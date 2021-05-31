Депутат Госдумы Владимир Бурматов одержал уверенную победу на праймериз «Единой России»

Вчера, 12:45 Категория: Политика

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Высокий уровень поддержки на самом конкурентном одномандатном округе в Челябинской области продемонстрировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Более 31 тысячи участников предварительного голосования отдали за него свои голоса при высокой конкуренции: 17 претендентов на место.

Теперь Владимир Бурматов, победивший на предварительном голосовании, будет выдвинут партией «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы РФ, которые пройдут в сентябре.

В преддверии предварительного голосования Владимир Бурматов провёл несколько сотен встреч во дворах, в ветеранских организациях, в цехах предприятий, с трудовыми коллективами, в детских садах и школах, медицинских учреждениях. На встречах парламентарий отчитался о выполнении 20 000 наказов, которые он получил, избираясь депутатом Госдумы в 2016 году.

За четыре года в Кыштымском городском округе по инициативе Владимира Бурматова благоустроено 32 двора, реконструирована набережная около Народного дома. Уложено 100 000 кв.м нового асфальта. В школах и садиках установлено 420 новых теплых окон, в 18 образовательных учреждениях капитально отремонтирована кровля, обновлен 21 школьный пищеблок. Построено три новых современных фельдшерско-акушерских пункта в поселках Северный, Слюдорудник и Увильды. Оборудовано шесть новых спортивных объектов. 876 частных домов подключены к газу, 320 человек расселены из ветхо-аварийного жилья.

Сегодня депутат Госдумы Владимир Бурматов формирует «Народную программу» на следующую пятилетку. Первые из этих наказов будут реализованы уже в мае-августе этого года, не дожидаясь выборов. Это работы по благоустройству парков, скверов набережных, по ремонту и реконструкции дорог, строительству и модернизации садиков и школ, больниц, приведению в порядок дворов, ремонту сельских клубов, стадионов, оборудованию медицинских пунктов, проведению газа, расселению из ветхо-аварийного жилья. Депутат Госдумы Владимир Бурматов поблагодарил всех, кто поддержал его на предварительном внутрипартийном голосовании.

– Я хочу сказать спасибо и пожать руку каждому, кто отдал свой голос за мою кандидатуру, – поблагодарил Владимир Бурматов. – Итоги предварительного голосования подведены, они более чем убедительны. Эта поддержка очень важна для меня, и она дорогого стоит. Я хочу поблагодарить каждого, кто нашёл время и принял участие в тех встречах, которые мы организовывали накануне предварительного внутрипартийного голосования. Их было огромное количество. Эти встречи позволили сформировать нам «Народную программу», в которой сегодня уже несколько десятков тысяч предложений от жителей нашего избирательного округа. Эта «Народная программа» станет основой работы для нас. Мы пойдём с ней на выборы в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября этого года, и в случае нашей победы я буду прилагать все усилия для того, чтобы реализовать эти наказы точно также, как мы реализовали полностью 20 тысяч наказов, которые были даны нам на прошлых выборах в 2016 году. Друзья, ещё раз вам огромное спасибо за поддержку. Я вас не подведу!

Почему жители Металлургического избирательного округа поддерживают Владимира Бурматова?

Анатолий Сурков, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области:

«Я ни на йоту не сомневался, что Владимир Бурматов победит в предварительном голосовании, потому что он уважительно относится к избирателям. Сегодня избиратель – грамотный, умеет отличить в человеке ложь, стремление понравится, от ума, содержания, работоспособности. Люди выбирают депутатов не по фотогеничности, а по способности чувствовать боль человека, сострадать, засучить рукава и делать дело, быть полезным, быть слугой. У Бурматова правильный лозунг: «Депутат, который работает», другие не могут так о себе сказать, а Владимир Владимирович — может, потому что он действительно работает. Его все знают как человека энергичного и деятельного, уважающего и любящего людей. Без любви к людям в депутатстве делать нечего. Поэтому я не удивлен его победе и поздравляю Владимира Бурматова с прохождением этого этапа. Я убежден, что он одержит такую же громкую победу на выборах в Государственную Думу. Я сам буду его страстным агитатором, и буду его поддерживать, потому что считаю, что именно такие, как он, должны быть нашими законодателями».

Александр Мельников, политолог:

«Стоит отметить успешную работу на праймериз депутата Госдумы Владимира Бурматова и его команды. Сюрпризом для меня победа Бурматова не стала. Он как действующий депутат активно работал не только во время избирательной кампании, но и на протяжении всего депутатского срока, поэтому являлся явным фаворитом этих праймериз. Также он – политик современного типа, для него привычна работа с новыми форматами, в том числе электронными, он активно ведет социальные сети, имеет там большую аудиторию, что тоже дало дополнительное преимущество в данной процедуре, которая проходила в этом году в электронном формате. Я считаю, что такой результат закономерен, он отражает реальную картину уровня поддержки Бурматова среди граждан, и аналогичный результат стоит ожидать и на выборах в Государственную Думу в сентябре».

Нина Каданцева, председатель совета ветеранов Кыштыма:

«Владимир Владимирович доступен для людей, к нему всегда можно попасть на приём. Он очень часто бывает в Кыштыме, и к нему можно просто на улице свободно подойти, задать вопрос, пообщаться, он очень открыт для людей. По-моему, это самое главное. Ещё он очень хорошо знает Кыштым. Когда ему о чем-то рассказывают, он отвечает: «Я там был, я знаю». Общаться с ним очень приятно. Работу он проводит огромную: на дворовых территориях создали красивые площадки, облагородили набережную у пруда, дом культуры отреставрировали. И все ветераны ему очень благодарны за это».