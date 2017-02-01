В Озёрске продолжается эпопея с мнимым сокращением на атомном предприятии

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Политика

Вчера Озёрский городской суд восстановил Сергея Котельникова в должности заместителя начальника управления по работе с персоналом– начальника отдела подбора и адаптации персонала ПО «Маяк». Напомним, это уже вторая неудачная попытка избавиться от ставшего неугодным бывшего председателя озёрской территориальной избирательной комиссии. В первый раз Котельникова уволили за прогул, которого он не совершал, в марте 2016 года. Суд счёл его увольнение незаконным и вернул опытного кадровика на работу.

Руководство атомного предприятия на этом не успокоилось. В октябре прошлого года должность, которую занимал бывший председатель ТИК, была ликвидирована. Сергей Котельников несколько раз соглашался на имеющиеся на «Маяке» вакансии, но ему под разными предлогами отказывали в переводе и, в конце концов, уволили в связи с сокращением кадров. Он вновь обратился за защитой своих прав в суд. Поддержала требования истца и прокуратура Озёрска.

– Мы считаем сокращение занимаемой Котельниковым должности мнимым, – пояснил сайту «КР» помощник прокурора Василий Пичугин. – В течение определённого времени поэтапно сокращались должности его подчинённых. Все они заняли аналогичные должности в отделе кадров предприятия. Соответственно, сохранён весь функционал отдела подбора и адаптации персонала. Значит, пост руководителя отдела кадров в первую очередь должны были предложить Котельникову, но его занял совершенно другой человек. Наконец, истцу, по нашему мнению, необоснованно отказали в переводе на вакантные места, которые он готов был занять. В одном случае отказ был мотивирован тем, что Котельников более пяти лет не подтверждал квалификацию, необходимую для данной специальности. Но подтверждать её можно и нужно в процессе работы. В другом случае ему предложили вакансию, и 8 декабря он дал своё согласие, но получил ответ, что днём раньше её занял другой претендент. Ни в одном из эпизодов действия администрации «Маяка», на наш взгляд, не соответствуют требованиям трудового законодательства. Мы полностью удовлетворены решением Озёрского городского суда.

Сергей Котельников приступил к исполнению прежних обязанностей. Правда, его функционал ещё при первом увольнении был передан другому человеку, предположительно – родственнику генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева или его супруги, и по сей день не возвращён обратно. Если ситуация не изменится, Котельников продолжит борьбу за свои права в судебном порядке.