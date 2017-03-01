В Озёрске приказал долго жить сайт муниципальной газеты

Автор: КР от Вчера, 16:14 Категория: Политика

Уже третью неделю не работает сайт муниципальной газеты Озёрска. При попытке пройти на портал «Озёрского вестника» по ссылке ozvest.ru в течение нескольких дней высвечивалась ошибка. Теперь появляется жизнеутверждающая надпись: «Этот домен припаркован компанией Timeweb». Значит, адрес находится на хранении до лучших времён.

Раньше озёрское сообщество бурно обсуждало каждое, даже совсем непродолжительное исчезновение того или иного местного ресурса с просторов интернета. Пропажу муниципального сайта практически никто не заметил, и это неудивительно. За последний год посещаемость страниц «Озёрского вестника» упала с 400-500 человек в сутки до десяти в месяц, новые публикации появлялись не чаще одной в две недели, а рейтинг цитируемости, достаточно высокий в 2015 году, опустился до ноля.

Между тем в январе прошлого года глава администрации Озёрского городского округа Евгений Щербаков, отвечая на вопросы ветеранов о судьбе переставшей выходить муниципальной газеты «Озёрский вестник», пообещал им развивать как раз электронную версию этого СМИ. Многих горожан из числа привыкших читать местноепечатное издание, это обещание очень «обрадовало».

Правда, и 13 января 2016 года, в День российской печати, сити-менеджер уверял коллектив «Озёрского вестника», что работа редакции будет всего лишь оптимизирована в соответствии с экономическими показателями. О тех сотрудниках, которые будут высвобождены, администрация обязательно позаботится. Ровно через 15 дней после душевного разговора все работники получили уведомления о сокращении. И только один из них принят в штат ПО «Маяк». Что касается газеты, то она начала выходить лишь после вмешательства в её судьбу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в апреле 2016 года , и то один раз в две недели урезанным тиражом в урезанном виде.

Впрочем, обвинять Евгения Щербакова в забывчивости преждевременно. Он, вполне вероятно, сдержал своё обещание развивать сайт муниципального издания. По слухам, некая организация (поговаривают, что ПО «Маяк») выделила новому директору бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озёрский вестник», индивидуальному предпринимателю Марине Жонкиной 700 000 рублей на редизайн сайта. То, что он так долго не работает, якобы свидетельствует о том, что некие сверхвысокооплачиваемые профессионалы в поте лица трудятся над его преображением. Не исключено, что в ближайшее время у пользователей появится возможность увидеть поистине золотой сайт своими глазами.