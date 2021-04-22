Депутат Госдумы Владимир Бурматов комментирует послание президента России

Вчера, 11:20 Категория: Политика

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Депутат Государственной Думы, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:





– Послание президента стало развитием экологической повестки, сформированной поправками в Конституцию. Теперь эти поправки получили конкретное измерение. В ходе послания президент затронул сразу несколько очень важных вопросов, касающихся охраны окружающей среды, вопросов глобальной экологии. Очень широкой была климатическая повестка. Впервые тема климата занимала столько времени, и на ней так подробно останавливался глава государства. Безусловно, это связано с исполнением Россией Парижского соглашения по климату и своих международных обязательств в этой сфере, которые мы взяли. Мы здесь продвинулись гораздо дальше, чем многие другие страны. Мы сегодня приняли уже в первом чтении закон о сокращении выбросов парниковых газов, мы имеем по сравнению со многими другими странами гораздо более чистую энергетику: безуглеродную или низкоуглеродную. Мы обогнали по этому показателю такие страны как Китай, США, Германия. Мы занимаем только пятое место по выбросу парниковых газов в атмосферу. Гораздо больше нас выбрасывают Евросоюз, Индия, Соединенные Штаты, Китай. Тем не менее, президент ставит задачу ещё серьёзней сократить углеродный след и максимально уменьшить выбросы парниковых газов, что потребует перевооружения целого ряда отраслей промышленности, повышения энергоэффективности, модернизации транспортной инфраструктуры, системы ЖКХ.



Эта тема продолжается в ещё одном блоке послания. Владимир Путин ставит задачу сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу на 20% к 2024 году не только в 12 городах Российской Федерации, которые ранее были обозначены в Указе президента, но и в других территориях. Таким образом, проект «Чистый воздух» распространится и на другие города, где люди испытывают проблему с качеством атмосферного воздуха, и где предприятия-загрязнители серьезно этот воздух отравляют.



Ещё одна тема – это отходы и ликвидация объектов накопленного вреда, в том числе тех предприятий, которые брошены собственником, как, например предприятие в Усолье-Сибирском, где целый город стал заложником неумолимо надвигающейся химической катастрофы. Там пришлось предпринимать нерядовые меры. Сколько таких объектов по стране, никто даже примерно сказать не может. Президент поставил задачу наводить в этой сфере порядок, и мы уже обсудили после Послания с вице-премьером Викторией Абрамченко вопросы, связанные с максимально оперативным внесением в Государственную Думу соответствующего законопроекта. Мы с Правительством уже работали над ним, это понятный механизм, который можно предложить, и я думаю, что он будет реализован в ближайшее время.



Ну и, конечно, тематика отходов в преломлении ответственности производителей. Президент ещё раз напомнил: платить должен загрязнитель, и те организации, которые производят упаковку, тару, должны платить за её утилизацию, а не граждане, как это происходит сегодня.



Я считаю, что такое большое внимание вопросам экологии уделено вследствие того, что на это есть огромный запрос наших граждан. Эта тема звучит во всех регионах нашей страны. Экология перестала быть абстрактным понятием. Она стало реальным измерением качества жизни граждан. Поэтому экологические вопросы сегодня в топе повестки, и президент дал на них совершенно четкие ответы с обозначением очень сжатых сроков решения. Все вопросы, которые он поставил в приоритет, должны быть реализованы до конца текущего года.