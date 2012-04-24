В Озёрске вновь уволили восстановленного по решению суда бывшего председателя избирательной комиссии. Но не на того напали.

Автор: КР от Сегодня, 14:54 Категория: Политика

Увольнением года в Озёрске без преувеличения можно назвать историю, приключившуюся с заместителем начальника управления по работе с персоналом – начальником отдела подбора и адаптации персонала ПО «Маяк» Сергеем Котельниковым. Но обо всём по порядку.

В последний день 2015 года Котельникова уведомили о том, что занимаемая им должность подлежит сокращению. Как и положено, предложили другую подходящую работу на родном предприятии – список вакансий размещался на 29 печатных листах. Сергей Николаевич остановил свой выбор на варианте, который его устраивал. Однако сразу после рождественских каникул приказ о его сокращении был отменён.

Котельников продолжал работать в обычном режиме. Но 17 марта 2016 года заместитель гендиректора Ольга Суханова попросила подчинённого в письменном виде объяснить, чем он занимался 15 марта с 8:30 до 13:00. Сергей Николаевич отчитался по пунктам: сначала работал в кабинете, затем встречался с председателем профсоюзного комитета Анатолием Андреевым по вопросам коллективного договора и с председателем озёрской федерации борьбы Сергеем Власовым в рамках подготовки к турниру имени Мусатова под эгидой «Росатома».

Однако 22 марта он был уволен за прогул по статье 81 Трудового кодекса РФ. Комиссия, состоящая из трёх человек, включая уже упомянутую Ольгу Суханову, засвидетельствовала, что в течение четырёх с лишним часов заместитель начальника управления по работе с персоналом отсутствовал на работе без уважительной причины. Котельников сослался как минимум на 10 человек, которые могли подтвердить, что в указанное время он решал самые что ни на есть производственные вопросы. «Никто из них не рискнёт заступиться за тебя официально, все боятся за свои места», – откровенно сказали ему в одном из кабинетов и предложили гуманный выход из положения – написать заявление «по собственному желанию», то бишь расстаться по-хорошему.

Сергей Николаевич не захотел ни по-хорошему, ни по-плохому. Встав на учёт в центр занятости, он обратился в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить на работе и выплатить компенсацию за время вынужденного прогула. Его интересы в суде представлял адвокат Олег Ермилов. Прийти в качестве свидетелей на судебное заседание действительно рискнули немногие. Впрочем, Котельников считает, что некоторых сотрудников заводоуправления просто-напросто не отпустили с работы. Тем не менее нашлись люди, которые выступили в его защиту. Так, рассказали о рабочих встречах, которые состоялись именно 15 марта, Анатолий Андреев и Сергей Власов.

Судья запросила записи трёх видеокамер, установленных в разных местах на входе в здание заводоуправления. Удивительное дело: 15 марта – это вторник, обычный рабочий день. Но если верить видеозаписям, то в период с 8:20 до 9:00 на работу пришли всего полтора десятка человек. «Обычно такую картину можно увидеть по субботам, когда редкие энтузиасты спешат в свои кабинеты, чтобы выполнить «горящие» поручения. В будни народ течёт в это время сплошным потоком», – замечает Сергей Николаевич. На двух из трёх камер среди малочисленных посетителей его не оказалось. Но на третьей, установленной в глубине коридора, все участники процесса смогли увидеть «прогульщика». Судья даже позволила себе иронично заметить: «Каким образом вы проникли в здание? Не воздушно-капельным путём?».

Котельникову было не до смеха. Он порой не верил собственным глазам и ушам. Сотрудники инженерно-вычислительного центра в специально запрошенной справке утверждали, что его компьютер 15 марта не включался. Представитель ПО «Маяк» Анна Шмельзер, не ожидавшая, видимо, увидеть уволенного за прогул на видеозаписи, растерянно лепетала: «Может, Сергей Николаевич пришёл к банкомату?». Где тут логика: на работу не явился, но получить деньги решил не в районе дома, а прямо под носом у начальства?

– Мы поддержали в суде требования истца в полном объёме, – говорит помощник прокурора ЗАТО г. Озёрск Василий Пичугин. – Ответчик не смог предоставить убедительных доказательств прогула, следовательно, увольнение было осуществлено с нарушением действующего законодательства. Суд отменил приказ №193.1/890 от 22 марта 2016 года и восстановил заместителя начальника управления по работе с персоналом – начальника отдела подбора и адаптации персонала в прежней должности, взыскал с ПО «Маяк» в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей.

Сергей Николаевич говорит, что изначально добивался только справедливости и соблюдения законодательства, поэтому и моральный вред обозначил чисто символической суммой.

Градообразующее предприятие не согласилось с решением суда. Вердикт был обжалован в апелляционной инстанции на том основании, что профсоюзный комитет «Маяка», в котором Котельников находился в злополучный день в течение некоторого времени, не является его рабочим местом(!), а значит, пребывание там приравнивается к нарушению трудовой дисциплины и отсутствию на работе без уважительной причины. Но Челябинский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, указав, что если в трудовом договоре не дано однозначное определение рабочего места сотрудника, то в соответствии с частью 6 статьи 209 Трудового кодекса таковым следует считать всю территорию, подконтрольную работодателю. Кроме того, суд подчеркнул, что докладная записка Ирины Мизиной, составленная 15 марта 2016 года в 13:00, не может служить доказательством отсутствия истца на работе в течение четырёх часов подряд.

Решение суда вступило в силу ещё в сентябре 2016 года. Сергей Николаевич продолжал исправно ходить на работу, однако ни в свой кабинет, ни к своим прежним обязанностям доступа он так и не получил. С момента увольнения все его функции были переданы другому человеку – Алексею Рожкову, никогда прежде не работавшему на «Маяке». Слухи упорно приписывают ему родство то ли с генеральным директором «Маяка» Михаилом Похлебаевым, то ли с его супругой.

Котельников много лет отработал на «Маяке», хорошо знает сложившуюся на предприятиях «Росатома» вертикаль власти и полагает, что ни один юрист не посмел бы издать столь хлипкий и рискованный приказ об увольнении без ведома генерального директора. Интересно, есть ли в Озёрске люди, которые думают иначе, которые считают, что безответственные чиновники средней руки ввели Михаила Ивановича в заблуждение, попросту – подставили?

– Неужели на мне хотели отработать технологию избавления от неугодных? – не исключает такого варианта Котельников. Чем же он не угодил руководству?

Возможно, его проблемы уходят корнями в предвыборную кампанию 2015 года. Тогда в Челябинской области выбирали депутатов Законодательного Собрания. От Озёрского избирательного округа баллотировался генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Котельников возглавлял территориальную избирательную комиссию. За плечами у него было несколько успешных кампаний. Сергей Николаевич прекрасно знал особенности округа. Вечный накал царящих в Озёрске страстей не позволял свысока взирать на мелочи, на которые в любом другом месте никто бы не обратил внимания. В закрытом городе они в любой момент могли обернуться многочисленными жалобами и судебными разбирательствами.

Когда в ТИК с дружественным визитом пожаловали представившийся помощником Похлебаева Иван Хайбуллин и руководитель пресс-службы ПО «Маяк» Кирилл Зернов, председатель комиссии внимательно выслушал гостей и выразил готовность сотрудничать в рамках действующего законодательства. Ему показалось, что на лицах визитёров отразилось некоторое разочарование. Если это действительно так, то непонятно, что им не понравилось в большей степени: то ли российское законодательство, то ли доброжелательный, но твёрдый тон собеседника. На том и расстались.

В последний день приёма заявлений желание зарегистрироваться в качестве кандидата в ЗСО Челябинской области изъявила заместитель гендиректора ПО «Маяк» по управлению персоналом – непосредственный начальник Сергея Котельникова по основной работе Ольга Суханова. По всей видимости, Михаилу Похлебаеву, главному претенденту на депутатский мандат, срочно потребовался технический кандидат. Члены комиссии проверили предоставленные Сухановой документы. Непронумерованные подписные листы не были прошиты, как того требует закон о выборах. До окончания приёма оставалось полчаса. «В таком виде мы не можем принять бумаги. Постарайтесь прямо здесь и сейчас пронумеровать их и подшить – у вас есть ещё полчаса до окончания приёма документов», – предложили в ТИК. Но женщины бросили папки с подписными листами, развернулись и ушли. Неудивительно, что им отказали в регистрации.

Почти сразу после этого случая Котельникова отстранили от руководства избирательной комиссией. Якобы он находится в прямом подчинении у кандидата в депутаты Михаила Похлебаева и не может объективно и беспристрастно исполнять обязанности председателя избирательной комиссии. Причина могла бы показаться вполне убедительной, если бы на смену Сергею Николаевичу тут же не поставили его заместителя Анну Шмельзер, юриста «Маяка», не в меньшей степени подчиняющуюся гендиректору предприятия.

Вскоре после успешных для Михаила Похлебаева выборов состав территориальной избирательной комиссии в Озёрске полностью поменялся. Сергей Котельников в неё не вошёл, хотя был выдвинут одной из политических партий.

В декабре 2016 года ­ Котельникова вновь уволили. На этот раз по сокращению штатов. Повторилась прошлогодняя история: Сергею Николаевичу предлагали ознакомиться с вакансиями, он соглашался на одну из них, ему тут же популярно объясняли, почему он не может работать в устраивающей его должности.

Сергей Котельников опять готовится к суду.