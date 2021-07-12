Стартовал общественный мониторинг избирательной кампании

Вчера, 16:38 Категория: Политика

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В стране началась избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. По решению Центризбиркома голосование будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В марте 2021 года при Общественной палате Челябинской области был сформирован Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области. В состав штаба вошли 20 человек - представители авторитетных общественных организаций, лидеры общественного мнения, электоральные юристы и представители информационных агентств.

На муниципальных выборах в июне 2021 года на базе Общественного штаба работали ситуационный центр и мобильные группы, которые выезжали по сигналам о возможных нарушениях и спорным ситуациям.

В мае 2021 года при поддержке Общественной палаты региона на Южном Урале стартовали обучающие мероприятия для общественных наблюдателей за выборами в сентябре 2021 года.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев: «В этом году подготовка к общественному наблюдению за выборами прошла на высоком профессиональном уровне. За все время было обучено порядка 4,5 тысяч человек в 49 муниципальных образованиях области. При этом уже в июне на муниципальных выборах общественные наблюдатели осуществляли свою деятельность на избирательных участках. Основная задача штаба и общественных наблюдателей — это мониторинг всех стадий избирательного процесса, обеспечение прозрачности и легитимности выборов. Деятельность штаба будет также направлена на взаимодействие со всеми субъектами избирательного процесса, в том числе с электоральной частью населения, партиями, избирательными комиссиями, органами власти и СМИ. Отмечу, что в этом году выборы будут высоко конкурентными. Партии также делегируют своих наблюдателей. При этом мы надеемся, что именно общественные наблюдатели смогут выступить независимыми «арбитрами» в решении спорных и конфликтных ситуаций на избирательных участках».