Губернатор Борис Дубровский объявил о разработке стратегии развития Челябинской области на период до 2035 года

Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Политика

Вчера губернатор Борис Дубровский обратился к парламентариям и представителям общественности с ежегодным отчётом по тогам работы регионального правительства за 2016 год и обозначил приоритетные направления деятельности на текущий год.

В большом зале Законодательного Собрания, рассчитанном на 350 мест, присутствовали региональные чиновники, депутаты, силовики.

Говоря об итогах 2016 года, глава региона отметил, что индекс промышленного производства составил 96,3 процента к уровню 2015 года. На ситуацию повлияло снижение темпов в обрабатывающих отраслях. В национальном рейтинге состояния инвестклимата наша область находится в числе регионов с комфортными условиями ведения бизнеса. Сохраняется стратегический курс на расширение внешнеэкономических и межрегиональных торговых связей. В 2016 году поступления в консолидированный бюджет области выросли на 6,2 процента. Три четверти областного бюджета имели социальную направленность.

– Цифры и детали очень важны, – отметил Борис Дубровский, – но не менее важно, чтобы за цифрами не терялся конкретный человек с его проблемами и нуждами. К сожалению, сохранился ряд негативных тенденций, которые сказались на благополучии многих жителей.

В частности, в прошлом году снижение реальных денежных доходов граждан составило 12 процентов. С учётом данных за 2015 год общее снижение за два года превысило 20 процентов, хотя в 2016-м средняя зарплата по региону выросла на 6,6 процента и достигла 31 тысячи рублей.

В этой ситуации в Челябинской области усилили меры социальной поддержки населения и прежде всего пенсионеров, ветеранов, многодетных семей, инвалидов. Губернатор отметил, что «пришла пора вновь вернуться к теме повышения зарплаты в коммерческом секторе».

Значительный блок выступления Бориса Дубровского посвящался разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года. С действующей стратегией, рассчитанной до 2020 года, её будет связывать главный вектор и приоритет – это человек, его уникальный потенциал и растущие потребности. В частности с привязкой к объявленному в России Году экологии, Борис Дубровский обозначил проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов, экологическое образование и воспитание, качество питьевой воды.

– Критикуя власть и бизнес за качество воздуха и воды, большинство людей пока не готово ограничивать себя в способах использования природных ресурсов в повседневной жизни, – отметил Борис Александрович. Всем нам уже сейчас нужно задуматься о культуре потребления.

Также в рамках новой стратегии губернатор подчеркнул, что необходимо сделать ставку на создание таких социально-бытовых и экологических условий в регионе, чтобы здесь оставалась и находила работу образованная молодёжь. Он ставит задачу сформировать региональную систему экономического регулирования внутримиграционных потоков. В этом, кстати, может помочь проект строительства высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург. Непременным условием продвижения региона вперёд является модернизация и диверсификация экономики.

В заключение своего выступления глава региона поздравил всех женщин с 8 Марта. После чего депутаты голосованием приняли отчёт губернатора.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов отметил:

– В отчёте подкупает, прежде всего, его абсолютная реалистичность и отсутствие всякого прожектёрства. Это очень скрупулёзный и трезвый анализ проблем и перспектив нашего региона. С учётом того, что общая экономическая ситуация по-прежнему предполагает риски и вызовы, опора на собственные ресурсы и силы региона, с одной стороны, и попытка найти дополнительные точки роста с другой – очень дальновидная стратегия. Результаты её видны уже сегодня. Самый яркий пример – это то, что, несмотря на кризисные тенденции экономики, региону удалось существенно сократить дефицит бюджета и госдолга. При этом регион не уповает исключительно на традиционно лидирующую отрасль экономики – металлургию, а активно развивает и другие сферы, в частности, – сельское хозяйство, которое постепенно становится одной из базовых и быстро растущих отраслей нашей экономики.

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.