Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 15:14 Категория: Политика

В Кыштыме в доме №22 по улице Ленина живут пенсионеры и несколько семей с маленькими детьми. Детской площадки во дворе нет. С просьбой установить здесь хотя бы песочницу жильцы дома обратились в местное отделение ЛДПР.



Соколы Жириновского оперативно откликнулись на это обращение. Они не только соорудили песочницу, но и наполнили её песком. Лидер кыштымских либерал-демократов Эдуард Соколов с удовлетворением отметил, что теперь малышам будет где развлечься.