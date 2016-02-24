Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Политика

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом сам глава государства заявил в ходе своего общения с ветеранами и работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новогороде. Эта встреча была посвящена 85-летию легендарного предприятия.

Отвечая на вопрос одного из работников, президент России заметил, что «нет лучшего места и лучшего повода» для объявления о решении участвовать в выборах.

– Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации, – сказал Путин.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал решение Владимира Путина.

– Поддерживаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый президентский срок, считаю это очень важным и закономерным шагом, – прокомментировал глава региона. – Успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Все они чётко увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни граждан, формированием промышленного потенциала России, укреплением веры в свою страну. И я этот курс поддерживаю – как, я уверен, и все жители Челябинской области.