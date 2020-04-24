Проект «Сделано в Кыштыме». Под стук швейных машин

Вчера, 13:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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Швея цеха №2 Татьяна Ивановна Устинова (слева) работает на трикотажной фабрике с 1972 года. Её коллега Маргарита Николаевна Князева – с 1999 года. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КИШУН, «КР».

Кыштымская трикотажная фабрика известна далеко за пределами нашего города. Одежду местной марки продают в Пермском крае, Тюменской и Курганской областях, в Башкортостане и Сибири. Предприятие имеет более чем 70-летнюю историю. В суровое военное время здесь производили шапки, чулки, делали домотканое полотно. В то время оборудования не хватало, поэтому швеи приходили на работу со своими машинками.

После смены – в госпиталь

Свою летопись «Кыштымский трикотаж» ведёт с 1943 года, после издания приказа министерства лёгкой промышленности РСФСР и Челябинского ОблЛегПрома об открытии в нашем городе швейной фабрики.

Первые производственные площади расположились в жилом доме на улице Фрунзе. Работницы своими руками ремонтировали и обустраивали помещение. В холодное время года, чтобы прогреть здание, они ходили за 16 километров от Кыштыма и заготавливали дрова на делянке, волоком подтаскивали брёвна к железной дороге, грузили на платформы, а потом разгружали их в городе.

Трудности были не только в хозяйстве. Фабрика не снабжалась материалами, а государственный план по обеспечению армии одеждой нужно было выполнять, и поэтому женщины занялись поставками сырья, необходимого для шитья – доставали, грузили и везли его на товарных поездах с базы из Челябинска.

Много трудностей выпало на долю первых работниц. Дома по хозяйству они справлялись сами, заменяя отцов, мужей, братьев, ушедших на фронт. Трудились на производстве, выполняя по полторы, а то и по две нормы за смену. После рабочего дня шли в госпиталь, где помогали ухаживать за ранеными, штопали бельё и военное обмундирование.

Освоили красильное производство

После Победы советского народа в Великой Отечественной войне в стране началось восстановление народного хозяйства. В начале 1946 года на трикотажной фабрике работал 61 человек, а к концу пятилетки стало вдвое больше. Основным ассортиментом были платья и костюмы, а с 1947-го начался пошив шерстяных пальто. В последующие годы благодаря механизированной системе в продаже стали появляться пальто для дошкольников и школьная форма.

Как только спрос на трикотажные изделия возрос, возникла необходимость в помещении для красильно-отделочного производства. Опять-таки силами рабочих на месте бывшего кожевенного цеха на улице Горелова создали красильный участок, где в сложенный очаг вмонтировали котёл. Красильщики опускали в него материал, мешали, потом вынимали деревянными палками и сушили на растянутых верёвках или чердаке.

С января 1971 года кыштымская трикотажная фабрика входила в состав Курганского производственного объединения. Только в начале 90-х годов, во время перестройки, когда многие предприятия приходили в упадок, наша фабрика стала самостоятельным юридическим лицом. Но с распадом СССР были разорваны многие экономические связи, возникли трудности и с поставкой сырья, что стало толчком к резкому сокращению производства и рабочих – с 450 человек до 53.

Работа в раскройном цехе, 1997 год. ФОТО ИЗ АРХИВА ФАБРИКИ.

Красиво шить не запретишь

Возможность вернуться к прежним объёмам производства и восстановить своё место на российском рынке появилась только в 2001 году. Возобновилась поставка материалов, закупили новое оборудование. На сегодняшний день в штате «Кыштымского трикотажа» трудятся около 300 работников – настильщики, комплектовщики, резчики, швеи, вместе с которыми работают вспомогательные рабочие, выполняющие ручные операции. Они берут на себя кропотливую работу – намечают петли, отмечают расположение карманов, бантиков, выворачивают изделия.

Одежду для детей и взрослых поставляют в Уфу, Тюмень, Сургут, Пермь, Челябинск – всего в 18 городов России. Хлопковое полотно поступает в Кыштым из Турции с разработанным дизайном рисунка, иногда кыштымские работники отправляют поставщикам собственные дизайны.

На современном рынке достаточно высокий уровень конкуренции, но «Кыштымский трикотаж» держит планку. Чтобы двигаться в ногу со временем, было закуплено импортное многофункциональное оборудование. За тремя новыми машинами работают профессиональные швеи.

– В начале этого года ввели новую технологию пошива мужского нижнего белья, – рассказывает «КР» директор фабрики «Кыштымский трикотаж» Наталья Обухова. – Если раньше была грубая обработка пояса и резинки, то сейчас используется технология, которая позволяет смягчить шов и устранить дискомфорт во время ношения белья.

К большому сожалению, несмотря на все достижения и перспективы, рабочий коллектив тает. Работницы уходят на пенсию, а молодые кадры неохотно подхватывают ремесленные навыки.

– В Кыштыме нет учебных заведений, в которых готовили бы молодёжь по рабочим профессиям, поэтому кадров на замену нет, – говорит Наталья Михайловна. – Чтобы привлечь молодёжь, с этого года на нашем предприятии действует новое положение. Работников, осваивающих новую специальность, поддерживают материально в виде ученических выплат и дополнительного финансирования к сдельной заработной плате.

Производственная гимнастика бригады Клавдии Алексеевны Бабушкиной в швейном цехе, 1978 год.

На зарядку становись!

Швейное производство относится к отраслям лёгкой промышленности, но лёгким труд швей не назовёшь. Из советских времён до наших дней сохранилась традиция – проводить производственную гимнастику. Своей актуальности такой вид эмоциональной и физической разгрузки не утратил. В половине одиннадцатого часа включается музыка, и швеи приступают к разминке, начиная с шейного отдела. Причём зарядка проходит вместе с инструктором.

В истории предприятия было немало испытаний на прочность, однако их удалось преодолеть, и теперь, сохранив лучшие традиции, оно продолжает развиваться.

Хочется пожелать фабрике, чтобы её ряды пополняли молодые кадры и на производстве оставались профессионалы, создающие под стук швейных машин достойные отечественные товары.

Куда обращаться:

Магазины «Кыштымский трикотаж» в нашем городе расположены на улицах Фрунзе, 1, К. Либкнехта, 119, Возмездия, 39.

Для сведения:

Фабрика «Кыштымский трикотаж» производит товары в четырёх категориях: мужская и женская одежда, детская и ясельная линии. В ассортименте представлены халаты, футболки, сорочки, майки, джемперы, трусы, кальсоны, носки, платья, юбки, сарафаны, блузки, ползунки, распашонки.