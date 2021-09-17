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Кыштымцы голосуют

Сегодня, 16:41 Категория: Политика
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Избирательный участок № 1148, средняя школа № 1

 

Валентина Петровна ГОЛОВАНОВА, ветеран педагогического труда, учитель истории и обществознания с 50-летним стажем:

 

– Голосую всегда. Нельзя оставаться безучастным к выборам. Жизнь зависит от того, какую позицию человек выбирает. Лично я не сторонний наблюдатель, а участник событий. Для меня главное высказать свою позицию относительно тех представленных партий и кандидатов, которые у нас есть. Будущее и дело – за молодыми. Их голос имеет большой вес. Они сами выбирают то, как они и их дети будут жить дальше.

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Теги: Кыштым выборы голосование

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