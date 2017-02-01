Соколы Жириновского помогли пенсионеру из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 15:05 Категория: Политика

Майор в отставке, ветеран МВД Юрий Малетин живёт в частном доме на улице Электролитная. Ему потребовалась помощь в дополнительной заготовке дров: те, что были припасены заблаговременно, ушли на растопку в период сильных морозов.

Пожилой человек обратился в кыштымское отделение ЛДПР. Партийцы откликнулись на обращение пенсионера. Вооружившись топорами, колунами и электропилой, соколы Жириновского в минувшее воскресенье прибыли на улицу Электролитную. Они распилили и раскололи дрова, уложили их в поленницу под навес.