Избирательная комиссия Кыштыма лишилась одного из своих членов
Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Политика
Избирательная комиссия Челябинской области по разным причинам вывела из состава территориальных избиркомов пять человек. Среди них и член ТИК города Кыштыма Онега Пыхова. В состав ТИК она была делегирована Челябинским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации и должна была исполнять обязанности до декабря 2020 года.
Однако, как объяснила сама Онега Пыхова, она разочаровалась в политике КПРФ и не желает находиться в составе избирательной комиссии. Облизбирком удовлетворил заявление бывшей коммунистки.
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