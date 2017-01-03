Челябинская область презентует клуб губернаторов в штаб-квартире ШОС

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Политика

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал результаты рабочей встречи с новым генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым, которая состоялась в Москве.

– Мы обсудили формирование клуба губернаторов стран ШОС. Договорились, что его презентация состоится в Пекине, будем над этим работать. Мною были представлены наши отчётные материалы по подготовке проведения саммита ШОС в Челябинске в 2020 году. У нас есть понимание по большинству вопросов. В ближайшее время соберём оргкомитет по подготовке ШОС, где все эти моменты будут декомпозированы до ответственных лиц и ведомств», – прокомментировал итоги встречи Борис Дубровский.

Инициатива главы региона была поддержана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании Совета глав субъектов при министерстве иностранных дел России.

– На заседании совета в фокусе нашего внимания было создание «клуба губернаторов стран ШОС». Большинство субъектов РФ поддержало данную инициативу губернатора Челябинской области. Считаю важным продолжить эту работу, – прокомментировал Сергей Лавров.