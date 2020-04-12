Проект «Сделано в Кыштыме». Отходы превратил в доходы

Сегодня, 12:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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Кыштымский предприниматель Виталий Прохоров уже почти двадцать лет успешно сочетает ведение бизнеса и заботу об окружающей среде.

Семь лет назад он внедрил в нашем городе проект по раздельному сбору мусора. А с недавних пор приучает к культуре в обращении с бытовыми отходами ещё и жителей Озёрска и Аргаяша.

Успешный опыт

Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери сказал очень важные слова: «Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Было бы здорово, если бы каждый из нас помнил, а главное соблюдал такое простое правило. Но, к сожалению, горы мусора в лесах, парках и по берегам озёр свидетельствуют о том, что проблемы экологии волнуют далеко не всех людей.

Зато неравнодушен к таким проблемам владелец пункта приёма вторсырья Виталий Прохоров. Не зря основополагающим аспектом его бизнеса стала именно охрана окружающей среды. В 2013 году бизнесмен установил на контейнерных площадках Кыштыма жёлтые сетчатые ёмкости для сбора пластиковых бутылок. Постепенно количество таких «клеток» увеличилось до 48. В результате тонны пэт-тары вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду, разлагаясь на полигоне сотни лет, отправлялись на переработку.

Вскоре на некоторых площадках к жёлтым контейнерам добавились ещё зелёные и синие – под бумагу и стекло. По примерным подсчётам, одних только «чебурашек» из-под газводы и алкоголя кыштымцы ежегодно сдавали около 15 тонн!

Наши земляки быстро освоили раздельный сбор мусора. Такой масштабный и совершенно новый для нашего города экологический проект восприняли на «ура».

– Мне в этом очень помогли специалисты комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, – признаётся Виталий Сергеевич. – Экологи провели большую разъяснительную работу с населением, объяснив, для чего нужен раздельный сбор бытовых отходов. Просветительская работа велась и на страницах вашей газеты.

Тогда успешный кыштымский опыт перенимали многие другие российские города. А сам Прохоров рассказывал о реализации своего проекта, который, кстати, стартовал в Год охраны окружающей среды, на IV Международном экологическом форуме в Екатеринбурге.

В прошлом году на территории Кыштымского округа старые мусорные баки начали заменять евроконтейнерами.

Кто-то, видимо, посчитал, что уже привычные кыштымцам жёлтые «клетки» для пэт-тары не впишутся в соседство с ними. Виталия Прохорова попросили убрать с контейнерных площадок его ёмкости под коммунальные отходы. Ставшие ненужными в Кыштыме сетчатые и металлические контейнеры для раздельного сбора мусора отлично прижились в Озёрске и Аргаяше.

За плёнкой приехали из Москвы

Мой собеседник стал превращать отходы в доходы почти 20 лет назад. В 2001 году он открыл в городе пункт приёма вторсырья. Тогда кыштымцы приносили очень много ненужного тряпья, которое, кстати, было полностью из натуральных тканей. Оно также отправлялось на дальнейшую переработку. Сейчас почти вся одежда синтетическая, и её участь – гнить десятилетиями на полигонах, отравляя окружающую среду.

– До сих пор помню первую партию вторсырья, которое мы приняли, – улыбается Виталий Сергеевич. – Это была масса киноплёнки и тонны каких-то архивных документов. Общий вес был около четырёх с половиной тонн. Всё это хранилось в здании Святодухосошествиевской церкви, где когда-то располагался кинопрокат. Всего за первый месяц работы мы собрали шесть тонн вторсырья.

Сегодня заготовительное предприятие на Механической улице принимает от населения и организаций девять видов различного вторсырья: макулатуру, пэт-тару, плёнку, алюминиевые банки, флаконы из-под бытовой химии. За последние годы филиалы кыштымского предприятия открылись также в Озёрске и в Миассе. Общий штат работников – 15 человек. Это водители, сортировщики, прессовщики… Ежемесячно на четырёх площадках сортируют и готовят к отправке на переработку порядка трёхсот тонн сырья. Основную массу составляет картон, затем пэт-тара, макулатура…

– Наша задача – предоставить перерабатывающим предприятиям не только объём, но и качество вторичного сырья, – говорит Прохоров. – К нему предъявляются строгие требования. К примеру, если это книго-журнальная продукция, то в ней не должно быть металлических предметов, скрепок, скоросшивателей и так далее. Учебники и книги принимаются без твёрдых обложек, чистые, сухие, незамасленные.

Что касается качества заготавливаемого вторсырья, лучшую оценку ему дают потребители. Так, буквально на днях за плёнкой в Кыштым приезжали аж из Москвы! География отправки вторсырья на переработку вообще довольно широка. К примеру, макулатура отправляется на целлюлозно-бумажные комбинаты в Пермскую область, в Набережные Челны, в Учалы и другие города.

Основная масса заготавливаемого вторичного сырья приходится на картон.

ФОТО НАДЕЖДЫ КРАСНИКОВОЙ, "КР"

Многомиллионный ущерб от пожара

В 2017 году в кыштымском пункте приёма вторсырья случился крупный пожар. Причину установили довольно быстро. Это был преднамеренный поджог. Огонь полностью уничтожил прессовальное оборудование и тонны сырья, готового к отгрузке… Ущерб составил около шести миллионов рублей. На сегодняшний день ответственность за поджог пока никто так и не понёс. Уголовное дело было приостановлено, поскольку Виталию Прохорову нужно было восстанавливать своё предприятие, а не тратить время на разбирательства и судебные тяжбы.

Расследование дела продолжится. А тем временем работа на пункте приёма вторсырья уже вернулась в обычное русло. Бизнесмен закупил новое оборудование, возвёл двухэтажное административное здание.

Кроме того, он продолжит оказывать спонсорскую помощь в проведении городского конкурса по сбору макулатуры. В этом году конкурс среди школьников пройдёт в мае. Участники получат грамоты, а победители и призёры – памятные призы. Конкурсы поделок из вторичного сырья Виталий Сергеевич теперь проводит в Озёрске и в Аргаяше – там, где с его подачи успешно реализуются проекты по раздельному сбору мусора. И где жители, подобно Маленькому принцу, учатся приводить в порядок свою планету.

Цифра:

300 тонн вторичного сырья ежемесячно заготавливает предприятие кыштымского бизнесмена Виталия Прохорова.

Комментарий

Людмила Николаевна УСТИНОВА, заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Виталий Сергеевич Прохоров очень порядочный и неравнодушный к чужим проблемам человек. Он много сделал для Кыштыма именно в плане решения экологических проблем и экологического воспитания подрастающего поколения. Поддерживает многие наши акции и конкурсы. Спасибо ему за это.