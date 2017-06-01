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Губернатор Борис Дубровский оценил как плодотворную поездку в Китай

Автор: КР от Вчера, 15:35 Категория: Политика

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Сегодня на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал плодотворными результаты визита официальной и бизнес-делегации на IV Российско-Китайский ЭКСПО, который состоялся в конце прошлой недели. Стенд Южного Урала был признан лучшим. Южноуральцы провели около 500 деловых переговоров и договорились о заключении 150 контрактов с китайскими партнёрами.

 

Плодотворно прошла презентация региона на IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, прошёл ряд встреч, заключены важные соглашения, - отметил Борис Дубровский. – Продуктивно прошло и общение с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао. Мы ждём с ответным визитом делегацию из провинции Хэйлунцзян на Южный Урал.

 

Южному Уралу как почётному гостю выставки была выделена самая большая площадь – 528 квадратных метра. Свои возможности на стенде представили 24 южноуральские компании. Значительную часть делегации заняли представители агропромышленного комплекса нашего региона. 

 

Это пищевые и перерабатывающие предприятия, ведущие производители, которые присутствуют или стремятся на рынок Китая, – добавил на аппаратном совещании министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков. – Мы посетили совместное российско-китайское предприятие с участием ПО «Маяк». Они занимаются методом холодной дезинфекции продуктов питания и протравливанием семян по технологиям озёрских атомщиков. Принято решение о применении этих технологий на территории нашего региона.

 

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