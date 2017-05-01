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Бывший сенатор Челябинской области Константин Цыбко может провести в колонии 14 лет

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Политика

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Суд над экс-сенатором Челябинской области Константином Цыбко близится к финалу. Бывший член Совета Федерации обвиняется в том, что в 2012 году получил от главы администрации Озёрска Евгения Тарасова 17,5 миллионов рублей за содействия в назначении его на эту должность. Кроме того, по версии следствия, по такой же схеме  Цыбко получил 10 миллионов рублей от магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов на территории закрытого города.

 

Вчера  в ходе прений в Озёрском городском суде сторона обвинения потребовала для бывшего сенатора наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и  штрафа в размере 500 миллионов рублей.

 

Заседание по громкому делу продолжается. В ближайшее время свою позицию озвучит сторона защиты. Константин Цыбко отметает все предъявляемые ему обвинения.

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