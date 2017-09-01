Борис Дубровский утвердил программу по благоустройству населённых пунктов региона на пять лет
Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Политика
Сегодня глава региона провёл заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Утверждена программа благоустройства населённых пунктов региона на 2018-2022 годы.
Общий объём её пятилетнего финансирования составит 5, 254 миллиарда рублей, из которых 4,256 миллиарда будет выделено из федерального бюджета и 998 миллионов зарезервировано в региональном бюджете. Ежегодно на благоустройство будет потрачено 1, 050 миллиарда рублей. В 2017 году общий объем финансирования проекта составил 1 191, 3 миллиарда рублей.
Во всех муниципалитетах области по поручению губернатора специальные комиссии проводят инвентаризацию дворов и общественных мест. Затем будет составлен список проблемных территорий для включения в пятилетнюю программу благоустройства.
В Кыштыме на благоустройстве дворовых территорий и мест общего пользования с учётом средств, выделенных городскими предприятиями, в этом году будет освоено 20, 63 миллиона рублей.
Как сообщил сайту «КР» начальник управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа Александр Головачёв, в настоящее время от населения и депутатов Собрания поступило 65 заявок на благоустройство дворовых территорий.
В следующий понедельник в администрации округа состоится заседание по их обсуждению и предварительному распределению – на 2018, 2019 и последующие годы.
В Кыштыме, с учётом требований партийного проекта «Единой России», за основу возьмут комплексный подход, чтобы при благоустройстве полностью обновлять дворовую инфраструктуру, в которую входят проезды, тротуары, детские площадки, ограждения, освещение и другие элементы.