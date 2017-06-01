Избирательная комиссия Кыштыма лишилась одного из своих членов

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Политика

Избирательная комиссия Челябинской области по разным причинам вывела из состава территориальных избиркомов пять человек. Среди них и член ТИК города Кыштыма Онега Пыхова. В состав ТИК она была делегирована Челябинским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации и должна была исполнять обязанности до декабря 2020 года.

Однако, как объяснила сама Онега Пыхова, она разочаровалась в политике КПРФ и не желает находиться в составе избирательной комиссии. Облизбирком удовлетворил заявление бывшей коммунистки.