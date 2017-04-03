Соседнее с Кыштымом муниципальное образование осталось без руководства
Автор: КР от Сегодня, 10:35 Категория: Политика
Совет депутатов Каслей только со второй попытки принял отставку главы городского поселения Юрия Скулыбердина. За уход чиновника с поста проголосовали 12 депутатов, двое выступили против. Исполнять обязанности главы Каслей будет вице-мэр Дмитрий Дерябин.
Напомним, Юрий Скулыбердин написал заявление о добровольном сложении полномочий после того, как в городе с визитом побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Одной из причин его отставки могла стать ситуация с затянувшимся уже почти на пять лет ремонтом насосно-фильтровальной станции.
На внеочередном заседании 6 апреля шесть депутатов выступили за отставку Скулыбердина, четыре – против и столько же воздержались. Скулыбердину было предложено отработать ещё две недели. Тем не менее, на повторном заседании по этому вопросу депутаты смогли набрать нужное количество голосов и удовлетворили просьбу главы.
Ранее без руководителя остался и Каслинский район – депутаты приняли отставку Александра Грачёва, который написал заявление после возбуждения в отношении него уголовного дела.
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