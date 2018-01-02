Члены регионального штаба кандидата в президенты Владимира Путина сразятся за победу в игре «Президент»

Автор: КР от Сегодня, 10:59 Категория: Политика

Сегодня в молодёжном отделе библиотеки имени А. С. Пушкина города Челябинска члены региональных избирательных штабов кандидатов на должность президента Российской Федерации сразятся за победу в настольной игре «Президент».

Она заключается в том, чтобы собрать необходимое для самовыдвижения кандидата количество подписей, провести грамотную избирательную кампанию, наладить работу штабов поддержки кандидата в регионах и так далее. Победит тот, кто заручится поддержкой наибольшего числа избирателей.

От регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в игре примут участие президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеских центров Артём Анисин, директор Камерного театра Илья Коломейский и руководитель образовательного проекта «Малые города – большие возможности» Таджин Давои.