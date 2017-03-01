Священник из Тайгинки не планирует вступать в партию Жириновского

Автор: КР от Вчера, 12:56 Категория: Политика

Активисты кыштымского отделения ЛДПР во главе с Эдуардом Соколовым побывали в храме Святого Александра Невского, расположенном в поселке Тайгинка. Гости из Кыштыма вручили настоятелю отцу Владимиру подарки, предназначенные для малоимущих прихожан: чай и тетради для школьников.

Это уже не первый визит соколов Жириновского в храм. Накануне Крещения они обеспечили прихожан чистой ключевой водой для освящения.

О своей поездке в Тайгинку члены местного отделения рассказали на странице в социальной сети «Вконтакте». Они сообщили о том, что священнослужитель во время беседы с ними выразил желание после Великого поста вступить в либерально-демократическую партию России. По словам иерея Владимира Леваненко, это с их стороны слишком поспешное заявление.

– Я очень признателен либерал-демократам за внимание и помощь, которую они оказывают нашему приходу, – сказал отец Владимир сайту «КР». – Но вступать в какую бы то ни было партию не имею ни желания, ни сил, ни возможности. Православная церковь вне политики. Конечно, никто не запрещает нам как людям, как гражданам, быть активистами общественных объединений, благотворительных фондов… Однако служение занимает все мои помыслы и всё время, а числиться «мёртвой душой» негоже.