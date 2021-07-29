Стартовал приём заявок о голосовании по месту нахождения

Вчера, 21:00 Категория: Политика

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С сегодняшнего дня начала работу система «Мобильный избиратель».

Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Для приёма заявлений организованы пункты приёма. Написать такое заявление можно в любом пункте, как по месту жительства, так и по месту пребывания.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, подать заявление для голосования по месту нахождения возможно уже с сегодняшнего дня несколькими способами:

- в территориальной избирательной комиссии г. Кыштыма по адресу: пл. К. Маркса, 1 (2 августа - 13 сентября);

- в МФЦ по адресу: ул. Республики, 10 (2 августа - 13 сентября);

- в участковой избирательной комиссии (8 по 13 сентября).

Напомним, в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы РФ. Голосование будет проходить с пятницы по воскресенье включительно, с 17 по 19 сентября 2021 года.

Кроме того, по избирательному округу № 4 (ул. Графитовая, ул. Интернационала №1 - №38, №85, 89, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, ул. Корундовая, ул. Победы, ул. Правды, ул. Станционная, ул.1-я Корундовая, ул.2-я Корундовая, ул. Абразивная, ул. Звездная, ул. им. Станислава Самунина) пройдут довыборы депутата Собрания депутатов Кыштымского городского округа в связи с досрочным сложением Александром Роговым полномочий депутата.