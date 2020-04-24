Проект «Сделано в Кыштыме». Дом начинается с бетона

Сегодня, 14:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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Главный технолог Сергей Щелконогов ежедневно проводит в лаборатории испытания образцов бетона на прочность. ФОТО НИКИТЫ САФОНОВА, «КР».

В этом году компания «БетонСпецТранс» отметит 12 лет со дня выхода на рынок. Сейчас это крупнейший производитель бетона в нашем округе. А в 2008 году работа начиналась чуть ли не под открытым небом. Потом уже появился склад и территория для хранения продукции.

Стандарты ГОСТ

Номенклатура производства довольно широкая – растворные и бетонные смеси, фундаментные блоки, некоторые виды железобетонных изделий, бордюрный камень.

– «БетонСпецТранс» – это малое производство, призванное решать вопросы в Кыштыме и в городах по соседству, – поясняет директор Виталий Зубов. – Радиус продаж не очень широкий – 50-70 километров. Бетонные и растворные смеси дальше просто не увезти в пригодном для использования состоянии.

Бетон – это смесь песка, щебня, цемента и воды в необходимых пропорциях. Компания располагает всем, что необходимо для производства в соответствии с требованиями ГОСТ. На сегодняшний день здесь изготавливают все основные марки бетона. За качество продукции отвечает собственная лаборатория, которая в конце прошлого года была в очередной раз аттестована. Свидетельство об аттестации выдано на следующие три года.

– Все материалы, которые используются для производства бетона – местные, – говорит Виталий Геннадьевич. – Песок, щебень, отсевы. В основном их поставляет Тайгинский горно-обогатительный комбинат. Исключение составляет цемент – используем коркинский.

В этом году мы успешно произвели сульфатостойкий бетон. Заказчиками выступила подрядная организация, которая выполняла работы на Кыштымском медеэлектролитном заводе. В «БетонСпецТрансе» закупили материалы, подобрали составы и успешно завершили испытания сульфатостойкого бетона. В отличие от обычного он имеет повышенную стойкость к агрессивным средам – кислотам.

28 дней испытаний

В компании трудятся 18 специалистов. Многие работают со дня основания «БетонСпецТранса». Это профессионалы своего дела. Благодаря их слаженной и ответственной работе, качество продукции выпускаемой группой компаний «БетонСпецТранс» и «КыштымЖилСтрой» было и остаётся на высоком уровне, что позволяет использовать её в производстве и строительстве жилья.

Сергей Щелконогов был принят на предприятие инженером лаборатории в 2010 году после окончания озёрского филиала Южно-Уральского государственного института. Сегодня Сергей – главный технолог. Он с благодарностью вспоминает своего первого наставника на предприятии Надежду Анатольевну Карпенко.

– Каждый рабочий день начинается с контроля поступивших материалов – песка, щебня и отсева, – рассказывает Сергей Александрович. – Я провожу корректировку составов смеси, передаю их в производство, где непосредственно изготавливают бетон. Для испытаний мне присылают несколько готовых образцов. Нужно отметить, что на производственный контроль качества одного вида продукции уходит до 28 дней. Сами понимаете, с каким объёмом работы мы сталкиваемся.

«БетонСпецТранс» является учредителем строительной компании «КыштымЖилСтрой». В нашем городе их силами построено четыре пятиэтажных дома и офисное здание на улице Ветеранов, 10.

– Сейчас мы ведём строительство коттеджного посёлка на улице Челюскинцев, – рассказывает Виталий Геннадьевич. – Там появится девять домов площадью более 100 квадратных метров с участками земли в четыре сотки. Будет проведено бетонирование внутриквартального проезда, благоустройство и озеленение территории. Все электрические, коммунальные и газовые сети к району уже подведены. Перед нами стоит задача – добиться стоимости квадратного метра в индивидуальном доме не выше уровня цен в новом многоквартирном доме.

Перспектива – на Ближней Даче

Кроме того, в планах компании «КыштымЖилСтрой» строительство пятиэтажного многоквартирного дома в городе Касли.

– Запас мощностей у нас есть, – говорит Виталий Зубов. – Мы с лёгкостью можем увеличить объём выпускаемых изделий в два раза. Другой вопрос – если ли в этом необходимость у Кыштымского городского округа.

Дело в том, что свободного места для строительства практически нет. К сожалению, это ведёт к тому, что объёмы производства снижаются.

Стоит отметить, что кыштымские предприниматели могут производить работы, что называется «от фундамента до крыши». Это в свою очередь обеспечивает местным жителям рабочие места, а при наличии стабильного сбыта позволяет повышать заработную плату.

Например, в строительстве дома на улице Дёмина, 7а генеральным подрядчиком выступил «КыштымЖилСтрой». Фундамент изготовил «БетонСпецТранс». Остекление выполнила компания ООО «Стекландия», монтаж внутренних и наружных сетей – компании «Энергострой» и «ТеплоКомЭнергия». Кровлю положили рабочие индивидуального предпринимателя Александра Мельника, отделочные работы выполнила команда предпринимателя Антониды Глуховой.

На сегодняшний день застройщик считает самым перспективным районом Ближнюю Дачу – от спортивной базы «Спартак» до Дальней Дачи. Однако в нашем городе пока не планируется развивать строительство в этом направлении.