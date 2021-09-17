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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день голосования, 17 сентября, принял участие в выборах депутатов Госдумы

Сегодня, 12:14 Категория: Политика
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Алексей Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска.

 

– Выборы депутатов Госдумы – это важнейшее общественно-политическое событие  в жизни нашей страны. Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу. Надо сказать, что у Госдумы после внесения поправок в Конституцию появились новые функции - утверждать председателя Правительства РФ, членов Правительства РФ, министров. Нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет – главный финансовый документ, которым распределяются значительные ресурсы, и, конечно, мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Госдуме, поэтому депутаты должны быть сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона и страны. Уверен, что жители Южного Урала придут и проголосуют именно за таких людей. Всех жителей региона приглашаю прийти и проголосовать на выборы депутатов Госдумы, – сказал Алексей Текслер. 

 

Выборы пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября, голосование проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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Теги: Челябинская область выборы губернатор Госдума

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