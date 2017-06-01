Депутат Госдумы Владимир Бурматов сегодня утром встретился с журналистами Кыштымского рабочего

Автор: КР от Сегодня, 12:22 Категория: Политика

Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова Алла Ципордей заранее предупредила главного редактора газеты «Кыштымский рабочий» Людмилу Чеботину о том, что парламентарий хочет встретиться с творческим коллективом издания. Ради этой встречи он и его команда приехали в Кыштым за час до начала торжеств, посвящённых 260-летию города.

В редакции Владимира Бурматова ждали глава округа Людмила Шеболаева, журналисты, ароматный чай и горячие пирожки от «Уральского застолья». Гости подарили редакции специальный юбилейный торт, на котором изображён герб Кыштыма. Правда, его так и не успели разрезать. Все налегали на пирожки. Они так понравились депутату, что он задался вопросом, не подмешивают ли в них кыштымские кулинары приворотного зелья.

Другие важные персоны, приглашённые на юбилейные торжества, были ещё на подъезде, поэтому первым, кому было подарено уникальное издание –книга-альбом «Прогулки по Кыштыму», стал именно Владимир Бурматов. Прекрасно иллюстрированная и насыщенная по содержанию, эта книга только что вышла в серии «Национальное достояние России» и поступила в город буквально два дня назад.

Встреча проходила в неформальной обстановке по принципу «без галстуков». Депутат поделился информацией о работе Государственной думы. Главный редактор Людмила Чеботина, член совета Ассоциации городских и районных газет Челябинской области «Пресса», подняла больную тему выживания всех городских и районных газет. Именно депутаты Госдумы приравняли социально значимые российские издания по налогообложению к коммерческим предприятиям, чем обрекли их на верную гибель. Если раньше редакции городских и районных газет имели льготную ставку налогообложения в 14 процентов, то с 2014 года они платят налоги, как и все коммерческие структуры, по ставке в 30,2 процента. И это при том, что по организационно-правовой форме редакции городских и районных газет Челябинской области являются автономными НЕКОММЕРЧЕСКИМИ организациями. И выпускают газеты, а не производят материальные ценности. К тому же являются важнейшей диалоговой площадкой для власти и общества.

Оказалось, что Владимир Бурматов в курсе проблемы. Вместе с коллегой по депутатскому корпусу, журналистом из Ставрополья Ольгой Тимофеевой он пытается повлиять на ситуацию. Парламентарий честно признался, что большинство депутатов далеки от этой темы. Они не понимают, насколько важна для жителей глубинки своя газета, не понаслышке знакомая с чаяниями людей. Но Владимир Бурматов заверил кыштымских журналистов, что ещё раз попросит Ольгу Тимофееву, представляющую в Госдуме не только своих избирателей, но и журналистское сообщество, всерьёз заняться этой проблемой.

Депутат Госдумы сказал, что постоянная работа его команды в округе набирает обороты. В частности, будет продолжено благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Реальные дела» и уже только от горожан зависит, насколько долговечными окажутся новые детские площадки.

Владимир Бурматов ещё раз поблагодарил коллектив «Кыштымского рабочего» за верность читателям, за принципиальность, за любовь к родному городу, которая видна в каждой строчке газеты, в том числе и в её критических публикациях.