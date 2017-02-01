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Кыштым готов к участию в проекте высокоскоростной магистрали «Челябинск - Екатеринбург»

Автор: КР от Вчера, 14:25 Категория: Политика

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Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с инвестиционной группой «РВМ Капитал». Договор подписали губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров группы Сергей Орлов.

 

Компания выступит инвестором предпроектной подготовки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». Для этой цели она вошла в хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль».

 

– Мы вместе со Свердловской областью рассматриваем этот проект как серьёзную перспективу развития двух территорий, которая создаст систему агломераций, где будут жить и работать до пяти миллионов человек. – отметил Борис Дубровский. – Это важный проект для наших территорий и поэтому нам важно внимание рыночного игрока к проекту. Это означает, что у нашего проекта есть хорошие перспективы.

 

Планы по вхождению в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» также подтвердило правительство Свердловской области. Предполагается, что договор с соседним регионом будет подписан до 10 марта.

 

В июле прошлого года заместитель губернатора Руслан Гаттаров провёл совещание, в том числе с участием  представителей муниципалитетов, которые будут задействованы при реализации проекта. Заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, присутствовавший на том совещании, подтвердил сайту «КР», что позиция  руководства округа остаётся прежней:

 

– Среди показателей в техническом задании указывается, что линия достигнет окупаемости тогда, когда поездка из Челябинска в Екатеринбург займёт по времени 80 минут. С учётом этого фактора на пути следования может быть только одна пересадочная транспортно-разгрузочная станция. Эксперты сходятся во мнении, что она должна находиться в районе Снежинска, Каслей, Озёрска и Кыштыма. На совещании я озвучил позицию администрации Кыштымского округа. Мы считаем, что оптимальное место для станции – участок на территории нашего округа между Кыштымом и Озёрском. То есть кыштымцы смогут до Екатеринбурга или Челябинска  добираться максимум за 40 минут.

 

Также кыштымцы готовы предложить местное сырьё. Для строительства в Кыштымском округе  есть большие  материальные ресурсы – строительный песок «Тайгинского ГОКа», щебень, который производят «Джей Ви Пи – Урал» и Анбашский гранитно-щебёночный карьер.

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