Губернатор Борис Дубровский собрал сегодня всех глав муниципалитетов

Автор: КР от Сегодня, 12:02 Категория: Политика

Сегодня в правительстве Челябинской области губернатор Борис Дубровский проводит совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти.

В повестке четыре вопроса. Об итогах посевной кампании доложит министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Виталий Передерий выступит с докладом об исполнении майского указа президента РФ по переселению жильцов из ветхоаварийных домов.

Министр социальных отношений Татьяна Никитина даст полный анализ по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В выступлении министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой речь пойдёт о поэтапном введении на территории региона новой схемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, строительстве мусоросортировочных станций и современных полигонов, которые должны прийти на смену свалкам.

Кыштым – она из немногих территорий в Челябинской области, где с конца позапрошлого года на полигоне ТБО появился современный мусоросортировочный комплекс.

В совещании при губернаторе принимает участие и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.