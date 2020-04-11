Проект «Сделано в Кыштыме». В их руках железо плавится

Сегодня, 13:00 Категория: Сделано в Кыштыме

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Артём Наумов и Александр Тряпицын всегда сами контролируют качество выпускаемой их работниками продукции. ФОТО НИКИТЫ САФОНОВА, «КР».

Кыштымская компания «Кузнечный мастер» известна далеко за пределами нашего города. Здесь делают настоящие произведения художественной ковки, которые расходятся по Уралу и всей России. Владельцы кузницы Александр Тряпицын и Артём Наумов избегают шаблонов в своей работе. В опытных руках мастеров рождаются оригинальные лестницы, перила, заборы, скамейки и даже кареты и сани. Это далеко не весь список изделий, которые сделаны в духе древнейшего ремесла.

Учились два товарища

В наше время немногие справляются с кузнечным делом – превращением безликих брусков металла в изящные изделия. Хотя в современной истории хватает тех, кто пытается заниматься изготовлением кованых изделий. Но одним не хватает стараний, чтобы довести работу до ума, а другие попросту сдаются перед трудностями в развитии собственного бизнеса.

В Кыштыме осталось лишь одна кузница на улице Республики, где ремесло до сих пор живёт и остаётся востребованным. Сегодня «Кузнечный мастер» – это производство, оснащённое современными станками для холодной ковки и полным набором оборудования – для горячей. За пять лет налажено изготовление художественных кованых изделий как типовых, так и эксклюзивных, отвечающих самым взыскательным запросам любого заказчика.

Основатели кузницы – наши земляки Александр Тряпицын и Артём Наумов окончили профессиональный лицей № 30 по специальности «электрогазосварщик». Подружились после игр за сборную лицея по волейболу. Затем вместе поступили в кыштымский филиал Южно-Уральского государственного университета на факультет художественной обработки материалов.

На последнем курсе друзья уже совмещали учёбу и работу – устроились мастерами производственного обучения в ПЛ-30. Именно там и зародился «Кузнечный мастер». Их дипломной работой стала художественная ковка декоративных решёток в вестибюле первого этажа филиала ЮУрГУ.

– В ПЛ-30 нам предоставили помещение – рассказывает сайту «КР» Александр Тряпицын. – Первыми заказами были оградки и столы. Тогда ещё и речи не было о станках, и мы всё делали своими руками. Профессионально росли, и интерес к нашей работе тоже рос. Когда число заказов увеличилось, поняли, что нужно основательно становиться на ноги.

Стиль «лофт» не для наших кузнецов

В одном из местных банков пошли навстречу начинающим предпринимателям и одобрили им кредит на открытие собственного бизнеса. Александр и Артём приобрели помещение на улице Республики. Раньше там располагалось строительно-монтажное управление Госавтоинспекции – изготавливались дорожные знаки, светофоры. Объединив гаражи, кузнецы сделали один большой цех. Купили станки для холодной и горячей ковки, два горна, молоты и наковальню и приступили к изготовлению эксклюзивных изделий. Художественный вкус дал мастерам фору. По их признанию, совсем не хочется продавать стандартные вещи, в которые не вложена душа.

– Мы не хотим переходить на изготовление изделий из обычного куска железа, как сейчас модно говорить – в современном стиле «лофт». Это грубая и топорная отделка материалов, – пояснил Артём Наумов. – Берём заказы сложнее, чтобы была возможность проявить творчество, а не так – две трубы и кусок железа – вот тебе и забор. Бывает, что для особенно изощрённых проектов привлекаем дизайнера.

Артём Наумов порой сам встаёт у кузнечного станка, чтобы выполнить очередной заказ – изделие художественной ковки.

Куй железо, пока горячо

В кузнечном цехе работают четверо мастеров. Умелое сочетание современных технологий и традиций даёт им новые возможности.

Наша беседа с партнёрами по бизнесу Александром и Артёмом продолжилась среди раскалённых горнов.

В мастерской всё на своих местах. У каждого станка порядок, аккуратно лежат заготовки. Никакой сутолоки нет, рабочие места распределены так грамотно, что кузнецы абсолютно друг другу не мешают. Готовую продукцию складируют у одной из стен: заборы отдельно, ворота отдельно. В мастерской два горна. Железо в них разогревается до 900 градусов. Плавиться оно начинает при 1300 градусов. При оптимальной температуре железо становится податливым, в твёрдых руках его можно гнуть, как вздумается. Металл закупают разной формы – профильные трубы различного сечения, квадраты, круги.

Одна из скамеек в офисном помещении является произведением местных мастеров. Она стала образцом большого заказа для Челябинского железнодорожного вокзала. Полосы с рисунком изготавливаются при помощи накаточных валов. В специальном станке они вращаются так, что на холодной ковке железа отпечатываются необходимые узоры. При помощи сварки из них создают готовую продукцию.

Такие валы для нанесения рисунков – весьма затратные. Их в кузнице я успел насчитать около десяти.

Все швы от сварки тщательно затираются. Обычному наблюдателю разглядеть их практически невозможно. После зачистки изделие грунтуется и окрашивается специальной эмалью.

Во время моего визита в цехе изготавливали ворота и забор для санатория «Увильды». Помимо этого, кипела работа над заказом для охотхозяйств в Октябрьском районе.

В заказчиках – «Газпром»

Кыштымцы ежедневно могут любоваться на кованые проекты «Кузнечного мастера» в центре города. По специальному заказу индивидуального предпринимателя Светланы Гармс рядом с торговым центром «Набережный» установлены творения наших кузнецов – карета и «скамья примирения». Также мастера изготовили переплетающиеся фонарные столбы рядом.

А в августе прошлого года сделали скамейки, которые теперь стоят на улице Ленина, чтобы горожане могли перевести дух во время подъёма в горку. Подобные изделия украшают и площадку около отдела ЗАГС. В многоквартирных домах на улице Горелова поручни лестничного марша тоже изготовлены местной компанией.

– Наше дело развивается, – отмечает Александр Тряпицин, – но сейчас из-за экономии бюджетов возник дисбаланс. Заказы есть, но крупных – меньше. В Кыштыме заказов поступает не так много. Чаще продукция пользуется спросом в других городах России.

Заборы и скамейки, сделанные в «Кузнечном мастере», установлены на улицах Трёхгорного, в одном из священных мест Нижнего Тайгила – на площади Славы. Ковка кыштымских мастеров украшает и территорию Челябинской областной больницы.

Среди заказчиков есть крупнейшая в России компания «Газпром». Для них наши кузнецы изготовили забор, отправленный в город Нягань Ханты-Мансийского автономного округа.

Мастера сделали решётки на окна для торгового центра «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. Изготовленные в нашем городе кровати из кованого железа украшают дома жителей СанктПетербурга и Москвы. Такие же отправлены для фотостудий в Миасс, Челябинск и Екатеринбург.

Изделия «Кузнечного мастера» уступают в цене на фоне других российских кузниц, но опережают их по качеству. Слава о кыштымском ремесле слывёт по старинке – из уст в уста и в духе нового времени – на просторах интернета. Предприниматели отмечают, что не ищут заказчиков, те сами их находят.

Так что можно гордиться, что мы становимся свидетелями возрождения исторических и культурных традиций, в частности, кузнечного дела. И, разумеется, умельцами, которые прославляют наш город.

Александр Тряпицын наглядно показал работу наковальни – одного из первых станков, появившихся в компании «Кузнечный мастер».