Проект «Сделано в Кыштыме». От нарядов к маскам

Сегодня, 12:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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Фото Никиты Сафонова, "КР".

Нина Алексеевна Шерашева превратила своё хобби в малый бизнес, организовав домашний пошив постельного белья. На её счету десятки комплектов пододеяльников, простыней и наволочек. Недавно восемь заказов были отправлены в Москву. С работой по раскройке и пошиву Нина Алексеевна справилась всего за один день.

Швея без работы не останется

Наша героиня родилась в Горьковской области (после 1990 года – Нижегородская – Прим. авт.). Когда девочке было три года, семья Суховых переехала в Кыштым. Папа Алексей Алексеевич и мама Евдокия Ивановна трудились на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Дочь Нина окончила десять классов в школе № 2 и в будущем собиралась работать в сфере торговли, но поддалась уговорам подруги и вместе с ней устроилась в ателье № 5, которое раньше находилось на улице Ленина. Молодая работница быстро освоила профессию портной.

– В ателье я проработала полтора года, – рассказывает Нина Алексеевна. – Потом всё же ушла в торговлю. Работала в магазине № 80, затем в универсаме № 53. Позже мама уговорила меня устроиться на медеэлектролитный завод, где можно было рассчитывать на стабильную зарплату и получение жилья.

На КМЭЗ наша героиня проработала 16 лет. Сначала в должности электролизника водных растворов, потом – аппаратчиком-гидрометаллургом, пока в 2009 году не попала под сокращение.

– Все эти годы я продолжала шить для подруг и их ребятишек, – говорит Нина Шерашева. – А потеряв работу, устроилась на Кыштымскую трикотажную фабрику.

В Москве спят на кыштымских простынях

Идею собственного бизнеса подала дочь Елена. Она живёт в Москве, является учредителем общества с ограниченной ответственностью. Специально для мамы включила в свой бизнес ещё один вид деятельности, чтобы не возникло проблем с начислением налогов. Несмотря на это, Нина Алексеевна зарегистрировалась и в качестве самозанятой. Создала страницы в популярных социальных сетях, и дело пошло.

– Цены в магазинах растут, а зарплата, к сожалению, нет, – пояснила наша героиня. – Однажды дочь предложила начать собственное дело. Я хотела шить детские вещи, но для этого нужно много швейной техники. Выбор пал на постельное бельё, хотя шить одежду гораздо интереснее.

Начинание мамы поддержала не только дочь, но и сыновья. Константин живёт в Челябинске, а младший Никита – первокурсник Озёрского технического колледжа.

Заказы сейчас поступают даже из Москвы. Цена и качество кыштымского постельного белья оказались гораздо привлекательнее, чем у столичных производителей. А с недавних пор появились заказчики из крупных городов Челябинской области. С учётом доставки товар обходится всё равно дешевле, чем в магазинах.

НЕстандарт

Шитьё постельного белья на дому не отличается от фабричного производства. Будущие заказчики участвуют в выборе ткани. Для этого в социальных сетях швея с дочерью проводит опросы. Российские и белорусские материалы заказывают в Санкт-Петербурге. Кройка проходит по размерам, которые указывают покупатели.

– В магазинах готовые комплекты не всегда подходят по размеру кровати или дивана, одеяла или подушки, – поясняет мастерица. – Поэтому я шью по замерам, предоставленным заказчиками. Кыштымцы бельё забирают сами, в другие города отправляем посылками по почте.

На раскройку одного комплекта Нина Алексеевна тратит около полутора часов. Столько же уходит на пошив. Рукодельница обрабатывает бельё двойным швом, так прочнее, ведь впереди не одна стирка. В кропотливом швейном деле большое значение имеют усидчивость и спокойствие.

Для работы наша героиня использует обычную швейную машинку, купленную 18 лет назад. Не помешал бы оверлок, но и без него научилась справляться.

Чистая прибыль – 300 рублей

Нина Алексеевна признаётся, что большой прибыли в её домашнем бизнесе нет. Стандартный двуспальный комплект в магазине стоит около 2900 рублей. А бельё домашнего пошива можно купить на тысячу, а то и на 1300 рублей дешевле. Чистая прибыль швеи составит всего 300 рублей, всё остальное – это плата за материал и доставку.

– Зачем отпугивать клиентов заоблачными ценами, – говорит Нина Алексеевна. – Хотя стоимость бывает разной. Например, восемь комплектов белья для московских заказчиков сделаны с резинками. Получилось дороже. То же самое, если клиенты просят сделать замочки на пододеяльники или наволочки. Тогда цена повышается, но незначительно.

В планах нашей героини запустить пошив полотенец, одеял для детских кроваток и колясок. Нина Алексеевна старается ориентироваться на спрос и немедленно подстраиваться под потребности покупателей. Когда начался режим самоизоляции, в Кыштыме закончились в продаже медицинские маски.

Тогда мастерица одна из первых стала шить средства индивидуальной защиты из остатков ткани. Продавала по 50 рублей, в то время как другие швеи назначали цену от 100 рублей и выше.

– Большое спасибо моей дочери. Без неё вряд ли я зашла бы так далеко.

Желаем Нине Алексеевне, чтобы её молодой малый бизнес был неуязвимым, прибыльным и с каждым заказом завоёвывал доверие новых покупателей.

Работы Нины Алексеевны Шерашевой представлены в социальных сетях – ВКонтакте: vk.com/postelkyshtym и Instagram: @postelkyshtym