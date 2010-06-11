Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 15:14 Категория: Политика
В Кыштыме в доме №22 по улице Ленина живут пенсионеры и несколько семей с маленькими детьми. Детской площадки во дворе нет. С просьбой установить здесь хотя бы песочницу жильцы дома обратились в местное отделение ЛДПР.
Соколы Жириновского оперативно откликнулись на это обращение. Они не только соорудили песочницу, но и наполнили её песком. Лидер кыштымских либерал-демократов Эдуард Соколов с удовлетворением отметил, что теперь малышам будет где развлечься.
Комментарии
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