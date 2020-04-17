Проект «Сделано в Кыштыме». Уход за лесом – как за детьми

Вчера, 13:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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«Кыштымскому лесу» присвоено звание «Лучшее предприятие отрасли». Его деятельность была рассмотрена среди полутора тысяч компаний и предприятий Уральского федерального округа. Столь высокую оценку предприятию выставил Центр аналитических исследований в Москве. Независимые эксперты отметили весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, приоритетность в отрасли, а также высокие результаты деятельности в рамках своего сегмента.

«Ясли» для сосны

Надо сказать, что такое признание «Кыштымского леса» вполне справедливо. Вот уже почти двадцать лет предприятие не только держится на плаву, занимаясь главным образом сохранением и воспроизведением лесных насаждений, но и осваивает новые виды производства.

– На первом месте у нас лесное хозяйство, а уже потом всё остальное, – говорит генеральный директор ООО «Кыштымский лес», заслуженный лесовод РФ Александр Батин. – Конечно, если не будет денег, то не на что будет содержать лесные массивы, поэтому мы выпускаем продукцию, которая сегодня востребована на рынке.

Ежегодно предприятие производит товара на 120 миллионов рублей в год. Для этого заготавливается более шестидесяти тысяч кубометров древесины. Около 70 процентов приходится на пиломатериалы, которые затем реализуются на территории всей Челябинской области и за её пределами.

Объёмы лесного хозяйства в Кыштымском городском округе и его окрестностях весьма внушительные – порядка 75 гектаров. И оно ещё прирастает всё новыми и новыми насаждениями.

Однако таким насаждениям предшествует долгая и кропотливая работа. А начинается всё с шишки.

– Сначала нужно заготовить сосновую шишку, – посвящает меня в тонкости лесоводства мой собеседник. – Кстати, сосна обильно плодоносит раз в пять лет, как садовая яблоня. Так вот, собрав «урожай», мы отвозим его на перерабатывающий завод. Там шишку высушивают и получают семена. Из одной тонны «сырья» выходит примерно десять килограммов семян. Мы закладываем их для хранения в 50-литровые бутыли и обязательно опускаем внутрь лакмусовую бумажку – чтобы следить за влажностью.

Весной в питомниках ООО «Кыштымский лес» семена высеиваются с помощью специальной техники в заранее подготовленную почву.

Уход за лесом Александр Николаевич сравнивает с уходом за детьми. Да и как иначе, если для хвойных культур есть даже специальные «ясли»? Речь идёт о тех самых питомниках, где лесники холят и лелеют каждый саженец сосны. В данный момент в таких «яслях» на общей площади чуть больше гектара подрастают 350 тысяч однолеток и столько же двухлеток. Весной двухлетки будут перевезены в лесной массив. Но уход за ними продолжится.

Пока молодым деревцам не исполнится семь лет, они легко уязвимы и могут зачахнуть и погибнуть. Чтобы этого не произошло, работники регулярно пропалывают новые насаждения, давая им как можно больше простора и света. Через семь лет «детсадовский» период заканчивается, и культуры переходят в категорию «покрытой лесоплощади». В идеале подросшие сосны должны быть не ниже одного метра в высоту и не менее двух тысяч штук на один гектар.

Лесной массив – как на ладони

Кстати, за всем зелёным убранством Кыштыма и Карабаша лесоводы следят в режиме онлайн. Для этого «Кыштымский лес» первым в Челябинской области среди предприятий своей отрасли обзавёлся камерами видеонаблюдения. Причём сделано это было ещё в 1983 году. Тогда подобные технологии вообще были для многих в диковинку. Но только – не для Батина. Он нашёл в Челябинске фирму, которая на пожарной башне Кыштымлеса установила видеокамеру и подключила её к монитору в административном здании предприятия. Первая камера охватывала 20-30 процентов лесного массива, передавала чёрнобелое изображение и проработала около восьми лет. Потом её заменили на цветную видеокамеру, а затем Ростехнадзор и вовсе предписал демонтировать пожарную башню из-за несоответствия новым стандартам.

На несколько лет лесное хозяйство осталось без видеонаблюдения, что в пожароопасный период осложняло выявление очагов возгорания. Ситуация начала меняться в 2018 году.

Специалисты челябинской фирмы «АРТ Телеком» установили первую камеру на 30-метровой водонапорной башне в районе исправительной колонии. С неё лес со стороны соседнего города Озёрска виден, как на ладони. Вторая камера смонтирована на горе Егоза, третья – на поклонном кресте в Карабашском городском округе. Причём, если первые две работают от электричества, то третья – на солнечных батареях.

Все три камеры задействованы на время пожароопасного сезона – с апреля по октябрь. Они не только ведут круглосуточное наблюдение, но и, в случае ЧП, передают на компьютер и даже сотовые телефоны ответственных людей координаты, где случился пожар. Результат от таких нововведений налицо.

В прошлом году на территории хозяйства Кыштымлеса было зафиксировано 37 пожаров. Благодаря видеонаблюдению все они оперативно ликвидировались. Площадь, повреждённая возгораниями, составила 37 гектаров, в то время как в предыдущие годы на 20 пожаров приходилось до 400 гектаров площади.

Деньги топили в болоте

Как уже было сказано, лесное хозяйство требует не только ухода, но и серьёзных финансовых вложений. Именно поэтому производству здесь также уделяется большое внимание.

Чтобы заготовить больше пиломатериала, Кыштымлес заменил морально устаревшую пилораму на современные станки «Термит». Название говорит само за себя. Благодаря им производительность увеличилась в четыре раза. Наряду с «Термитами», предприятие обзавелось новым станком для производства мелкотоварной древесины.

Но настоящий прорыв кыштымское предприятие совершило полгода назад, когда наконец-то удалось перейти практически на безотходное производство. Раньше при выпуске пиломатериалов около 30 процентов древесины приходилось на опил. В результате ничего не оставалось, как вывозить эти отходы на болото. Батин даже шутит: мол, таким образом захоронено уже метров десять опилок. В прошлом году «Кыштымский лес» арендовал помещение, где и развернулось новое производство. Причём новым оно стало не только для нашего города, но и для всей Челябинской области. Однако прежде чем освоить выпуск новой продукции, пришлось объездить чуть ли не всю Россию. В поисках подходящего оборудования и технологий руководители предприятия побывали в Кировской и Свердловской областях и на Алтае.

В новый проект по выпуску пеллетов было вложено десять миллионов рублей. Пеллеты – это топливные гранулы, получаемые из опила.

– На сегодня это самое выгодное топливо, – утверждает Александр Батин. – И притом – экологически чистое. К примеру, в наших пеллетах нет ничего кроме сосновых опилок. Ежемесячно мы производим порядка ста тонн такого топлива, что дополнительно приносит нам 600-700 тысяч рублей. Раньше эти деньги попросту топились в болоте.

На этом кыштымские лесоводы не останавливаются. В перспективе на ближайшие два года – освоение ещё одного нового вида продукции. Есть задумка изготавливать так называемые мебельные щиты. Это заготовки из лиственных пород деревьев размерами примерно 60 на 100 сантиметров. Такие щиты востребованы сегодня в мебельном производстве, а значит, и они обязательно найдут своего потребителя.

Неудивительно, что ООО «Кыштымский лес» уже третий год занимает верхние строчки в рейтинге предприятий, отнесённых к категории надёжных партнёров. И опять же – по результатам московского Центра аналитических исследований.

Цифра

40 000 рублей – средняя ежемесячная заработная плата в ООО «Кыштымский лес».

Факт

В окрестностях Кыштыма половину всего лесного массива составляют сосны в возрасте от 60 до 80 лет.