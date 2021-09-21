В Кыштыме подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы

Сегодня, 11:02 Категория: Политика

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Об этом сегодня на оперативном совещании рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

– В Кыштымском городском округе явно наблюдалось повышение активности населения. В выборах приняли участие 48, 35 % жителей нашего города, – сказала Людмила Александровна.– Мы получили большое количество предложений от граждан по дальнейшему развитию округа. До 1 октября мы их рассмотрим, там, где необходимо оперативно принимать меры, сделаем это. Что касается дальнейшего развития округа, все предложения будем включать, рассматривать вместе с депутатами Собрания.

Отметим, что 36,3% кыштымцев проголосовали за партию «Единая Россия», за «Справедливую Россию» – 19,15%, КПРФ – 18,55%, ЛДПР– 8,97%, «Новые люди» – 5, 23%.

За Владимира Бурматова отдали свой голос 51,34% кыштымских избирателей.

На дополнительных выборах в Кыштыме по четвёртому округу в депутаты Собрания депутатов округа победила Наталья Кириллова.