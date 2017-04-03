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Глава Озёрска подал в отставку

Автор: КР от Вчера, 08:41 Категория: Политика

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Об этом вчера, 26 апреля, сообщили в Собрании депутатов Озёрского городского округа. Глава Олег Костиков объявил о своём решении сразу после отчёта о проделанной в 2016 году работе.

 

Как пояснил СМИ пресс-секретарь администрации округа Сергей Зюсь, отставка связана с переходом муниципалитета на одноглавую систему управления. Теперь в Озёрске будут объявлены новые выборы. Ранее в Устав округа были внесены изменения, вернувшие закрытый город к одноглавой схеме управления. В конкурсе на должность главы города, как и полагается, будет участвовать сити-менеджер Евгений Щербаков. Олег Костиков, по предварительной информации, станет спикером Собрания депутатов.

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