Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Стартовал приём заявок о голосовании по месту нахождения

Вчера, 21:00 Категория: Политика
155
0

С сегодняшнего дня начала работу система «Мобильный избиратель». 

 

Избиратели, которые будут находиться в дни голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Для приёма заявлений  организованы пункты приёма. Написать такое заявление можно в любом пункте, как по месту жительства, так и по месту пребывания.  

 

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, подать заявление для голосования по месту нахождения возможно уже с сегодняшнего дня несколькими способами:  

- в территориальной избирательной комиссии г. Кыштыма по адресу: пл. К. Маркса, 1 (2 августа - 13 сентября); 

- в МФЦ по адресу: ул. Республики, 10 (2 августа - 13 сентября); 

- в участковой избирательной комиссии (8 по 13 сентября). 

 

Напомним, в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы РФ. Голосование будет проходить с пятницы по воскресенье включительно, с 17 по 19 сентября 2021 года. 

 

Кроме того, по избирательному округу № 4 (ул. Графитовая, ул. Интернационала №1 - №38, №85, 89, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, ул. Корундовая, ул. Победы, ул. Правды, ул. Станционная, ул.1-я Корундовая, ул.2-я Корундовая, ул. Абразивная, ул. Звездная, ул. им. Станислава Самунина) пройдут довыборы депутата Собрания депутатов Кыштымского городского округа в связи с досрочным сложением Александром Роговым полномочий депутата. 

Поделиться публикацией

Теги: Госдума Россия выборы Кыштым избиратель

Похожие публикации:

Территориальная избирательная комиссия Кыштыма завершила регистрацию кандидатов в депутаты

Житель Кыштыма проголосует за президента России в Таиланде, а калининградцы и самарцы – в нашем городе

В Кыштыме продолжают работать пункты приёма заявлений от избирателей, которые в день выборов будут находиться далеко от дома

Жители Кыштыма проголосуют за президента России, даже находясь в день выборов в Сочи

В Кыштыме открывается пункт приёма заявлений от избирателей, которые в день выборов будут находиться далеко от дома

Комментарии:

Добавить