Губернатор Борис Дубровский собрал сегодня всех глав муниципалитетов
Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Политика
Сегодня в правительстве Челябинской области губернатор Борис Дубровский проводит совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.
В повестке четыре вопроса. Об итогах посевной кампании доложит министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Виталий Передерий выступит с докладом об исполнении майского указа президента РФ по переселению жильцов из ветхоаварийных домов.
Министр социальных отношений Татьяна Никитина даст полный анализ по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В выступлении министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой речь пойдёт о поэтапном введении на территории региона новой схемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, строительстве мусоросортировочных станций и современных полигонов, которые должны прийти на смену свалкам.
Кыштым – она из немногих территорий в Челябинской области, где с конца позапрошлого года на полигоне ТБО появился современный мусоросортировочный комплекс.
В совещании при губернаторе принимает участие и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.
Комментарии
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Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Прохожий)
В Екатеринбурге проезд 28 рублей. Так и маршруты длинней раза в два-три. А эти, так называемые предприниматели, напоминают советских таксистов. Кто то еще должен их помнить. Вымогатели. >>>
Молодёжь Кыштыма приглашают на фестиваль красок (Гость Ирина)
Как может быть безопасным порошок, попадающий в больших количествах в дыхательные пути, в легкие? На подобных мероприятиях в воздухе распыляются тонны этих порошков. Недавно по областному ТВ давал инт >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (slesar)
Сначало пусть научат своих маршрутчиков-скотовозов ездить по правилам и постирают чехлы с кресел. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Олег)
Вах господа бедным хозяевам на колбасу хватило а на хлебушек нету!!! А в машинах как была грязь так и остается >>>
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