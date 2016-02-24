Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил в ходе своего общения с ветеранами и работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новогороде. Эта встреча была посвящена 85-летию легендарного предприятия.

 

Отвечая на вопрос одного из работников, президент России заметил, что «нет лучшего места и лучшего повода» для объявления о решении участвовать в выборах.

 

– Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации, – сказал Путин. 

 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал решение Владимира Путина.

 

– Поддерживаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый президентский срок, считаю это очень важным и закономерным шагом, – прокомментировал глава региона. – Успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Все они чётко увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни граждан, формированием промышленного потенциала России, укреплением веры в свою страну. И я этот курс поддерживаю – как, я уверен, и все жители Челябинской области.

 

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 24.02.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 97 комментариев
  • 0 публикаций
радость то какая ! тяперича заживем !
 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter