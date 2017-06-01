О чём хотели спросить Владимира Путина жители Кыштыма?
Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Политика
В ходе вчерашней прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами за четыре часа глава государства ответил на 68 вопросов, в том числе и на вопрос Светланы Романовой из Челябинска. Женщина попросила президента вмешаться в конфликт с газовыми службами, которые вознамерились снести садовые домики, расположенные в непосредственной близости от газопроводов.
Всего до начала прямой линии было собрано около 2 миллионов вопросов. Они поступали при помощи СМС, электронной почты и телефонных звонков. Обращались со своими проблемами к Владимиру Путину и жители Кыштыма. Так, наш земляк АлександрАнтонов тоже озабочен темой газификации. Его интересует, почему за подводку газа к дому в Кыштыме берут деньги с собственников.
Молодую маму Екатерину Назарову волнуют плохое качество дорог и кадровая ситуация в детских садах. Группа родителей юных хоккеистов вновь подняла вопрос о необходимости достроить в городе крытый ледовый дворец.
Сколько всего вопросов поступило на прямую линию от жителей Кыштыма, кто и как будет реагировать на них? Об этом станет известно позже.
Комментарии
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Артем)
росгосстрах - самые конченные на страховом рынке... >>>
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Гость Ирина)
Нет, Артем, она не животное. Животное кота спасло - я говорю о той собаке, которая сидела рядом с ним и звала на помощь. Бывшая хозяйка не достойна называться животным. Для >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Артём)
вот хозяйка кота старая - самое настоящие животное >>>
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
Все комментарии