Проект «Сделано в Кыштыме». Холодный металл в горячих руках

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Борис Устинов соорудил в своей квартире Эйфелеву башню. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КИШУН, «КР».

Житель нашего города Борис Устинов создаёт оригинальные изделия из металла, которые впечатляют продуманной детализацией.

Среди его работ – светильники, стату­этки, панно, декоративные манекены и журнальные столики. Это далеко не весь список творений, которые способ­ны придать интерьеру особое очарова­ние. Все идеи мастер продумывает сам и обходится без эскизов, нарисованных на бумаге.

В творчество нужно верить

Каждый человек рано или поздно заду­мывается о «своём деле». После службы в армии в 2003 году Борис решил изготав­ливать такие предметы для дома, которые бы совмещали в себе практичность и красоту. Первое, что парень освоил – ста­рый сварочный аппарат, который прежде принадлежал деду его жены.

– Сначала разобрался, что представ­ляет собой процесс варки металла, – рас­сказывает мой собеседник. – Первые швы, несмотря на неопытность, получи­лись ровными. Я уже тогда понял, что во время работы отдыхаю душой.

Первым пробным изделием стала под­ставка для цветов в виде трёхколёсного велосипеда, которая через год нашла своего хозяина и дополнила интерьер его жилья.

Борис не имеет дизайнерского об­разования, но это не помешало ему раз­работать собственный стиль. Со време­нем наш герой начал воплощать в жизнь крупногабаритные задумки: скамью с оформленными подлокотниками, лавку с необычными ножками и фонарь, украше­нием которого послужило металлическое растение, обвивающее основание и плав­но переходящее в два светильника.

Первые работы были созданы для се­мьи и друзей. По словам Бориса, вера близких людей в творческий потенциал – основа любых начинаний.

Более 100 арт-изделий Борис Устинов изготовил вручную по технологиии«холодная ковка».

В стиле «Steampunk»

Наш герой по профессии военный, сво­бодное от работы время предпочитает проводить в своей мастерской, оборудо­ванной в гараже. Пока рано говорить о бизнесе, всё-таки металлические творе­ния являют собой увлечение.

В нашем разговоре вызвало интерес упоминание о декоративном манекене. Оказалось, что это весьма практичный интерьерный предмет. На него можно повесить пиджак, а сверху надеть шляпу. Очень удобно не только хранить вещи, но и наглядно подбирать наряд.

При изготовлении манекенов, а также светильников и статуэток Борис придер­живается техники «Steampunk». Такие работы придутся по душе любителям не­вообразимого сочетания дизайнов в духе викторианского и винтажного стилей.

– На мой взгляд, этот стиль сочетает в себе науку и технику, представляя собой слегка сумасшедшую фантазию на тему того, как бы мог выглядеть прогресс, – вдохновенно поделился Борис.

В его коллекции есть предметы, кото­рые пока не нашли своего хозяина. Это светильники наподобие тыквенной каре­ты из сказки «Золушка», а также на манер байка, велосипеда, парусника, детского светильника с облаками.

Основой самого тяжёлого светового прибора в виде мотоцикла послужил стартер. А парусный корабль появился после увиденного якоря, который был поднят со дна озера Иртяш.

Легко гнущийся на первый взгляд ме­талл не так уж и просто превратить в мелкие детали. Борис пользуется техно­логией «холодная ковка». На создание одного арт-предмета уходит примерно месяц с учётом всех выходных.

В прошлом году в Озёрске Борис со­вместно с художником Ольгой Черновой представил свои работы на футуристи­ческой выставке «Трэш-Арт & Металл». Более двухсот человек оценивали экспо­наты, некоторые были проданы.

Чтобы привлечь новых ценителей сво­их изделий, нельзя стоять на месте. Ведь удача приходит к тем, кто трудится. Сей­час в планах у Бориса заняться литьём, купить инверторную печь для плавки металла и отливать бронзовые статуэтки, которые будут выглядеть как наскальные рисунки в форме силуэтов.

У мастера собрана коллекция светильников. Желающие украсить свой дом могут обратиться к Борису в соцсети ВКонтакте vk.com/borisustinov81