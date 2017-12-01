В Челябинской области создан институт общественного наблюдения

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Политика

Вчера избирательная комиссия Челябинской области подписала соглашение о взаимодействии с Общественной региональной палатой. Этот документ регулирует деятельность сторон в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав.

По словам председателя избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, подписание такого соглашения означает создание нового института общественного наблюдения. Общественная палата получает возможность формирования представительства независимых общественных наблюдателей.

Вместе с официальными наблюдателями от кандидатов или от партий они могут присутствовать в день выборов на всех участковых избирательных комиссиях во всех помещениях для голосования.

Избирательная комиссия Челябинской области возьмёт на себя обучающий функционал, наблюдатели пройдут юридические семинары и мастер-классы, чтобы знать свои права и обязанности на выборах.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Эксперты отмечают высокую технологичность подготовки к выборному процессу и обработке данных.

Технология QR позволяет обрабатывать итоговые протоколы участковых избирательных комиссий. Видеонаблюдение будет организовано на более чем 60 процентах участков. А новый порядок голосования по месту нахождения гражданина призван сделать выборный процесс максимально открытым, легитимным и доступным для каждого избирателя.