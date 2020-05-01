Проект «Сделано в Кыштыме». Холодный металл в горячих руках
Сегодня, 13:00 Категория: Сделано в Кыштыме
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Борис Устинов соорудил в своей квартире Эйфелеву башню. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КИШУН, «КР».
Житель нашего города Борис Устинов создаёт оригинальные изделия из металла, которые впечатляют продуманной детализацией.
Среди его работ – светильники, статуэтки, панно, декоративные манекены и журнальные столики. Это далеко не весь список творений, которые способны придать интерьеру особое очарование. Все идеи мастер продумывает сам и обходится без эскизов, нарисованных на бумаге.
В творчество нужно верить
Каждый человек рано или поздно задумывается о «своём деле». После службы в армии в 2003 году Борис решил изготавливать такие предметы для дома, которые бы совмещали в себе практичность и красоту. Первое, что парень освоил – старый сварочный аппарат, который прежде принадлежал деду его жены.
– Сначала разобрался, что представляет собой процесс варки металла, – рассказывает мой собеседник. – Первые швы, несмотря на неопытность, получились ровными. Я уже тогда понял, что во время работы отдыхаю душой.
Первым пробным изделием стала подставка для цветов в виде трёхколёсного велосипеда, которая через год нашла своего хозяина и дополнила интерьер его жилья.
Борис не имеет дизайнерского образования, но это не помешало ему разработать собственный стиль. Со временем наш герой начал воплощать в жизнь крупногабаритные задумки: скамью с оформленными подлокотниками, лавку с необычными ножками и фонарь, украшением которого послужило металлическое растение, обвивающее основание и плавно переходящее в два светильника.
Первые работы были созданы для семьи и друзей. По словам Бориса, вера близких людей в творческий потенциал – основа любых начинаний.
Более 100 арт-изделий Борис Устинов изготовил вручную по технологиии«холодная ковка».
В стиле «Steampunk»
Наш герой по профессии военный, свободное от работы время предпочитает проводить в своей мастерской, оборудованной в гараже. Пока рано говорить о бизнесе, всё-таки металлические творения являют собой увлечение.
В нашем разговоре вызвало интерес упоминание о декоративном манекене. Оказалось, что это весьма практичный интерьерный предмет. На него можно повесить пиджак, а сверху надеть шляпу. Очень удобно не только хранить вещи, но и наглядно подбирать наряд.
При изготовлении манекенов, а также светильников и статуэток Борис придерживается техники «Steampunk». Такие работы придутся по душе любителям невообразимого сочетания дизайнов в духе викторианского и винтажного стилей.
– На мой взгляд, этот стиль сочетает в себе науку и технику, представляя собой слегка сумасшедшую фантазию на тему того, как бы мог выглядеть прогресс, – вдохновенно поделился Борис.
В его коллекции есть предметы, которые пока не нашли своего хозяина. Это светильники наподобие тыквенной кареты из сказки «Золушка», а также на манер байка, велосипеда, парусника, детского светильника с облаками.
Основой самого тяжёлого светового прибора в виде мотоцикла послужил стартер. А парусный корабль появился после увиденного якоря, который был поднят со дна озера Иртяш.
Легко гнущийся на первый взгляд металл не так уж и просто превратить в мелкие детали. Борис пользуется технологией «холодная ковка». На создание одного арт-предмета уходит примерно месяц с учётом всех выходных.
В прошлом году в Озёрске Борис совместно с художником Ольгой Черновой представил свои работы на футуристической выставке «Трэш-Арт & Металл». Более двухсот человек оценивали экспонаты, некоторые были проданы.
Чтобы привлечь новых ценителей своих изделий, нельзя стоять на месте. Ведь удача приходит к тем, кто трудится. Сейчас в планах у Бориса заняться литьём, купить инверторную печь для плавки металла и отливать бронзовые статуэтки, которые будут выглядеть как наскальные рисунки в форме силуэтов.
У мастера собрана коллекция светильников. Желающие украсить свой дом могут обратиться к Борису в соцсети ВКонтакте vk.com/borisustinov81