигнутых позиций и наращивать темпы развития!

ФАКТ

На Кыштымском машиностроительном объединении работает 629 человек.