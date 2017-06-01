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Губернатор Борис Дубровский собрал сегодня всех глав муниципалитетов

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Политика

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Сегодня в правительстве Челябинской области губернатор Борис Дубровский проводит совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

 

В повестке четыре вопроса. Об итогах посевной кампании доложит министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Виталий Передерий выступит с докладом об исполнении майского указа президента РФ по переселению жильцов из ветхоаварийных домов.

 

Министр социальных отношений Татьяна Никитина даст полный анализ по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 

В выступлении министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой  речь пойдёт о поэтапном введении на территории региона новой схемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, строительстве мусоросортировочных станций и современных полигонов, которые должны прийти на смену свалкам.

 

Кыштым – она из немногих территорий в Челябинской области, где с конца позапрошлого года на полигоне ТБО появился современный мусоросортировочный комплекс.

 

В совещании при губернаторе принимает участие и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

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