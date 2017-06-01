О чём хотели спросить Владимира Путина жители Кыштыма?

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Политика

В ходе вчерашней прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами за четыре часа глава государства ответил на 68 вопросов, в том числе и на вопрос Светланы Романовой из Челябинска. Женщина попросила президента вмешаться в конфликт с газовыми службами, которые вознамерились снести садовые домики, расположенные в непосредственной близости от газопроводов.

Всего до начала прямой линии было собрано около 2 миллионов вопросов. Они поступали при помощи СМС, электронной почты и телефонных звонков. Обращались со своими проблемами к Владимиру Путину и жители Кыштыма. Так, наш земляк АлександрАнтонов тоже озабочен темой газификации. Его интересует, почему за подводку газа к дому в Кыштыме берут деньги с собственников.

Молодую маму Екатерину Назарову волнуют плохое качество дорог и кадровая ситуация в детских садах. Группа родителей юных хоккеистов вновь подняла вопрос о необходимости достроить в городе крытый ледовый дворец.

Сколько всего вопросов поступило на прямую линию от жителей Кыштыма, кто и как будет реагировать на них? Об этом станет известно позже.