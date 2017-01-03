В Кыштыме сменилась власть: должности главы и её помощников заняли молодые кыштымцы

Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Политика

Дублёр главы округа Александр Санников и заместителя главы по социальной сфере - Ксения Чечуткова.

Сегодня некоторые новоиспечённые заместители главы, а также начальники отделов и управлений начали рабочий день аж в семь утра. В строгих костюмах, они уверенной походкой обошли все этажи здания администрации, изучая таблички на кабинетах. А в половине восьмого десять дублёров из числа кыштымских старшеклассников, студентов и молодых специалистов встретились с Людмилой Шеболаевой.

Вскоре в роль первого руководителя округа на один день вошёл 32-летний инженер-координатор, председатель молодёжного совета радиозавода Александр Санников.

Дублёром первого заместителя главы Петра Мошкина назначили студента филиала Миасского медколледжа Александра Зайцева, должность заместителя по социальной сфере примерила на себя работник клубной системы Ксения Чечуткова. Старшеклассницы Кристина Беспалова из десятой школы и Катя Брялина из первой замещали начальника управления по делам образования и председателя комитета экологии. Будущий технолог машиностроения Александр Батурин, который в этом году окончит филиал Южно-Уральского государственного колледжа, стал начальником управления по спорту Сергея Белова.

– Сергей Григорьевич Белов научил меня тому, что начальник этого управления должен быть в меру строгим и всегда выглядеть по-деловому, – улыбается Александр. – За полдня беготни я уже не представляю, как руководители постоянно носят деловую одежду: она же стесняет движения.

Дублёры участвовали в работе комиссий округа и сами проводили совещания с подчинёнными. В 12:15 Людмила Шеболаева отправилась на отчётно-выборную конференцию Челябинского регионального отделения общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». С ней поехал и Александр Санников.